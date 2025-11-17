Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο κόκκινο οι αγορές, ανησυχία για τις ΗΠΑ

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκοί δείκτες, οι οποίοι μετά από μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας, υπέκυψαν στην αβεβαιότητα που έρχεται από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, όπου οι προσδοκίες για τα επόμενα βήματα της Federal Reserve έχουν αλλάξει και οι ανησυχία για τις αποτιμήσεις των μετοχών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένει.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,53% στις 571 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,24% στις 9.675 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 1,24% στις 23.579 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,63% στις 8.119 μονάδες.

Η Saab ξεχώρισε σήμερα, αφού η σουηδική αεροδιαστημική και αμυντική εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή συμφωνία αξίας 3,6 δισ. δολαρίων για την προμήθεια 17 μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην κυβέρνηση της Κολομβίας κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Η μετοχή της Saab κατέγραψε άνοδο 2,6%.

Η μετοχή της Airbus αυξήθηκε κατά 0,3% μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής αεροσκαφών ήταν κοντά στην εξασφάλιση συμφωνίας για την προμήθεια σχεδόν 100 αεροσκαφών στην flydubai, στο Dubai Airshow, ξεπερνώντας τη Boeing και παίρνοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγγελίας των αεροσκαφών της οικονομικής αεροπορικής εταιρείας.

Εν τω μεταξύ, η WPP σημείωσε άνοδο άνω του 12,3% μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η βρετανική διαφημιστική εταιρεία προσελκύει ενδιαφέρον για εξαγορά από τους μεγάλους ιδιωτικούς επενδυτικούς ομίλους Apollo Global Management και KKR, καθώς και από την μικρότερη ανταγωνίστριά της Havas.

Παρόλα αυτά, η ανησυχία για την πιθανή ύπαρξη φούσκας στην τεχνητή νοημοσύνη και την παγκόσμια οικονομία έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Παράλληλα, οι δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) τις τελευταίες εβδομάδες ώθησαν τους επενδυτές να επανεξετάσουν τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Πλέον, οι αγορές εκτιμούν κατά 56,1% ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στη επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group. Έναν μήνα πριν, η αγορά είχε αποδώσει πιθανότητα 95% για μείωση των επιτοκίων στο τέλος του έτους.

Την ίδια ώρα, όλοι αναμένουν τα αποτελέσματα της Nvidia. Οι επενδυτές περιμένουν ακόμα μια εντυπωσιακή τριμηνιαία επίδοση από τη Nvidia, αλλά θα παρακολουθούν αν ο ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δικαιολογήσει την αποτίμηση των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιφυλακτικότητα για τη Nvidia ενισχύθηκε από καταθέσεις του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τις οποίες ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Πίτερ Τίελ πούλησε τη συμμετοχή του σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη Nvidia.