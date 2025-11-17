ΕΧΑΕ: Νέες αγορές από Praude – Στο 9% ανήλθε το ποσοστό

Μπορεί να ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Δημόσια Πρόταση της Euronext προς την ΕΧΑΕ, αφού όπως όλα δείχνουν συγκέντρωσε το ποσοστό του “50% + 1” που περιελάμβανε η το αναθεωρημένο ενημερωτικό της, αλλά η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED συνέχισε τις αγορές μετοχών, ανεβάζοντας το ποσοστό της κοντά στο 9%.

Όπως γνωστοποίησε γραπτώς προς την ΕΧΑΕ ότι η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED προχώρησε σε σειρά συναλλαγών επί μετοχών της ΕΧΑΕ. Κατόπιν των κινήσεων αυτών, η VENIERO HOLDINGS LTD κατέχει πλέον το 1,58% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ, ποσοστό που εντάσσεται στο συνολικό 8,98% των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Παράλληλα, η Qube Research & Technologies Limited ενημέρωσε ότι μέσω equity swaps στις 14 Νοεμβρίου 2025 αύξησε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει σε 3,056%, από 2,504% πριν τη συναλλαγή. Η μέση τιμή ανά μετοχή ΕΧΑΕ για τις πράξεις αυτές διαμορφώθηκε στα €6,02.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στις 19 Νοεμβρίου 2025 αναμένονται οι ανακοινώσεις για το ύψος των μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια που συγκέντρωσε η Euronext κατά την Δημόσια Πρόταση που έληξε σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2025, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να αναφέρουν ότι η συμμετοχή κινήθηκε πέριξ του 60%. Ουσιαστικά η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχημένη, εντούτοις η επόμενη ημέρα θα έχει σημαντικές εξελίξεις.

Σήμερα, η μετοχή της ΕΧΑΕ υποχώρησε κατά 1% στα 5,96 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά βρέθηκε ακόμη και στα 5,90 ευρώ. Διακινήθηκαν, δε, 324 χιλ. τεμάχια, σε ένα εύρος έως τα 6,02 ευρώ.