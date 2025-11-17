Γαλλία: Συζητά την διπλή φορολόγηση των fast food

Λόγους δημόσιας υγείας και δημοσιονομικούς επικαλούνται οι εισηγητές του μέτρου – Για διωγμό του franchising κάνει λόγο ο κλάδος

World 17.11.2025, 23:37
Γαλλία: Συζητά την διπλή φορολόγηση των fast food
Αλέξανδρος Καψύλης

Τροπολογία που προβλέπει τη διπλή, επιπλέον φορολόγηση των εστιατορίων γρήγορου φαγητού στη Γαλλία υπέβαλε στην Εθνοσυνέλευση κατά τη συζήτηση για το νέο προϋπολογισμό την περασμένη Παρασκευή το κόμμα Οικολόγων.

Για τους εισηγητές της ρύθμισης πρόκειται για ένα μέτρο που δικαιολογείται από την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των εστιατορίων fast food την τελευταία δεκαετία στη χώρα, κάτι που απειλεί τη δημόσια υγεία, κυρίως των νέων ηλικιών. Γι’ αυτό και προτείνουν έξτρα επιβάρυνση στα φαστφουντάδικα που βρίσκονται κοντά σε σχολεία.

«Εάν η τροπολογία ψηφιστεί, θα μπορούσε να επιβληθεί εφάπαξ φόρος 50.000 ευρώ κατά το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος πώλησης χάμπουργκερ, φόρος που θα συνοδεύεται από έναν δεύτερο ύψους 10.000 ευρώ για κάθε χρόνο λειτουργίας του καταστήματος», γράφει η Εμά Κονφρέρ στη Figaro. Ο διπλός φόρος προτείνεται να επιβάλλεται στα fast food με franchise από τον Ιούλιο του 2026.

Τα ανεξάρτητα εστιατόρια γρήγορου φαγητού, όσα δηλαδή δεν φέρουν τη φίρμα αλυσίδων εστίασης, θα εξαιρούνται από τον φόρο

«Δεν είναι άσπρο-μαύρο»

Η Κονφρέρ εξηγεί ότι «πρόκειται για ένα νομοσχέδιο κατά του junk food που απευθύνεται ιδιαίτερα στους νέους». Έτσι, οι Οικολόγοι-Πράσινοι προχωρούν ένα βήμα παραπέρα από την επιβολή της εφάπαξ και της ετήσιας επιβάρυνσης των ταχυφαγείων και προτείνουν να διπλασιάζεται ο φόρος αν τα εστιατόρια βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από ένα σχολείο. Ως εκ τούτου τα ποσά θα αυξάνονται σε 100.000 ευρώ για το αρχικό άνοιγμα και σε μια ετήσια εισφορά 20.000 ευρώ στη συνέχεια.

Την πρόταση φαίνεται να ενστερνίζεται η υπουργός Υγείας της νέας κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, Στεφανί Ριστ. Ιατρός ρευματολόγος η ίδια η υπουργός, μιλώντας την Παρασκευή στο γαλλικό ραδιόφωνο εξήγησε ότι «η πρωτοβουλία θα εμπίπτει στην ομπρέλα των ‘φόρων συμπεριφοράς’ που θα καθοδηγούν την πολιτική δημόσιας υγείας».

Η Ριστ, η οποία δεν είναι Οικολόγος αλλά εκλέχθηκε βουλευτίνα με την «Αναγέννηση» του Εμανουέλ Μακρόν, πρόσθεσε ότι οι φόροι αυτοί «μπορούν να είναι ωφέλιμοι» εάν συνοδεύονται από άλλα μέτρα. «Η επιβολή τους δεν είναι άσπρο-μαύρο. Είναι κάτι που πρέπει να αναπτυχθεί σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη», εξήγησε η υπουργός.

Γαλλία

«Αθέμιτος ανταγωνισμός»

Τα «ενδιαφερόμενα μέρη» βέβαια, όπως θα υπέθετε κανείς, απορρίπτουν την ιδέα. Η Γαλλική Ομοσπονδία Δικαιόχρησης (FFF) με επιστολή της που απέστειλε την Παρασκευή στα μέλη της Εθνοσυνέλευσης ζήτησε την απόρριψη της τροπολογίας. Οι εστιάτορες υποστηρίζουν ότι το μέτρο θα αποτελέσει ένα «άμεσο εμπόδιο» για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και για τις επενδύσεις στις γειτονιές.

Επιπλέον, υποστηρίζει ο κλάδος, θα επηρεαστούν αρνητικά η απασχόληση, η τοπική οικονομία και η ανάπτυξη στις αστικές γειτονιές και στην περιφέρεια της χώρας. Θεωρούν επίσης οι εστιάτορες ότι «ο φόρος δεν θα επιβάλλεται στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης αλλά σ’ αυτό καθαυτό το επιχειρηματικό μοντέλο της δικαιόχρησης (franchise), δημιουργώντας έτσι έναν αθέμιτο ανταγωνισμό».

