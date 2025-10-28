Big Tech: AI, cloud και iPhone θα κρίνουν τα οικονομικά αποτελέσματα

Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των εταιρειών που απαρτίζουν το κλειστό κλαμπ των Big Tech θα αποτελέσουν βαρόμετρο για τον τεχνολογικό κλάδο

Τεχνολογία 28.10.2025, 18:36
Big Tech: AI, cloud και iPhone θα κρίνουν τα οικονομικά αποτελέσματα
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των Big Tech συνεχίζεται δυναμικά μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τετάρτη, με την Google, την Meta και τη Microsoft να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους, ακολουθούμενες από την Amazon και την Apple την Πέμπτη.

Πρόκειται για μια σειρά από ανακοινώσεις που σίγουρα θα επηρεάσουν την κατεύθυνση της αγοράς τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον επόμενο μήνα για να ακούσουμε… νέα από την AMD και την Nvidia, οι οποίες θα ανακοινώσουν τα δικά τους αποτελέσματα στις 4 και 19 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Κορυφαίο μέλημα θα είναι το εάν και πόσο αποδίδουν οι συνεχιζόμενες επενδύσεις των Amazon, Google, Meta και Microsoft στην Τεχνητή Νοημοσύνη, και πόσα περισσότερα είναι διατεθειμένες να συνεχίσουν να δαπανούν για την κατασκευή των κέντρων δεδομένων τους.

Για την Apple, το μεγάλο ερώτημα θα είναι η απόδοση της σειράς iPhone 17 τις πρώτες εβδομάδες διαθεσιμότητάς της σε σύγκριση με το iPhone 16. Αυτό βοήθησε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να φτάσει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη Τρίτη. Αυτό καθιστά την Apple την τρίτη εταιρεία που ξεπερνά αυτό το όριο μετά την Nvidia και τη Microsoft, η οποία έκτοτε έχει υποχωρήσει κάτω από τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Όλα αυτά συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της χρονιάς για τις Big Tech, μια από τις πιο σημαντικές εβδομάδες για τους επενδυτές και τους αναλυτές στον τεχνολογικό κλάδο.

Big Tech, Τεχνητή Νοημοσύνη και cloud

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο αντίκτυπός της στις δαπάνες για το cloud θα αποτελέσουν το επίκεντρο της συζήτησης για εταιρείες όπως η Amazon, η Google και η Microsoft, καθώς η Wall Street αναζητά σημάδια συνεχιζόμενης ανάπτυξης με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στις αντίστοιχες υπηρεσίες τους.

Σε σημείωμα προς τους επενδυτές, ο Καρλ Κίρστιντ της UBS σημείωσε ότι οι συζητήσεις της επενδυτικής τράπεζας με τους πελάτες και τους συνεργάτες cloud της Amazon, της Google και της Microsoft ήταν πιο αισιόδοξες ενόψει αυτού του τριμήνου από ό,τι σε προηγούμενες εκθέσεις.

Από την αρχή του έτους, η τιμή της μετοχής της Amazon υπολείπεται τόσο της Google όσο και της Microsoft, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,03% έναντι 33,2% της Google και 24,2% της Microsoft. Για το τρίμηνο, ο Κίρστιντ έγραψε ότι τόσο η Google όσο και η Microsoft θα παρουσιάσουν ανάπτυξη στο cloud κατά 32% και 39% αντίστοιχα, έναντι αύξησης 17% για την AWS.

Το πρόβλημα, είπε, οφείλεται στην έκθεση της Microsoft στην ακόρεστη ζήτηση της OpenAI για χωρητικότητα κέντρων δεδομένων και στην αύξηση της χρήσης του Gemini από την Google. Η Amazon λειτουργεί ως πάροχος cloud για την Anthropic, αν και η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψε συμφωνία με την Google την περασμένη εβδομάδα, η οποία θα την δει να χρησιμοποιεί έως και 1 εκατομμύριο τσιπ της Google για την τροφοδοσία του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης της.

«Η βασική πηγή ανησυχίας των επενδυτών σχετικά με την ανάπτυξη της AWS είναι η έκθεσή της στην Τεχνητή Νοημοσύνη και όχι απαραίτητα ότι χάνει σημαντικό μερίδιο από τη Microsoft σε φόρτους εργασίας που βασίζονται στον πυρήνα ή την CPU», έγραψε ο Κίρστιντ.

