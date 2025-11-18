Wall Street: Σε κλοιό ρευστοποιήσεων και σήμερα ο τεχνολογικός κλάδος

Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τον τεχνολογικό κλάδο να παραμένει σε κλοιό ρευστοποιήσεων λόγω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις μετοχών σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), ενώ το Bitcoin έπεσε προσωρινά κάτω από τα 90.000 δολάρια, ένδειξη μειωμένης διάθεσης για ρίσκο από τους επενδυτές.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,63% στις 47.295 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,37% στις 6.647 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,80% στις 22.527 μονάδες.

Η Nvidia υποχωρεί περίπου 1%, ενώ η Palantir Technologies καταγράφει πτώση 2%. Οι μετοχές των Amazon και Microsoft επίσης δέχονται πιέσεις, με την αγορά να περιμένει τα αποτελέσματα της Nvidia μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης.

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη δυναμική της αγοράς μετοχών που τροφοδοτείται από την AI, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για υψηλές αποτιμήσεις τεχνολογικών μετοχών και τη θεμελιώδη κατάσταση της AI λόγω έκρηξης εκδόσεων χρέους από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Η Blue Owl, κορυφαία εταιρεία ιδιωτικών πιστώσεων που έχει δώσει μεγάλα δάνεια για data centers AI, συνεχίζει την πτώση και σήμερα, μετά το -6% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Blue Owl ανακοίνωσε συγχώνευση δύο funds ιδιωτικών πιστώσεων, ενός ιδιωτικού και ενός εισηγμένου.

Στο μεταξύ, ο CEO της Alphabet, Sundar Pichai, δήλωσε στο BBC ότι μέρος της σημερινής «έκρηξης» της AI περιλαμβάνει κάποιον «παραλογισμό» και ότι καμία εταιρεία «δεν θα είναι αλώβητη» σε περίπτωση που η φούσκα σκάσει.

Εκτός του τεχνολογικού τομέα, οι μετοχές της Home Depot βρίσκονται σε αρνητικά εδάφη μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών κερδών και την αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσεων για ολόκληρο το έτος.

Την ίδια ώρα, το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 90.000 δολάρια σήμερα, συνεχίζοντας την πτώση από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου. Πολλοί επενδυτές σε τεχνολογικές εταιρείες κατέχουν επίσης μεγάλες ποσότητες κρυπτονομισμάτων, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες ότι μια μεγαλύτερη πτώση στην αγορά μετοχών μπορεί να ακολουθήσει.

«Η αφήγηση της αγοράς έχει αλλάξει δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η αντίδραση της αγοράς σε θέματα AI έχει μετατοπιστεί από την επιβράβευση της συνεχούς αύξησης επενδύσεων κεφαλαίου σε ταχέως αυξανόμενη αμφισβήτηση περαιτέρω επενδύσεων και μελλοντικών αποδόσεων», δήλωσε ο Garrett Melson, στρατηγικός αναλυτής χαρτοφυλακίου στην Natixis Investment Managers Solutions.