Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 2% η βουτιά στη σκιά των παγκόσμιων κλυδωνισμών

Απότομα προσγειώθηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δέχτηκε ένα ακόμη μεγάλο κύμα πωλητών, στη σκιά του διεθνούς sell off που έχει πυροδοτήσει η ευρεία διόρθωση στον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,09% στις 2.012,51 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.011,85 μονάδων (-2,12%) και 2.035,04 μονάδων (-1%). Ο τζίρος ανήλθε στα 250,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 55,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 16,8 εκατ. τεμάχια αξίας 54,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 2,17% στις 5.083,74 μονάδες, ενώ στο -1,37% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.721,56 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 3,14% στις 2.243,83 μονάδες.

Διεθνής πτώση και κλεισίματος θέσεων

Απότομα προσγειώθηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών στη διεθνή πραγματικότητα που επιδεινώνεται συνεχώς, καθώς οι αγορές κλυδωνίζονται από τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Μάλιστα, η δήλωση του Sundar Pichai, CEO της Alphabet (μητρικής της Google), ότι κάθε εταιρεία θα επηρεαζόταν αν η «φούσκα» της AI σκάσει, ενίσχυσε τις ανησυχίες, παρά την παραδοχή του ότι η επένδυση στην AI υπήρξε «εξαιρετικό γεγονός».

Στο μεταξύ, οδεύουμε προς το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, όπου πολλά ξένα χαρτοφυλάκια κλείνουν τις αποδόσεις τους, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να αντιμετωπίζει αυξημένη προσφορά που δεν απορροφάται, καθώς οι αγοραστές παραμένουν αδρανείς. Τα αποτελέσματα εννεάμηνου που ανακοινώνονται αυτές τις ημέρες ενδέχεται να προσφέρουν ευκαιρίες διαφοροποίησης, καθώς αρκετές εισηγμένες δίνουν και guidance για την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο, οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές, καθώς η ελληνική αγορά προέρχεται από ένα έτος με υψηλές αποδόσεις, με πολλούς ξένους επενδυτές να προτιμούν το κλείσιμο θέσεων για διαφύλαξη κερδών. Το timing συμπίπτει με το κλείσιμο βιβλίων του έτους, με την προσφορά να υπερβαίνει τη ζήτηση, επηρεαζόμενη και από το διεθνές κλίμα.

Τις επόμενες ημέρες, ο γενικός δείκτης προσπαθεί να διατηρηθεί πάνω από τη ζώνη των 2.000 μονάδων, η οποία έχει λειτουργήσει ως στήριγμα το τελευταίο τρίμηνο. Ωστόσο, τυχόν μεγαλύτερη διόρθωση διεθνώς ή νέοι εγκλωβισμοί θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν κύμα stop loss.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ έχασε 6,96%, με την Πειραιώς να υποχωρεί κατά 4,26%. Άνω του 3% ήταν η πτώση σε Εθνική, Eurobank, Aegean, Cenergy και Λάμδα και άνω του 2% σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου και Τιτάν.

Οι απώλειες σε Βιοχάλκο, Metlen, Alpha Bank, Helleniq Energy, Coca Cola, Optima Bank, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ ξεπέρασαν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΟΠΑΠ, ΔΑΑ, ΟΤΕ, Aktor, Motor Oil και Jumbo. Ο Σαράντης έκλεισε αμετάβλητος.