«Προκειμένου να βελτιωθεί το κλίμα στην AWS στα επερχόμενα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2025, οι επενδυτές θα πρέπει να φύγουν νιώθοντας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην… έκθεση της AWS σε φόρτους εργασίας υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Ωστόσο, αν αφαιρέσουμε το πλεονέκτημα της OpenAI της Microsoft, η ανάπτυξη του cloud εκτιμάται σε μόλις 22% σε σύγκριση με 15% για το AWS.

«Δεδομένης της πολύ μεγαλύτερης κλίμακας του AWS για βασικά ή πρώην έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη, αυτό το χάσμα είναι πιο μέτριο και εξηγήσιμο», έγραψε ο Κίρστιντ.

Η Amazon έχει υποστεί πρόσφατα την τεράστια διακοπή λειτουργίας της AWS, μόλις την περασμένη εβδομάδα, η οποία προκάλεσε προβλήματα σε μεγάλα τμήματα του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Οι επενδυτές δεν φάνηκαν να ενοχλούνται ιδιαίτερα: οι μετοχές αυξήθηκαν περισσότερο από 2% την ημέρα που η AWS τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Η AWS έχει επίσης έναν άσσο στο μανίκι της, με τη μορφή του τεράστιου Project Rainier της εταιρείας, το οποίο, όπως ανέφερε, θα συνδέσει εκατοντάδες χιλιάδες από τα τσιπ Trainium2 σε όλες τις ΗΠΑ. Η Anthropic θα χρησιμοποιήσει το supercluster τόσο για την κατασκευή όσο και για την ανάπτυξη νέων εκδόσεων του μοντέλου Claude AI, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της έκθεσης και του αναπτυξιακού δυναμικού της εταιρείας στην AI.

Οι βλέψεις της Google

Η πλατφόρμα Google Cloud θα βρίσκεται επίσης στο προσκήνιο αυτό το τρίμηνο, καθώς η Wall Street αναζητά συνεχή ανάπτυξη στον τομέα μέσω περισσότερων συμβάσεων cloud και αυξημένης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος Σουντάρ Πιτσάι αναφέρθηκε στον ετήσιο ρυθμό εσόδων της πλατφόρμας Google Cloud, ο οποίος ανέρχεται σε 50 δισεκατομμύρια δολάρια και πρόσθεσε ότι η εταιρεία βλέπει σημαντική ζήτηση για το χαρτοφυλάκιο τεχνητής νοημοσύνης της.

Σύμφωνα με τον Τζάστιν Ποστ της BofA Global Research, η Google λαμβάνει ώθηση από τη στροφή προς τα αποτελέσματα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης από την τυπική αναζήτηση.

«Οι έλεγχοι διαφημίσεων που διενεργήσαμε υποδηλώνουν ότι αυτή η μετατόπιση μπορεί να ωφελεί την Google [και] άλλες μεγάλες πλατφόρμες, καθώς οι διαφημιζόμενοι στρέφονται όλο και περισσότερο προς την πληρωμένη διαφήμιση για να αντισταθμίσουν τυχόν μειώσεις στην οργανική επισκεψιμότητα», έγραψε σε σημείωμα προς τους επενδυτές.

Ωστόσο, η Google αντιμετωπίζει επίσης νέο ανταγωνισμό στον χώρο των προγραμμάτων περιήγησης μεταξύ των Big Tech. Η OpenAI παρουσίασε το νέο πρόγραμμα περιήγησης ChatGPT Atlas την περασμένη εβδομάδα, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για το δημοφιλές πρόγραμμα περιήγησης Chrome της Google, εάν κερδίσει έδαφος μεταξύ των καταναλωτών και των εταιρικών χρηστών. Ωστόσο, με μερίδιο αγοράς 72%, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να διαβρωθεί το προβάδισμα του Chrome.

Τα δύο… ταμπλό της Microsoft

Η επιχείρηση cloud της Microsoft βρίσκεται σε άνοδο, χάρη στην έντονη ζήτηση από την OpenAI. Αυτό, σύμφωνα με τον Κίρστιντ, θα μπορούσε να οδηγήσει την εταιρεία σε ένα ισχυρό τρίμηνο.

