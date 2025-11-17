Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Η Nvidia σημείωσε πτώση περίπου 3% πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου της εταιρείας

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς η Wall Street περίμενε μια σειρά από βασικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia αλλά και την έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου.

Ο Dow Jones έπεσε σημαντικά χάνοντας 557 μονάδες, ή 1,18%, στις 46.590 μονάδες καθώς η πτώση της μετοχής της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, μαζί με τις μετοχές της Salesforce και της Apple, ώθησαν τον δείκτη blue-chip προς τα κάτω. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,92% κλείνοντας στις 6.672 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έπεσε 0,84% κλείνοντας στις 22.708 μονάδες.

Η Nvidia σημείωσε πτώση περίπου 3% πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου της εταιρείας, η οποία έχει προγραμματιστεί για μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών και άλλες εταιρείες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης αποτέλεσαν πηγή πρόσφατης πίεσης, καθώς οι επενδυτές έχουν αρχίσει να ανησυχούν για τις υπερβολικές αποτιμήσεις.

Η Alphabet σημείωσε άνοδο περίπου 3% αφότου η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ αποκάλυψε ότι είχε αποκτήσει μερίδιο στην μητρική εταιρεία της Google και του YouTube.

«Από τη μία πλευρά, θα είναι σημαντικό για την Nvidia να επιβεβαιώσει ότι η ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει και ότι δεν παρατηρείται επιβράδυνση», δήλωσε ο επενδυτικός στρατηγικός της Baird, Ross Mayfield. «Αλλά αν δεν προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα, νομίζω ότι το δεύτερο ερώτημα θα παραμείνει ανοιχτό, δηλαδή: “Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, [οπότε] ποια είναι η [απόδοση της επένδυσης] για τις εταιρείες που αγοράζουν όλα αυτά τα τσιπ;”» «Αν δώσουν έστω και ελαφρώς συγκρατημένες οδηγίες ή προβλέψεις για τη ζήτηση των τσιπ τους, η αγορά θα το εκλάβει αρνητικά», πρόσθεσε.

Η Alphabet σημείωσε άνοδο περίπου 3% αφότου η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ αποκάλυψε ότι είχε αποκτήσει μερίδιο στην μητρική εταιρεία της Google και του YouTube. Οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν που η Berkshire εξακολουθεί να βρίσκει αξία στην τεχνητή νοημοσύνη μετά από μια μεγάλη πορεία φέτος, αν και ο ίδιος ο Μπάφετ πιθανότατα δεν ήταν άμεσα υπεύθυνος για την αγορά, αλλά μάλλον οι δύο διαχειριστές μετοχών του.

Η εικόνα στους καταναλωτές

Μετά την Nvidia, η Walmart θα ανακοινώσει θα κάνει τις δικές της ανακοινώσεις την Πέμπτη και τα αποτελέσματα που θα δημοσιοποιήσει θα μπορούσαν να προσφέρουν πληροφορίες για το ποια είναι η εικόνα στους καταναλωτές και να καταδείξουν εάν οι καταναλωτικές δαπάνες είναι διχασμένες, δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής.

«Οι μετοχές των εταιρειών λιανικού εμπορίου, ειδικά ελλείψει ορισμένων από αυτά τα δεδομένα για την αγορά εργασίας, θα είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικές για το πώς αισθάνεται η αγορά για την ερχόμενη εορταστική περίοδο», συνέχισε.

Οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον επίσης τα στοιχεία μισθοδοσιών εκτός γεωργικού τομέα της Πέμπτης , την πρώτη που θα αποκαλυφθεί μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η έκθεση, καθώς και η δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης του Οκτωβρίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας αυτή την εβδομάδα – ακόμη και αν είναι κάπως «μπαγιάτικες» – θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποια σαφήνεια σε μια εποχή που η αγορά «βρίσκεται ακόμη σε ένα μικρό κενό δεδομένων για τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς η κυβέρνηση επιστρέφει στον ρυθμό της», σημείωσε ο Mayfield.

«Δεν αναμένω να λάβω πολύ πιο αξιόπιστα στοιχεία για να τα επεξεργαστεί η Fed πριν χρειαστεί να λάβει την απόφασή της», δήλωσε στο CNBC. «Σε αυτό το σημείο, η κυβέρνηση αποσύρει τους δασμούς από το τραπέζι ή μειώνει τα επίπεδα. Αυτό θα πρέπει να δώσει στην Fed ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι μπορεί να μειώσει τους δασμούς, οπότε πιστεύω ότι μια μείωση θα πρέπει να είναι το βασικό σενάριο, παρόλο που η κίνηση των τελευταίων δύο εβδομάδων ήταν να το εκτιμήσει λίγο».

Η αγορά περιορίζει τις προσδοκίες της ότι η Fed θα μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού μίας ημέρας κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στην τελευταία συνεδρίαση του έτους τον επόμενο μήνα. Οι traders συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των funds της Fed προβλέπουν επί του παρόντος μια πιθανότητα περίπου 40% για μείωση, σημαντικά μειωμένη από την πιθανότητα άνω του 90% που είχε εκτιμηθεί πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch .

