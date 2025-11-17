Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

Αδύναμο να βρει κατεύθυνση εμφανίστηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αναλώθηκε στις αναπροσαρμογές θέσεων και τις προσεκτικές κινήσεις, αναμένοντας κάποιο «σήμα» από τις διεθνείς αγορές για να εκδηλώσει το επόμενο σκέλος της κίνησής του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,19% στις 2.055,51 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.054,74 μονάδων (-0,23%) και 2.077,47 μονάδων (+0,88%). Ο τζίρος ανήλθε στα 147,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 29,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 0,2 εκατ. τεμάχια αξίας 3,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,15% στις 5.196,74 μονάδες, ενώ στο -0,71% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.759,47 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,03% στις 2.316,65 μονάδες.

«Πινελιές»

Η αγορά σήμερα αναλώθηκε σε μικρές αλλαγές θέσεων χωρίς να παίρνει το ρίσκο για μια μεγαλύτερη κίνηση, όπως άλλωστε έδειξε και ο τζίρος της. Άλλωστε, μπαίνει στην τελική ευθεία για το κλείσιμο των βιβλίων των ξένων, με τις δύο εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι την ολοκλήρωση του Νοεμβρίου να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Όπως ενδιαφέρουσες θα είναι και οι αποφάσεις του FTSE Russell στις 21 Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν ενδεχομένως την πορεία των ελληνικών μετοχών στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες, αλλά η αναδιάρθρωση του MSCI.

Θετικά ωστόσο λειτούργησε το ότι ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία το βράδυ της Παρασκευής. Παραθέτοντας το σκεπτικό της η Fitch, τονίζει ιδιαίτερα ότι η χώρα μας πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους μεταξύ των χωρών επενδυτικής βαθμίδας, με σωρευτική πτώση άνω των 60 ποσοστιαίων μονάδων από το 2020. Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 145% του ΑΕΠ το 2025, με προοπτική περαιτέρω αποκλιμάκωσης στο 120% έως το 2030.

Όσον αφορά τις αντιστάσεις, σύμφωνα με τη Fast Finance, το επίπεδο των 2.080 μονάδων εμφανίζεται ως το πρώτο καθοριστικό σημείο για τον γενικό δείκτη. Αν καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, τότε μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη άνοδο, με τα επόμενα επίπεδα αντίστασης να βρίσκονται στις 2.113 και 2.135 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, το επίπεδο των 2.050 μονάδων λειτουργεί ως κοντινή στήριξη, με διάσπαση αυτής της περιοχής να ανοίγει το δρόμο προς τις 2.034 και 2.027 μονάδες.

Αναφορικά με τον FTSE 25, το επίπεδο των 5.264 μονάδων φαίνεται να αποτελεί τη βασική αντίσταση. Σε περίπτωση διάσπασης αυτής της αντίστασης, οι επόμενες τιμές είναι οι 5.363 και 5.382 μονάδες. Αντιστρόφως, η στήριξη εντοπίζεται στις 5.180 μονάδες, με διάσπαση αυτής να οδηγεί στο επίπεδο των 5.120 μονάδων.

Ο τραπεζικός δείκτης έδωσε νέο ημερήσιο αγοραστικό σήμα, υποδεικνύοντας την πιθανότητα προσέγγισης των υψηλών του έτους. Η ζώνη των 2.000 μονάδων έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ως ισχυρή στήριξη, κάτι που δημιουργεί προσδοκίες για νέα υψηλά στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του απαιτούμενου χρόνου για να καταγραφούν νέα υψηλά και για την επιβεβαίωση της θετικής τάσης στην αγορά, σύμφωνα με τη Fast Finance.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen σημείωσε πτώση 3,59%, με την Jumbo να ολοκληρώνει κατά 2,29%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε ΔΑΑ, Σαράντη, Πειραιώς και ΕΥΔΑΠ ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Κύπρου, Aegean, Λάμδα, ΟΠΑΠ, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τιτάν.

Στον αντίποδα, η Cenergy έκλεισε με άλμα 3,30%, με τη Βιοχάλκο να κλείνει με κέρδη 2,34%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Alpha Bank, Aktor, ΟΤΕ και Coca Cola, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Helleniq Energy, ΔΕΗ, Optima Bank, Motor Oil, ΕΛΧΑ και Εθνική.