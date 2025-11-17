Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικά, αλλά και επιφυλακτικά

Η συνεχιζόμενη θετική πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς βρίσκει στήριξη και σε πρόσφατες εξελίξεις, όπως η ολοκλήρωση της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου από την LAMDA Development

Xρηματιστήριο Αθηνών 17.11.2025, 11:15
Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικά, αλλά και επιφυλακτικά
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Επιφυλακτικά ανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να αφήσει πίσω της τη διόρθωση της Παρασκευής, και να ξαναβρεί το δρόμο προς τα υψηλά έτους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,63% στις 2.072,28 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 13,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,4 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,67% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.239,68 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,99% στις 2.339,00 μονάδες.

Στην τελική ευθεία

Η αγορά μπαίνει στην τελική ευθεία για το κλείσιμο των βιβλίων των ξένων, με τις δύο εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι την ολοκλήρωση του Νοεμβρίου να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Όπως ενδιαφέρουσες θα είναι και οι αποφάσεις του FTSE Russell στις 21 Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν ενδεχομένως την πορεία των ελληνικών μετοχών στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες, αλλά η αναδιάρθρωση του MSCI.

Η συνεχιζόμενη θετική πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς βρίσκει στήριξη και σε πρόσφατες εξελίξεις, όπως η ολοκλήρωση της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου από την LAMDA Development. Επίσης, ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να αποτελεί τον μεγαλύτερο κερδισμένο της χρονιάς, με τις ελληνικές τράπεζες να καταγράφουν σταθερές επιδόσεις και να επωφελούνται από την ανάκαμψη της οικονομίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Θετικά επίσης λειτουργεί το ότι ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία το βράδυ της Παρασκευής. Παραθέτοντας το σκεπτικό της η Fitch, τονίζει ιδιαίτερα ότι η χώρα μας πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους μεταξύ των χωρών επενδυτικής βαθμίδας, με σωρευτική πτώση άνω των 60 ποσοστιαίων μονάδων από το 2020. Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 145% του ΑΕΠ το 2025, με προοπτική περαιτέρω αποκλιμάκωσης στο 120% έως το 2030. Το προφίλ του χρέους παραμένει εξαιρετικά ευνοϊκό, με μέση διάρκεια 19 έτη, μέσο επιτόκιο 1,5% και υψηλό ταμειακό απόθεμα περίπου 18% του ΑΕΠ, στοιχεία που περιορίζουν τους κινδύνους και θωρακίζουν τη χώρα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει κέρδη 2,03%, με τις Alpha Bank, Helleniq Energy, Πειραιώς, Cenergy, ΟΤΕ, Optima Bank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ακολουθούν με άνοδο άνω του 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι AKTOR, Eurobank, Βιοχάλκο, Τιτάν, Εθνική, ΔΕΗ, Aegean, Coca Cola, Jumbo, Metlen και Λάμδα.

Στον αντίποδα, σε αρνητικά εδάφη είναι οι ΔΑΑ, ΟΠΑΠ, Σαράντης και Motor Oil, χωρίς όμως καμία να κινείται με απώλειες άνω του 1%, ενώ χωρίς μεταβολή είναι οι Κύπρου και ΕΥΔΑΠ.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ιαπωνία: Αυξάνεται η πίεση στα ομόλογα και στο γιεν
Ομόλογα

Ιαπωνία: Αυξάνεται η πίεση στα ομόλογα και στο γιεν
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί «ανεβαίνει» το θερμόμετρο στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα
Wall Street

Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Mικτά πρόσημα – Πιέσεις στον κλάδο της άμυνας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Mικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, πιέσεις στον κλάδο της άμυνας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στο... «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας το ΧΑ
Wall Street: Αλλαγή και πάλι… βλέπει μείωση επιτοκίων και ανεβαίνει
Wall Street

Αλλαγή και πάλι… η Wall Street βλέπει μείωση επιτοκίων και ανεβαίνει

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Ιαπωνία: Αυξάνεται η πίεση στα ομόλογα και στο γιεν
Ομόλογα

Ιαπωνία: Αυξάνεται η πίεση στα ομόλογα και στο γιεν

Τα καμπανάκια για παρέμβαση στήριξης του γιεν

Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα
Wall Street

Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα

Οι δείκτες της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Mικτά πρόσημα – Πιέσεις στον κλάδο της άμυνας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Mικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, πιέσεις στον κλάδο της άμυνας

Έντονη μεταβλητότητα εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαικά χρηματιστήρια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στο... «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας το ΧΑ

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης κέρδισε 0,11%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,21%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν απώλειες 0,23%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Αλλαγή και πάλι… βλέπει μείωση επιτοκίων και ανεβαίνει
Wall Street

Αλλαγή και πάλι… η Wall Street βλέπει μείωση επιτοκίων και ανεβαίνει

Πρωτοφανές ρόλερ κόστερ έχει σημειώσει η Wall Street αυτή την εβδομάδα

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μαζεύουν τις απώλειες – Αλλάζει το κλίμα ο Williams της Fed
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μαζεύουν τις απώλειες οι ευρωαγορές - Αλλάζει το κλίμα ο Williams της Fed

Ο επικεφαλής της Fed της Νέας Υόρκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βγαίνουν» αγοραστές – Δίνει τον τόνο η Wall Street
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Βγαίνουν» αγοραστές στο ΧΑ - Δίνει τον τόνο η Wall Street

Το ΧΑ δείχνει ικανό να κρατήσει τη ζώνη των 2.050 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανοιγμα σε εξωτερικούς επενδυτές έως 5%
Business of Sport

Νέο άνοιγμα της Ρεάλ Μαδρίτης σε επενδυτές

Η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την Deloitte, είναι ο μόνος σύλλογος στον κόσμο του ποδοσφαίρου που έχει καταγράψει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ

Λιμάνια: Επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο
Λιμάνια

Επενδύσεις 500 εκατ. στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο

Οι επενδύσεις στα λιμάνια που μπορεί να αναδιαμορφώσουν ολόκληρο τον χάρτη των logistics στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

Γιατί επιμένει η Κίνα στους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών - Τι προβλέπεται στην πρωτοβουλία εξόρυξης με φιλικές χώρες

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
Επιστροφή ενοικίου: «Κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής του
Economy

Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου αφορά περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά - Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 800 ευρώ

ΕΕ: H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
Κόσμος

H αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Οι αλλαγές που προτείνουν οι ευρωπαίοι στην αμερικανική πρόταση των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να αγοράσουν EV

Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»

Η επικεφαλής ομολόγων του γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων λέει ότι οι «μαζικές» δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ

Αγρότες: Πότε στήνονται τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη των Θεσσαλών
AGRO

Πότε στήνονται τα πρώτα αγροτικά μπλόκα - Τι αποφάσισαν οι Θεσσαλοί

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα, αποφασίστηκε στη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους.

Χαλκός: Επανήλθε με νέα πρόταση εξαγοράς της Anglo American, η BHP
World

Επανήλθε η BHP με νέα πρόταση για την Anglo American

Μόλις πριν απο δυο μήνες η Anglo American συμφώνησε να συγχωνευθεί με την Teck, σηματοδοτώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία συγχώνευσης στον κλάδο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο