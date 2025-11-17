Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά ανοδικά οι αγορές, ανησυχία για τη Βρετανία

Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκοί δείκτες, προσπαθώντας να αφήσουν πίσω τους τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας, με τη νευρικότητα και τη μεταβλητότητα όμως να είναι έκδηλες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,17% στις 575 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,01% στις 9.699 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,12% στις 23.904 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,06% στις 8.174 μονάδες.

Στο μεταξύ, τα βλέμματα είναι στην Υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη Rachel Reeves να αμφισβητείται ευθέως μετά την ακύρωση των σχεδίων για αύξηση των φόρων εισοδήματος. Η «αναποφασιστικότητα» της Υπουργού Οικονομικών έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στην αγορά των ομολόγων, ενώ έκδηλες είναι οι ανησυχίες για τον προϋπολογισμό της που θα ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου και ενδέχεται να αποκαλύψει την αποτυχία της να καλύψει το έλλειμμα ή να ενισχύσει την οικονομία. Η Υπουργός Οικονομικών είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι θα αυξήσει τους φόρους εισοδήματος πριν εγκαταλείψει τα σχέδιά της.

Η απόδοση των 10ετών βρετανικών ομολόγων, ένα σημείο αναφοράς για το κόστος εξυπηρέτησης του εθνικού χρέους, αυξήθηκε στο 4,57%, στα επίπεδα που έφτασε την εποχή που η Reeves είχε φωτογραφηθεί να κλαίει στη Βουλή των Κοινοτήτων τον Ιούλιο.

Την ίδια ώρα, όλοι αναμένουν τα αποτελέσματα της Nvidia Corporation. Οι επενδυτές περιμένουν ακόμα μια εντυπωσιακή τριμηνιαία επίδοση από τη Nvidia, αλλά θα παρακολουθούν αν ο ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δικαιολογήσει την αποτίμηση των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιφυλακτικότητα για τη Nvidia ενισχύθηκε από καταθέσεις του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τις οποίες ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Πίτερ Τίελ πούλησε τη συμμετοχή του σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη Nvidia.