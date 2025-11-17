Wall Street: Σε στάση αναμονής και με την Alphabet στο επίκεντρο

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Nvidia βρίσκεται σήμερα η Wall Street, καθώς αποτελούν τον οδηγό για την αποτίμηση των… αποτιμήσεων του κλάδου που συνδέεται με τη Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ μετά και την επανέναρξη των λειτουργιών της κυβέρνησης αναμένονται και αρκετά δεδομένα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,09% στις 48.191 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,10% στις 6.741 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,29% στις 22.966 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Alphabet ενισχύεται πάνω από 4% μετά την ανακοίνωση της Berkshire Hathaway του Warren Buffett ότι είχε αποκτήσει μερίδιο στην εταιρεία-μητέρα της Google αξίας πάνω από 4 δισ. δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο. Η ρυθμιστική δήλωση έδειξε επίσης ότι ο όμιλος μείωσε τη θέση του στην Apple κατά 15%.

Από την άλλη, οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Xpeng, που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ, σημειώνουν πτώση άνω του 3%, μετά την ανακοίνωση μεικτών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο. Αν και η προσαρμοσμένη ζημιά της εταιρείας ήταν μικρότερη από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με την FactSet, τα έσοδά της ήταν περίπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

“Αναμέναμε ότι οι πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου θα ήταν ασταθείς, και σίγουρα φαίνεται ότι βρισκόμαστε στη μέση αυτής της αβεβαιότητας,” σχολίασε ο Tom Lee, επικεφαλής ερευνών της Fundstrat.

“Ενώ κάποια από τα εμπόδια, όπως η παύση λειτουργίας της κυβέρνησης και οι εκλογές για το Δήμο της Νέας Υόρκης, έχουν επιλυθεί, κάποια άλλα παραμένουν,” δήλωσε. “Παρόλα αυτά, αναμένουμε ότι αυτή η αβεβαιότητα τελικά θα ανοίξει το δρόμο για μια ανοδική πορεία και, εν τέλει, θα προσθέσει περίπου 200 μονάδες στον S&P 500, ανεβάζοντας τον πάνω από τις 7.000 μονάδες.”

Οι επενδυτές θα αποκτήσουν περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης αυτή την εβδομάδα, καθώς η Nvidia ανακοινώνει τα κέρδη της την Τετάρτη.