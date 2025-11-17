Αερομεταφορές: Η FAA θα άρει τους περιορισμούς πτήσεων που σχετίζονται με το shutdown

Θα άρει τους περιορισμούς πτήσεων που σχετίζονται με το κλείσιμο της κυβέρνησης ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανέναρξη των συνηθισμένων λειτουργιών στα αεροδρόμια των ΗΠΑ μετά από εβδομάδες καθυστερήσεων και ακυρώσεων λόγω shutdown.

Ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι και ο Διοικητής της FAA Μπράιαν Μπέντφορντ δήλωσαν την Κυριακή ότι η μείωση της κυκλοφορίας κατά 6% που εφαρμόστηκε την περασμένη εβδομάδα τερματίζεται στις 13.00 μ.μ (ώρα Ελλάδος) της Δευτέρας. Είπαν ότι η κίνηση αυτή έγινε μετά την αναθεώρηση των τάσεων ασφαλείας από την FAA και την παρατήρηση βελτίωσης των επιπέδων προσωπικού.

«Τώρα μπορούμε να επικεντρώσουμε εκ νέου τις προσπάθειές μας στην αύξηση των προσλήψεων ελεγκτών και στην κατασκευή του ολοκαίνουργιου, υπερσύγχρονου συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που αξίζει ο αμερικανικός λαός», δήλωσε ο Ντάφι.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να ξαναρχίσουν οι πλήρεις λειτουργίες και να επιστρέψουν τα πληρώματα πτήσης στη θέση τους. Η Airlines for America, μια εμπορική ομάδα που εκπροσωπεί τους εμπορικούς αερομεταφορείς, δήλωσε στην Wall Street Journal ότι ο κλάδος σχεδιάζει έναν αριθμό ρεκόρ 31 εκατομμυρίων επιβατών κατά την ερχόμενη ταξιδιωτική περίοδο των Ευχαριστιών, μαζί με μια επίσης πολυάσχολη ναυτιλιακή περίοδο.

Ο Ντάφι στις 6 Νοεμβρίου ζήτησε τη μείωση της εναέριας κυκλοφορίας σε 40 μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ κατά 10%, αφού το κλείσιμο επιδείνωσε τα προβλήματα προσωπικού μεταξύ των ομοσπονδιακών εργαζομένων στις μεταφορές που έπρεπε να εργάζονται άμισθοι.

Η FAA περιόρισε επίσης τα επιχειρηματικά τζετ και ορισμένες άλλες ιδιωτικές πτήσεις προς μεγάλα αεροδρόμια, μαζί με περιορισμούς στις εμπορικές εκτοξεύσεις στο διάστημα και τις επιχειρήσεις αλεξίπτωτων.

Απλήρωτοι για εβδομάδες ελεγκτές και υπεύθυνοι ασφαλείας

Ο Ντάφι δήλωσε ότι η κίνηση ήταν απαραίτητη για να διατηρηθούν οι πτήσεις ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια του κλεισίματος. Αφού έμειναν απλήρωτοι για εβδομάδες, ορισμένοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αξιωματικοί της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών TSA αναλάμβαναν παράπλευρες εργασίες ή δήλωναν άρρωστοι, δήλωσε ο Ντάφι.

Η FAA ανακοίνωσε ότι αρχικά θα μείωνε την κυκλοφορία κατά 4% και θα αύξανε τους περιορισμούς σταδιακά κατά την εβδομάδα που ακολούθησε. Οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις συσσωρεύτηκαν, με περισσότερες από 2.600 πτήσεις, ή περίπου το 10% όλης της εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ, να καταργούνται στις 9 Νοεμβρίου.

Οι περιορισμοί αυξήθηκαν στο 6% στις 11 Νοεμβρίου. Μια μέρα αργότερα, οι νομοθέτες κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του lockdown, ωθώντας την FAA να παγώσει τους περιορισμούς της.

Ο Ντάφι δήλωσε ότι οι ελεγκτές θα λάβουν το 70% των απωλεσθέντων αποδοχών τους εντός δύο ημερών μετά το τέλος του lockdown και το υπόλοιπο εντός περίπου μιας εβδομάδας.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ τις τελευταίες ημέρες έχουν δεσμευτεί για πληρωμές μπόνους στους ομοσπονδιακούς εργαζόμενους στις μεταφορές που συνέχισαν να παρουσιάζονται για εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι πράκτορες της υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας TSA θα λάβουν μπόνους 10.000 δολαρίων εάν παρείχαν «υποδειγματική υπηρεσία» κατά τη διάρκεια του lockdown.

Ο οργανισμός δεν έχει διευκρινίσει πόσοι πράκτορες θα λάβουν μπόνους ή τα κριτήρια για να είναι επιλέξιμοι. Η Noem δήλωσε την Κυριακή ότι πάνω από 270 πράκτορες της TSA στη Βοστώνη με άψογη παρουσία κατά τη διάρκεια του lockdown θα λάβουν μπόνους 10.000 δολαρίων.