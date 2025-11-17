Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικότητα, κυριαρχούν οι αψιμαχίες σε επιλεγμένους τίτλους

Επιφυλακτικές είναι οι κινήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με τον τζίρο να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, το ταμπλό να είναι μοιρασμένο και τις διαθέσεις ανάληψης ρίσκου απούσες για την ώρα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,38% στις 2.067,28 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 55,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 9,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,43% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.226,79 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,64% στις 2.330,82 μονάδες.

Σε στάση αναμονής

Αν και υπήρξαν κάποιες ανοδικές διαθέσεις την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, γρήγορα οι αγοραστές αναδιπλώθηκαν, με την αγορά να αναλώνεται μόνο στην διατήρηση των επιπέδων. Μετά και την πτώση της Παρασκευής, η συσσώρευση δεν έχει λήξει ακόμη, με τον γενικό δείκτη να παραμένει μέσα στο συνηθισμένο εύρος τιμών, χωρίς να καταγράφει μεγάλες εξάρσεις.

Όσον αφορά τις αντιστάσεις, σύμφωνα με τη Fast Finance, το επίπεδο των 2.080 μονάδων εμφανίζεται ως το πρώτο καθοριστικό σημείο για τον γενικό δείκτη. Αν καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, τότε μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη άνοδο, με τα επόμενα επίπεδα αντίστασης να βρίσκονται στις 2.113 και 2.135 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, το επίπεδο των 2.050 μονάδων λειτουργεί ως κοντινή στήριξη, με διάσπαση αυτής της περιοχής να ανοίγει το δρόμο προς τις 2.034 και 2.027 μονάδες.

Αναφορικά με τον FTSE 25, το επίπεδο των 5.264 μονάδων φαίνεται να αποτελεί τη βασική αντίσταση. Σε περίπτωση διάσπασης αυτής της αντίστασης, οι επόμενες τιμές είναι οι 5.363 και 5.382 μονάδες. Αντιστρόφως, η στήριξη εντοπίζεται στις 5.180 μονάδες, με διάσπαση αυτής να οδηγεί στο επίπεδο των 5.120 μονάδων.

Ο τραπεζικός δείκτης έδωσε νέο ημερήσιο αγοραστικό σήμα, υποδεικνύοντας την πιθανότητα προσέγγισης των υψηλών του έτους. Η ζώνη των 2.000 μονάδων έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ως ισχυρή στήριξη, κάτι που δημιουργεί προσδοκίες για νέα υψηλά στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του απαιτούμενου χρόνου για να καταγραφούν νέα υψηλά και για την επιβεβαίωση της θετικής τάσης στην αγορά, σύμφωνα με τη Fast Finance.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Cenergy και Βιοχάλκο σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι η άνοδος σε Alpha Bank, OTE, Aktor, Helleniq Energy και ΕΛΧΑ. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική, Τιτάν, Motor Oil, Eurobank, Coca Cola και Πειραιώς.

Στον αντίποδα, ΔΑΑ και Metlen χάνουν πάνω από 1%, με τις ΟΠΑΠ, Optima Bank, Jumbo, Aegean, Σαράντη, ΕΥΔΑΠ και Λάμδα να κινούνται ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή είναι η Κύπρου.