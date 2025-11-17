Metlen: Σχεδιάζει την έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ

Σειρά επαφών με επενδυτές στις ευρωπαϊκές αγορές άρχισε σήμερα η METLEN ENERGY & METALS, προκειμένου να προετοιμάσει την έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως 2031.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Metlen Energy & Metals, με αξιολόγηση BB+ (Σταθερή) / BB+ (Σταθερή) (S/F), έχει εξουσιοδοτήσει τις BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley ως Κοινούς Συντονιστές για να οργανώσουν εκ μέρους της μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σε ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες θα ξεκινήσουν σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2025.

Η προσφορά των 500 εκατομμυρίων σε ανώτερες ομολογίες χωρίς εγγύηση με διάρκεια 5,5 ετών (NCL) αναμένεται να ακολουθήσει, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς. Οι Ομολογίες, εφόσον εκδοθούν, αναμένεται να εγγυηθούν σε ανώτερο επίπεδο από τη Metlen Energy & Metals PLC.

Η Εταιρεία προγραμματίζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τις Ομολογίες για να αποπληρώσει ορισμένα από τα υφιστάμενα χρέη, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την καταβολή αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την Προσφορά.