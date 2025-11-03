Nvidia: Η ιστορία μιας εταιρείας που χρεοκόπησε, πριν φτάσει σε αξία τα 5 τρισ. δολ.

O CEO της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ προέβλεψε επιπλέον παραγγελίες 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia

Τεχνολογία 03.11.2025, 06:45
Newsroom

Οταν, στο μακρινό 1993, ο Τζένσεν Χουάνγκ  -ο νυν διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia- συνέλαβε μαζι με τους συνεργάτες του την ιδέα ενός πρωτοποριακού μικροεπεργαστή σ΄ενα εστιατόριο «Denny’s» κανείς δε φανταζοταν -πιθανόν ούτε ο ίδιος δεν είχε φανταστεί – ότι η εταιρεία αυτή, θα έφτανε σε κεφαλαιοποίηση τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα αυξήθηκαν κατά 3% την Τετάρτη, κλείνοντας με ρεκόρ αγοραίας αξίας 5,03 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά την ανακοίνωση του Χουάνγκ την Τρίτη για τα σχέδια κατασκευής μιας σειράς υπερυπολογιστών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Στη σχετική  ανακοίνωση, ο Χουάνγκ  προέβλεψε επιπλέον παραγγελίες 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Το ράλι της Nvidia στη Wall Street

Η μετοχή της Nvidia έχει αυξηθεί σχεδόν 50% από την αρχή του 2025, αντανακλώντας τον ενθουσιασμό των επενδυτών για την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, που έχει μετατρέψει την εταιρεία του Huang με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας από έναν σχετικά μικρό κατασκευαστή επεξεργαστών βιντεοπαιχνιδιών σε έναν γίγαντα της βιομηχανίας.

Ήταν μια συγκλονιστική άνοδος για μια εταιρεία που έφτασε για πρώτη φορά σε αξία 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο του 2017 και ξεπέρασε σημαντικές αρχικές δυσκολίες που σχεδόν την οδήγησαν σε χρεοκοπία στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

GPU Cloud , Nvidia

Ο Χουάνγκ  ήταν ένας 30χρονος μηχανικός στη Sun Microsystems το 1993, όταν συγκεντρώθηκε με τους φίλους και μελλοντικούς συνιδρυτές του Chris Malachowsky και Curtis Priem σε ένα τραπέζι στο εστιατόριο Denny’s για να σχεδιάσουν αυτό που θα γινόταν η Nvidia. «Ειλικρινά, δεν είχα ιδέα πώς να το κάνω, ούτε και αυτοί. Κανείς μας δεν ήξερε πώς να κάνει τίποτα», είπε το αφεντικό της Nvidia στο πρόγραμμα «60 Minutes» του CBS για τις απαρχές της εταιρείας σε μια συνέντευξη τον Απρίλιο του 2024.

Τα πειράματα της Nvidia

Εκείνη την εποχή, ο Χουάνγκ πίστευε ότι οι συνιδρυτές θα μπορούσαν να αναπτύξουν μια μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) που θα έφερνε επανάσταση στα γραφικά υπολογιστών για βιντεοπαιχνίδια. Η εταιρεία είχε μια δύσκολη αρχή όταν, το 1996, τα πειραματικά τσιπ της Nvidia αποδείχθηκαν «τεχνικά ανεπαρκή», θέτοντας σε κίνδυνο μια σημαντική σύμβαση με την εταιρεία παιχνιδιών Sega, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ομιλία του τον Μάιο του 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ταϊβάν.

Η αποτυχία ανάγκασε τον Χουάνγκ να απολύσει σχεδόν το ήμισυ του προσωπικού του. Αποτρέποντας την πτώχευση της εταιρείας, έπεισε την Sega να εξαγοράσει τη σύμβαση και χρησιμοποίησε τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη μιας εντελώς νέας σειράς τσιπ από το μηδέν. Αυτά τα νέα τσιπ έγιναν το πρώτο επιτυχημένο προϊόν της εταιρείας το 1997, με πωλήσεις ενός (1) εκατομμυρίου μονάδων σε μόλις τέσσερις μήνες.

Ο Χουάνγκ έχει μιλήσει για το πώς αυτή η δύσκολη εμπειρία βοήθησε τον ίδιο και την εταιρεία να αναπτύξουν την απαραίτητη ανθεκτικότητα για να επιτύχουν. «Η μεγαλοσύνη δεν είναι νοημοσύνη. Η μεγαλοσύνη προέρχεται από τον χαρακτήρα. Και ο χαρακτήρας δεν διαμορφώνεται από έξυπνους ανθρώπους, αλλά από ανθρώπους που έχουν υποφέρει», δήλωσε ο επικεφαλής της κορυφαίας εταιρείας επεξεργαστών στους φοιτητές της παλιάς του σχολής, του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, σε μια εκδήλωση τον Μάρτιο του 2024.

Το κατώφλι του ενός τρισ. δολαρίων

Σήμερα, η Nvidia είναι ένας σημαντικός παίκτης στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, αφού διαφοροποιήθηκε πλέον μακριά από την εξυπηρέτηση μόνο της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών τη δεκαετία του 2010. Εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η OpenAI χρησιμοποιούν τα υπολογιστικά τσιπ της Nvidia για να τροφοδοτήσουν πολύπλοκα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει σε ραγδαία άνοδο τη μετοχή της Nvidia τα τελευταία χρόνια.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά μόλις πριν από δύο χρόνια, τον Μάιο του 2023.

CEO τεχνολογικών εταιρειών

O CEO της Nvidia Τζενσεν Χουάνγκ

Ο ίδιος ο Χουάνγκ , από την πλευρά του, δεν είχε φανταστεί ποτέ, όταν ίδρυσε την Nvidia, ότι τα τσιπ της εταιρείας του θα μπορούσαν μια μέρα να συμβάλουν στην έναρξη μιας πιθανής επανάστασης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτό ήταν τύχη που βασίστηκε σε όραμα», είπε στην συνέντευξη στο «60 Minutes». «Εμείς εφεύραμε αυτή την ικανότητα και μια μέρα, οι ερευνητές που δημιουργούσαν το deep learning ανακάλυψαν αυτή την αρχιτεκτονική. Επειδή αυτή η αρχιτεκτονική αποδείχθηκε ιδανική για αυτούς… Ιδανική για την τεχνητή νοημοσύνη».

«Η αυγή της επανάστασης της AI»

Ενώ ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη έχει ωθήσει τις μετοχές των ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ, ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει για μια πιθανή φούσκα που προκαλείται από τις συνεχώς αυξανόμενες αποτιμήσεις και ένα όλο και πιο περίπλοκο δίκτυο εταιρειών που επενδύουν η μία στην άλλη, με την Nvidia να βρίσκεται σχεδόν στο επίκεντρο.

Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Χουάνγκ είναι αισιόδοξος για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και ανυπομονεί να δει τους προγραμματιστές των ΗΠΑ να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανόδου του κλάδου.

«Βρισκόμαστε στην αυγή της βιομηχανικής επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης που θα καθορίσει το μέλλον κάθε βιομηχανίας και κάθε έθνους», δήλωσε ο Huang στο δελτίο τύπου της Nvidia την Τρίτη. «Είναι επιτακτική ανάγκη η Αμερική να ηγηθεί του αγώνα για το μέλλον — αυτή είναι η στιγμή του Απόλλωνα για τη γενιά μας».