Όπως εξηγεί η ρεπόρτερ της Figaro, τα ανεξάρτητα εστιατόρια γρήγορου φαγητού, όσα δηλαδή δεν φέρουν τη φίρμα αλυσίδων εστίασης, θα εξαιρούνται από αυτόν τον φόρο «ακόμη και αν προσφέρουν τρόφιμα με την ίδια διατροφική ποιότητα».

Εκπρόσωποι της FFF υποστηρίζουν εξάλλου ότι «αυτή η τροπολογία προτείνεται χωρίς καμία αποδεδειγμένη επίδραση του κλάδου στην ποιότητα της διατροφής των νέων». Είναι μια άποψη εκ διαμέτρου αντίθετη με εκείνη των βουλευτών των Γάλλων Πράσινων, που εισηγήθηκαν το μέτρο και οι οποίοι θεωρούν ότι «η ραγδαία εξάπλωση του fast food συμβάλλει στην τυποποίηση των τροφίμων και θέτει πραγματικές προκλήσεις για τη δημόσια υγεία».

Κήρυξη πολέμου

Η Le Figaro σε ρεπορτάζ της στα τέλη Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε στην περίπτωση μιας μικρής πόλης 3.000 κατοίκων στην Πικαρδία της βόρειας Γαλλίας, όπου ο δήμαρχος με απόφασή του έθεσε όριο στον αριθμό των fast food που λειτουργούν στην περιοχή του, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για καταστήματα franchise ή όχι.

«Στο Φερ-αν-Ταρντενουά ο δήμαρχος Ζαν-Πολ Ροζελέ κήρυξε πόλεμο κατά των κεμπάμπ, των περιπτέρων με τάκος, των πιτσαριών και των μπεργκεράδικων που πολλαπλασιάζονται στην πόλη με αποτέλεσμα στον κεντρικό δρόμο να έχουν μαζευτεί περίπου 10 σταντ με γρήγορο φαγητό», γράφει η ρεπόρτερ Λουίζ Ντιγκάστ.

«Αρκετά πια. Σε ένα χωριό σαν το δικό μας τα παραδοσιακά καταστήματα αγωνίζονται για να επιβιώσουν. Δεν έχουμε πια βιβλιοπωλείο ενώ έχουμε ήδη αρκετά καταστήματα γρήγορου φαγητού. Νομίζουν ότι θα βγάλουν εύκολα χρήματα, αλλά με τέτοιο ανταγωνισμό η μικρή αγορά μας έχει πλέον κορεστεί», δήλωσε στη Figaro ο δήμαρχος του Φερ-αν-Ταρντενουά.

Περισσότερα από 11.000 καταστήματα πώλησης κεμπάμπ βρίσκονται σε όλη τη Γαλλία

Κεμπαμπ-μανία

Ο Ζαν-Πολ Ροζελέ παραδέχεται ότι η αφορμή για την απόφασή του να απαγορεύσει το άνοιγμα νέων καταστημάτων γρήγορου φαγητού ήταν το κλείσιμο «ενός καλού μικρού εστιατορίου, του τελευταίου που η κουζίνα του προμηθευόταν τοπικά προϊόντα». Ο χώρος που λειτουργούσε η παραδοσιακή αυτή ταβέρνα κατελήφθη τάχιστα από ένα φαστφουντάδικο.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια η αγορά των εστιατορίων γρήγορου φαγητού έχει εκτοξευθεί στη Γαλλία. Το 2022 υπήρχαν 48.300 εστιατόρια γρήγορου φαγητού, ενώ το έτος 2000 υπήρχαν μόνο 13.000. «Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα κεμπαμπτζίδικα, κάτι που αποτελεί σημαντική ανησυχία για τους δημάρχους της χώρας οι οποίοι βλέπουν τα παραδοσιακά εστιατόρια των περιοχών τους να εξαφανίζονται το ένα μετά το άλλο και να αλλάζει εικόνα η πόλη τους», γράφει η «Le Figaro».

«Κάθε δευτερόλεπτο καταναλώνονται 11 σάντουιτς κεμπάμπ στη Γαλλία. Περισσότερα από 11.000 καταστήματα πώλησης κεμπάμπ βρίσκονται σε όλη τη χώρα, 9.000 περισσότερα από τον συνολικό αριθμό των εστιατορίων της αλυσίδας McDonald’s», σημειώνει χαρακτηριστικά η εφημερίδα.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

Γιατί επιμένει η Κίνα στους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών - Τι προβλέπεται στην πρωτοβουλία εξόρυξης με φιλικές χώρες

Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να αγοράσουν EV

Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»

Η επικεφαλής ομολόγων του γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων λέει ότι οι «μαζικές» δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ

Latest News
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανοιγμα σε εξωτερικούς επενδυτές έως 5%
Business of Sport

Νέο άνοιγμα της Ρεάλ Μαδρίτης σε επενδυτές

Η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την Deloitte, είναι ο μόνος σύλλογος στον κόσμο του ποδοσφαίρου που έχει καταγράψει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ

Λιμάνια: Επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο
Λιμάνια

Επενδύσεις 500 εκατ. στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο

Οι επενδύσεις στα λιμάνια που μπορεί να αναδιαμορφώσουν ολόκληρο τον χάρτη των logistics στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο