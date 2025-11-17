ΟΑΣΑ: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς λόγω της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου

Σε προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων στα ΜΜΜ προχωρεί ο ΟΑΣΑ λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου

Μεταφορές 17.11.2025, 06:20
ΟΑΣΑ: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς λόγω της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου
Newsroom

Μεταβολές έχουν τεθεί σε ισχύ έως και την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00, στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ προχωρά σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ, έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.

Οι σταθμοί του Μετρό που θα κλείσουν

Επιπλέον, σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σημειώνεται ότι αύριο, Δευτέρα 17/11/2025, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

ΟΑΣΑ: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς λόγω της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου
Μεταφορές

Ποιοι σταθμοί του Μετρό θα είναι σήμερα κλειστοί

Σε προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων στα ΜΜΜ προχωρεί ο ΟΑΣΑ λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου

Κυρανάκης: Ξεκινά την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου η λειτουργία του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης
Μεταφορές

Ξεκινά η λειτουργία του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης

Πρόκειται για μία νέα γραμμή που δίνει λύση σε χιλιάδες φοιτητές ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

ΕΛΤΑ: Ολοκληρώθηκε η θητεία της Αργυρώς Αθανασίου στο ΔΣ
Μεταφορές

Ολοκληρώθηκε η θητεία της Αργυρώς Αθανασίου στο ΔΣ των ΕΛΤΑ

Μετά από δυόμιση χρόνια ενεργής συμμετοχής στο ΔΣ των ΕΛΤΑ ως μη εκτελεστικό μέλος

ΕΛΤΑ: «Χρυσό» ακίνητο ρημάζει στη Μύκονο – Δίνουν ενοίκιο 4.500 ευρώ για άλλο ακίνητο
Μεταφορές

«Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο – Δίνουν ενοίκιο 4.500 ευρώ για άλλο ακίνητο

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου – H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Μετρό: Αλλαγές από σήμερα στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Μεταφορές

Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Έως τις 12 Δεκεμβρίου θα διαρκέσουν οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό

Δήμας: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον τριπλό κόμβο στον Σκαραμαγκά
Κατασκευές

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον τριπλό κόμβο στον Σκαραμαγκά

Θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στην Αττική ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά ανέφερε ο Χρίστος Δήμας

Μετρό: Προσωρινές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Μεταφορές

Ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του μετρό - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Η αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών είναι για το μεγαλύτερο έργο επιδομής, που έχει γίνει στο Μετρό από την έναρξη λειτουργίας του

