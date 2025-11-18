Νέα βουτιά σημείωσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρές απώλειες σημείωσαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, καθώς υπέκυψαν και αυτές στο διεθνές sell off που έχουν πυροδοτήσει οι ανησυχίες για τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 1,76% στις 561 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,27% στις 9.552 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 1,77% στις 23.173 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,86% στις 7.967 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η Amundi υποχώρησε 3,6%, καθώς ανακοίνωσε ότι επεκτείνει την παρουσία της στις ιδιωτικές αγορές, εξαγοράζοντας σχεδόν το 10% της Intermediate Capital Group, διαχειριστή ιδιωτικών κεφαλαίων και εναλλακτικών επενδύσεων.

Στη Δανία, η Novo Nordisk υποχώρησε κατά 1,7%, μετά την ανακοίνωση ότι θα προχωρήσει νωρίτερα στην εφαρμογή της μείωσης της μηνιαίας τιμής του φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας Wegovy στις ΗΠΑ από 499 σε 349 δολάρια, αντί της αρχικά προγραμματισμένης εφαρμογής τον Ιανουάριο βάσει συμφωνίας με τον πρώην Πρόεδρο Donald Trump.

Από την άλλη, η καπνοβιομηχανία Imperial Brands σημείωσε κέρδη 2%, καθώς ανακοίνωσε αύξηση σχεδόν 5% στα ετήσια προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της, στηριζόμενη σε υψηλότερες τιμές προϊόντων καπνού και αυξημένη ζήτηση για εναλλακτικές λύσεις καπνίσματος.

Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Roche, εν τω μεταξύ, σημείωσε άνοδο 6,8% μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων από τις κλινικές δοκιμές φάσης III του νέου φαρμάκου της για τον καρκίνο του μαστού.

Στο παγκόσμιο μέτωπο, η ψυχολογία γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) συνεχίζει να επιδεινώνεται λόγω ανησυχιών για υπερβολικές αποτιμήσεις, οδηγώντας τους επενδυτές να πουλήσουν μεγάλες τεχνολογικές μετοχές ενόψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, ο Sundar Pichai, επικεφαλής της μητρικής της Google, Alphabet, δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC ότι κάθε εταιρεία θα επηρεαζόταν αν η «φούσκα» της AI σκάσει. Παρά την εκτίμηση ότι η επένδυση στην AI αποτέλεσε «ένα εξαιρετικό γεγονός», παραδέχθηκε ότι υπάρχει «μερική μη λογική» στην τρέχουσα έκρηξη της αγοράς.