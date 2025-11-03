Levi’s: Λανσάρει νέο premium τζιν, αλλά στοχεύει και σε αγοραστές με περιορισμένο budget

Η Levi’s λάνσαρε πρόσφατα τη συλλογή Blue Tab για να συμπληρώσει τις υπάρχουσες σειρές της

03.11.2025
Η Levi Strauss στοχεύει τόσο σε αγοραστές υψηλής ποιότητας όσο και σε αγοραστές με περιορισμένο προϋπολογισμό, καθώς στοχεύει να πουλήσει περισσότερα τζιν.

Η εταιρεία λανσάρει μια από τις πιο premium σειρές ένδυσης μέχρι σήμερα, με την κυκλοφορία τζιν, μπουφάν και άλλων ειδών Blue Tab που πωλούνται σε τιμές λιανικής από 350 δολάρια, μερικές από τις υψηλότερες τιμές για τα ρούχα της μάρκας. Το σχέδιο είναι να προσελκύσει περισσότερους premium αγοραστές, καλύπτοντας παράλληλα ένα κενό στις προσφορές της μάρκας. Αλλά σε αντίθεση με άλλους που έχουν αποσύρει προϊόντα από καταστήματα λιανικής πώλησης χαμηλότερων τιμών για να αναβαθμίσουν τις μάρκες τους, η Levi’s στοχεύει να είναι πιο πολυτελής, ενώ παράλληλα να πουλάει τζιν σε τιμές από περίπου 20 δολάρια σε καταστήματα μαζικής αγοράς.

«Το ερώτημα ήταν: “Υπάρχει ένα premium επίπεδο, και αν πρέπει να το αξιοποιήσουμε”» δήλωσε ο Χαρμίτ Σινγκχ, Chief Financial and Growth Officer της Levi’s. Μόλις τα στελέχη αποφάσισαν ότι η απάντηση ήταν ναι, «είπαμε, “Εντάξει, ας επεκτείνουμε την αγορά μας”», είπε.

Οι πιο ακριβές προσφορές Blue Tab, μια αναφορά στο χρώμα της ετικέτας που είναι προσαρτημένη στα ρούχα, συμπληρώνουν τα εμβληματικά ρούχα Red Tab που συχνά πωλούνται σε τιμή κάτω των 100 δολαρίων, καθώς και την πιο οικονομική σειρά Signature που πωλείται σε αλυσίδες όπως η Walmart.

Το κλειδί με την πιο αναβαθμισμένη σειρά είναι η διατήρηση της αξιοπιστίας, είτε οι αγοραστές αναζητούν αξία είτε ξοδεύουν εκατοντάδες δολάρια σε τζιν. «Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο», είπε ο Σίνγκχ. «Πρέπει να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε πιο συχνή βάση».

Η Levi’s θέλει να είναι περισσότερο από τζιν

Η Levi’s, γνωστή για τα τζιν μπουφάν και τα κλασικά τζιν 501 και 511, προσπαθεί να θεωρείται κάτι περισσότερο από τζιν παντελόνια, επεκτείνοντας την ένδυσή της με είδη όπως αμάνικα μπλουζάκια, πουκάμισα με κουμπιά και φορέματα. Οι premium προσφορές αποτελούν μέρος του στόχου της μάρκας να καταλάβει μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών δαπανών.

Η μάρκα δεν είναι καινούργια στον χώρο της υψηλότερης κατηγορίας: Οι συνεργασίες των τελευταίων ετών περιλαμβάνουν αυτές με τις μάρκες πολυτελείας Kenzo και Miu Miu. Η Blue Tab, που κυκλοφόρησε στην Ασία νωρίτερα φέτος πριν από την κυκλοφορία της στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, φέρνει τζιν μπουφάν και παντελόνια εμπνευσμένα από την Ιαπωνία, καθώς και μπλουζάκια και μπλούζες, υπό την ίδια μάρκα της Levi’s. Τα προϊόντα της Blue Tab βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε 14 καταστήματα στις ΗΠΑ και εννέα στην Ευρώπη.

«Καθώς σκεφτόμαστε το 2026, εκεί θα το φέρουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα», δήλωσε ο Σίνγκχ. «Πιστεύουμε ότι με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να είναι ένας καλός παράγοντας ανάπτυξης για την εταιρεία».

Μάρκες όπως η Coach, ιδιοκτησίας της Tapestry, και η Ralph Lauren έχουν προσπαθήσει να θεωρηθούν πιο πολυτελείς. Μέρος της στρατηγικής σήμαινε την απόσυρση των ετικετών της μάρκας από ορισμένους λιανοπωλητές. Τα τελευταία χρόνια, η Ralph Lauren έχει επικεντρώσει την γκάμα των προϊόντων της σε ακριβότερα είδη και έχει μειώσει σημαντικά την ποσότητα αποθέματος που αποστέλλεται σε πολυκαταστήματα και εκπτωτικές αλυσίδες.

Η Levi’s έχει κάνει και αυτή κάτι τέτοιο, αποχωρώντας από τη σειρά μόδας Denizen που πωλείται στο Target για να επικεντρωθεί περισσότερο στην βασική μάρκα Levi’s. Με το Blue Tab, τα στελέχη της Levi’s στοχεύουν να προσεγγίσουν αγοραστές που είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα σε ρούχα, αλλά η ώθηση να θεωρηθούν ως πιο εκλεπτυσμένα δεν θα έρθει εις βάρος των άλλων ρούχων της σε χαμηλότερες τιμές, σύμφωνα με τον Singh.

Η στρατηγική για να είναι ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας και προσιτή μπορεί να είναι περίπλοκη, σύμφωνα με τους αναλυτές. Η Levi’s πρέπει να πουλάει τζιν από τη σειρά Blue Tab για περίπου 270 δολάρια και ένα παρόμοιο κομμάτι από την Signature για 24 δολάρια χωρίς να μπερδεύει τους αγοραστές. Η Levi’s μπορεί να το κάνει, ανέφεραν οι αναλυτές.

Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
