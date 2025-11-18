Αμερικανικά ομόλογα: Ενισχύονται οι τιμές αλλά και η μεταβλητότητα

Σε τροχιά για τα πρώτα διαδοχικά κέρδη του μήνα βρίσκονται τα αμερικανικά ομόλογα, καθώς οι traders αναζητούν καταφύγιο εν μέσω μαζικών ρευστοποιήσεων στις χρηματιστηριακές αγορές.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας από την ADP Research ενισχύοντας ελαφρώς τις προσδοκίες από 40% σε 45% για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ μειώθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,11%, ενώ το διετές ομολόγο του, ο τίτλος είναι ευαίσθητος στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής- μειώθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης και οδεύει προς τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες.

Το sell off σε μετοχές και crypto

Οι κινήσεις αυτές έρχονται εν μέσω ευρείας ρευστοποίησης στις παγκόσμιες μετοχές και τα κρυπτονομίσματα. Ο δείκτης ICE BofA MOVE, ο οποίος εκτιμά την αστάθεια της αγοράς ομολόγων ανέβηκε σε υψηλό δύο μηνών τη Δευτέρα, ενώ ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe, ο οποίος μετρά τις προσδοκίες για την αστάθεια στις μετοχές, αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Οκτωβρίου.

Το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ καθυστέρησε μια σειρά από βασικές οικονομικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων μηνιαίων στοιχείων για την απασχόληση. Η έλλειψη επίσημων στατιστικών στοιχείων άφησε τους επενδυτές να εξαρτώνται από εναλλακτικούς δείκτες και δείκτες του ιδιωτικού τομέα για να σχηματίσουν εικόνα για την υγεία της οικονομίας.

Η κυβέρνηση αρχίζει να δημοσιεύει κάποια καθυστερημένα επίσημα στοιχεία. Οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας ανήλθαν σε 232.000 την εβδομάδα που έληξε στις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ με ιστορικά δεδομένα για τις αιτήσεις. Η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη αναμένεται να δείξει ότι οι μισθοδοσίες εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά 55.000 από 22.000 τον Αύγουστο, σύμφωνα με δημοσκόπηση οικονομολόγων του Bloomberg.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε κάποια νευρικότητα καθώς αρχίζουν να ρέουν δεδομένα και υπάρχει κίνδυνος μιας επιθετικής στάσης από την Fed», δήλωσε ο Mohit Kumar, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής για την Ευρώπη στην Jefferies. Ωστόσο, ακόμη και αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, αναμένει ότι θα ακολουθήσει μείωση τον Ιανουάριο.