Lukoil: Ενδιαφέρον της Chevron για εξαγορά περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής πετρελαϊκής

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron μελετά επιλογές για την αγορά παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil που έχει υποστεί κυρώσεις, δήλωσαν στο Reuters τη Δευτέρα πέντε πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έδωσε την περασμένη εβδομάδα άδεια σε πιθανούς αγοραστές να συνομιλήσουν με την Lukoil σχετικά με ξένα περιουσιακά στοιχεία. Η Chevron θα δώσει μάχη με την Carlyle και άλλες εταιρείες για το χαρτοφυλάκιο της Lukoil αξίας τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Lukoil εξορύσσει περίπου το 2% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου στο εσωτερικό της Ρωσίας και στο εξωτερικό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τον περασμένο μήνα κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, την Lukoil και τη Rosneft, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξαναγκάσει τη Μόσχα σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

Η Chevron διερευνά επιλογές για την αγορά περιουσιακών στοιχείων της Lukoil όπου οι εταιρείες επικαλύπτονται και όχι ολόκληρου του χαρτοφυλακίου, ανέφεραν οι πέντε πηγές.

Η Lukoil εξορύσσει περίπου το 2% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και έχει δηλώσει ότι αναζητά αγοραστές για τα διεθνή της περιουσιακά στοιχεία, τα οποία παράγουν το 0,5% του παγκόσμιου πετρελαίου και εκτιμάται ότι αξίζουν περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει των καταθέσεων του 2024 .

Ο αμερικανικός γίγαντας ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle διερευνά επιλογές για την αγορά περιουσιακών στοιχείων της Lukoil στο εξωτερικό, δήλωσαν πηγές στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Τα asset της Lukoil στο εξωτερικό

Η Lukoil διαθέτει τρία διυλιστήρια στην Ευρώπη, μετοχές σε πετρελαιοπηγές στο Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Ιράκ, το Μεξικό, την Γκάνα, την Αίγυπτο και τη Νιγηρία, και εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έχει μερίδιο 13,5% στο κοίτασμα Karachaganak και 5% στο κοίτασμα Tengiz στο Καζακστάν, στο οποίο συμμετέχουν με μετοχικό μερίδιο επίσης οι Chevron και Exxon Mobil, Eni, Shell.

Τα πεδία αποτελούν την κύρια πηγή αργού πετρελαίου για τον αγωγό CPC, ο οποίος μεταφέρει περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, ή το 1,5% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου, στις παγκόσμιες αγορές μέσω της Ρωσίας.

Η Lukoil έχει επίσης μερίδιο στην άδεια υπεράκτιας εξόρυξης OML-140 της Νιγηρίας, την οποία διαχειρίζεται η Chevron, ενώ λειτουργεί επίσης το έργο West Qurna 2 στο Ιράκ, όπου η Exxon ήταν από καιρό ο φορέας εκμετάλλευσης του γειτονικού έργου West Qurna 1 πριν αποχωρήσει πέρυσι.