«Ο τόνος από τους εταιρικούς πελάτες και συνεργάτες έχει βελτιωθεί ξανά, με τους μεγάλους συνεργάτες του Azure να αναφέρουν επιταχυνόμενες τάσεις ανάπτυξης», έγραψε σε σημείωμα. «Στο μέτωπο της Τεχνητής Νοημοσύνης/GPU, οι τάσεις ζήτησης από την OpenAI ειδικότερα φαίνεται να είναι ισχυρές».

Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Microsoft έρχεται επίσης μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και της OpenAI σχετικά με το μέλλον της κερδοσκοπικής εταιρείας κοινής ωφέλειας της OpenAI. Η συμφωνία σημαίνει ότι η Microsoft θα χάσει το δικαίωμα άρνησης να λειτουργεί ως πάροχος cloud της OpenAI, αν και η OpenAI έχει δεσμευτεί να δαπανήσει 250 δισεκατομμύρια δολάρια για το Azure της Microsoft.

Η Microsoft θα πρέπει επίσης να δείξει ότι το Azure δεν αναπτύσσεται μόνο λόγω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και ότι οι τυπικές προσφορές cloud συνεχίζουν να προσφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στα συνολικά έσοδα από το cloud.

H Meta, η διαφήμιση και η AI

Έπειτα, υπάρχει η Meta, η οποία δεν πουλάει δυνατότητες cloud ή AI, αλλά χρησιμοποιεί AI για να ενισχύσει τη διαφημιστική της δραστηριότητα. Η Meta — όπως η Amazon, η Google και η Microsoft — επενδύει επίσης δισεκατομμύρια στην κατασκευή κέντρων δεδομένων AI και μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι αποδίδει.

Αλλά η Meta πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι αριθμοί διαφημίσεων και αφοσίωσης συμβαδίζουν με το αυξημένο επίπεδο κεφαλαιουχικών δαπανών της.

Δεν βοηθάει το γεγονός ότι η Meta θα ανακοινώσει τα κέρδη της την ίδια ημέρα με άλλο μέλος του κλαμπ των Big Tech, τον ανταγωνιστή της στον τομέα της διαφήμισης, την Google, δημιουργώντας ένα γρήγορο σημείο σύγκρισης μεταξύ των δύο. Εάν η Meta ξεπεράσει την Google, η μετοχή της εταιρείας θα μπορούσε να εκτοξευθεί. Ομοίως, μια αποτυχία θα μπορούσε να την οδηγήσει σε πτώση.

Η Meta παρουσίασε επίσης το τελευταίο της υλικό τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου ζευγαριού έξυπνων γυαλιών με ενσωματωμένη οθόνη που θα μπορούσε να αυξήσει την εμπλοκή των καταναλωτών – και των διαφημιζόμενων – στο μέλλον.

Οι Big Tech και η… Apple

Η Apple δεν ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη όπως οι υπόλοιποι Big Tech. Σίγουρα, διαθέτει το Apple Intelligence και αναμένεται να λανσάρει την Siri με βελτιωμένη τεχνητή νοημοσύνη τους επόμενους μήνες, αλλά η εταιρεία εξακολουθεί να ασχολείται αποκλειστικά με την πώληση iPhone.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Counterpoint Research δημοσίευσε μια έκθεση που ανέφερε ότι η σειρά iPhone 17 της Apple ξεπέρασε σε πωλήσεις το iPhone 16 τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Κίνα κατά 14% κατά τις πρώτες 10 ημέρες κυκλοφορίας του στην αγορά. Αυτό βοήθησε στην αύξηση της τιμής της μετοχής της Apple, οδηγώντας την κεφαλαιοποίησή της στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια την Τρίτη.

Ωστόσο, ο αναλυτής της Jefferies, Έντισον Λι, έγραψε σε σημείωμα προς τους επενδυτές στις 19 Οκτωβρίου ότι η δυναμική των πωλήσεων μειώνεται σε πολλές από τις αγορές που παρακολουθεί η Jefferies, με τους χρόνους παράδοσης, ή τον χρόνο που χρειάζεται ένα iPhone για να αποσταλεί αφού το παραγγείλει κάποιος, να μειώνονται σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Wall Street θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα να μάθει για το ενδιαφέρον των καταναλωτών για το νέο iPhone Air της Apple και αν αυτό ξεπερνά σε πωλήσεις το iPhone Plus που αντικατέστησε.

