Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικά, αλλά και επιφυλακτικά

Επιφυλακτικά ανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να αφήσει πίσω της τη διόρθωση της Παρασκευής, και να ξαναβρεί το δρόμο προς τα υψηλά έτους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,63% στις 2.072,28 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 13,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,4 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,67% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.239,68 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,99% στις 2.339,00 μονάδες.

Στην τελική ευθεία

Η αγορά μπαίνει στην τελική ευθεία για το κλείσιμο των βιβλίων των ξένων, με τις δύο εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι την ολοκλήρωση του Νοεμβρίου να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Όπως ενδιαφέρουσες θα είναι και οι αποφάσεις του FTSE Russell στις 21 Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν ενδεχομένως την πορεία των ελληνικών μετοχών στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες, αλλά η αναδιάρθρωση του MSCI.

Η συνεχιζόμενη θετική πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς βρίσκει στήριξη και σε πρόσφατες εξελίξεις, όπως η ολοκλήρωση της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου από την LAMDA Development. Επίσης, ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να αποτελεί τον μεγαλύτερο κερδισμένο της χρονιάς, με τις ελληνικές τράπεζες να καταγράφουν σταθερές επιδόσεις και να επωφελούνται από την ανάκαμψη της οικονομίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Θετικά επίσης λειτουργεί το ότι ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία το βράδυ της Παρασκευής. Παραθέτοντας το σκεπτικό της η Fitch, τονίζει ιδιαίτερα ότι η χώρα μας πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους μεταξύ των χωρών επενδυτικής βαθμίδας, με σωρευτική πτώση άνω των 60 ποσοστιαίων μονάδων από το 2020. Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 145% του ΑΕΠ το 2025, με προοπτική περαιτέρω αποκλιμάκωσης στο 120% έως το 2030. Το προφίλ του χρέους παραμένει εξαιρετικά ευνοϊκό, με μέση διάρκεια 19 έτη, μέσο επιτόκιο 1,5% και υψηλό ταμειακό απόθεμα περίπου 18% του ΑΕΠ, στοιχεία που περιορίζουν τους κινδύνους και θωρακίζουν τη χώρα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει κέρδη 2,03%, με τις Alpha Bank, Helleniq Energy, Πειραιώς, Cenergy, ΟΤΕ, Optima Bank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ακολουθούν με άνοδο άνω του 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι AKTOR, Eurobank, Βιοχάλκο, Τιτάν, Εθνική, ΔΕΗ, Aegean, Coca Cola, Jumbo, Metlen και Λάμδα.

Στον αντίποδα, σε αρνητικά εδάφη είναι οι ΔΑΑ, ΟΠΑΠ, Σαράντης και Motor Oil, χωρίς όμως καμία να κινείται με απώλειες άνω του 1%, ενώ χωρίς μεταβολή είναι οι Κύπρου και ΕΥΔΑΠ.