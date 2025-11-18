Cryptο: Πώς χάθηκαν 1,2 τρισ. δολ. από την αγορά

Τα ριψοκίνδυνα στοιχήματα γυρίζουν μπούμερανγκ - Οι εκτιμήσεις για την πορεία των crypto και η γοητεία της μόχλευσης που κατακλύζεις τους επενδυτές

18.11.2025
Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έχουν χαθεί από την αγορά κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες έξι εβδομάδες, καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων έχουν τροφοδοτήσει μια μαζική πώληση κερδοσκοπικών περιουσιακών στοιχείων.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση περισσότερων από 18.000 κρυπτονομισμάτων που παρακολουθούνται από τον πάροχο δεδομένων CoinGecko έχει μειωθεί κατά 25% από την κορύφωση της αγοράς στις 6 Οκτωβρίου, εξαφανίζοντας περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη συνδυασμένη κεφαλαιοποίησή τους.

Τα crypto και το bitcoin

Η τιμή του bitcoin έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 28% την ίδια περίοδο στα 89.500 δολάρια, αφήνοντας το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο και αμετάβλητο για το έτος.

Αναλυτές τονίζουν στους Financial Times, ότι οι απώλειες για τους traders σε στοιχήματα με μόχλευση υψηλού ρίσκου τον τελευταίο μήνα έχουν επιταχύνει τον ρυθμό των πωλήσεων.

Οι ρευστοποιήσεις σηματοδοτούν μια έντονη αντιστροφή για την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, η οποία προηγουμένως είχε εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά μετά την υπόσχεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταστήσει τις ΗΠΑ την «υπερδύναμη του bitcoin» στον κόσμο και τον διορισμό ενός προέδρου υπέρ των κρυπτονομισμάτων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την κορυφαία ρυθμιστική αρχή της Wall Street.

«Παρά την υιοθέτηση από τους θεσμικούς φορείς και τη θετική ρυθμιστική δυναμική, τα κέρδη της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχουν πλέον εξαλειφθεί σε ετήσια βάση», αναφέρει στους FT, ο Brett Knoblauch, αναλυτής κρυπτονομισμάτων στην Cantor Fitzgerald.

Με το βλέμμα στη Fed

Νέες αμφιβολίες σχετικά με το εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) θα μειώσει τα επιτόκια όταν συνεδριάσει τον Δεκέμβριο έχουν τις τελευταίες εβδομάδες εντείνει τις ανησυχίες για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις που συνδέονται με τις τεχνολογικές εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άνθησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα χαμηλότερα επιτόκια βελτιώνουν την γοητεία των κρυπτονομισμάτων και άλλων επικίνδυνων περιουσιακών στοιχείων, επειδή περιορίζουν τα κέρδη των επενδυτών από την κατοχή βραχυπρόθεσμου κρατικού χρέους των ΗΠΑ.

Οι μειωμένες πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο από την Fed, η οποία έχει κόψει τα επιτόκια κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι στιγμής φέτος, έχουν επίσης επηρεάσει τις μετοχές, ωθώντας τον δείκτη αναφοράς S&P 500 κατά περίπου 3% κάτω από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος στις 28 Οκτωβρίου.

Αλλά ήταν ο Τραμπ που προκάλεσε τη χειρότερη ημέρα της πρόσφατης ταλάντωσης της αγοράς. Στις 10 Οκτωβρίου, η απειλή του προέδρου να επιβάλει «τεράστιους» δασμούς στην Κίνα πυροδότησε την ρευστοποίηση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε θέσεις κρυπτονομισμάτων με μόχλευση — η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ — σε όλα τα χρηματιστήρια που παρακολουθούνται από την πλατφόρμα συναλλαγών Coinbase.

Η «γοητεία» της μόχλευσης

«Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων λατρεύουν τη μόχλευση», δήλωσε ο Ryan Rasmussen, επικεφαλής έρευνας στην Bitwise Asset Management. «Αυτό που βλέπουμε ξανά και ξανά είναι ότι οι traders ξεσπούν σε ό,τι τους βολεύει. Νομίζουν ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετικά».

Το μέγεθος και η ταχύτητα της πτώσης στην αγορά κρυπτονομισμάτων στις 10 Οκτωβρίου άφησε ένα διαρκές σημάδι: οι επενδυτές που είχαν δανειστεί χρήματα για να ενισχύσουν τις αποδόσεις τους — αφήνοντάς τους ιδιαίτερα εκτεθειμένους όταν οι τιμές έπεφταν — τώρα αναφέρονται σοβαρά στο sell-off ως «10/10».

«Αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι μια κατάρρευση στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Είναι ο εκτεταμένος μετασεισμός της ρευστοποίησης του Οκτωβρίου», δήλωσε ο David Namdar, διευθύνων σύμβουλος της CEA Industries, μιας εταιρείας που νωρίτερα φέτος άρχισε να αγοράζει τεράστιες ποσότητες ενός token που εκδόθηκε από την Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

«Η κλίμακα [της πώλησης] είναι διαφορετική αυτή τη φορά, επειδή οι θέσεις είναι μεγαλύτερες, η μόχλευση αυξήθηκε σε βάθος και η χαλάρωση διαρκεί περισσότερο», πρόσθεσε ο Namdar. «Τα θεμελιώδη στοιχεία δεν έχουν αλλάξει».

Πέρα από το bitcoin, έξι από τα 20 μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα με βάση την αγοραία αξία τους έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 40% φέτος, με τα Shiba Inu, Sui και Avalanche να έχουν υποχωρήσει περίπου 60% έκαστο.

Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι το sell-off των κρυπτονομισμάτων στις 10 Οκτωβρίου μπορεί να εξηγήσει γιατί ορισμένες γωνιές της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ έχουν επίσης πέσει απότομα τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο δείκτης της Goldman Sachs που περιλαμβάνει μη κερδοφόρες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες τείνουν να είναι δημοφιλείς στους λιανικούς επενδυτές, έχει χάσει 19% από την κορύφωσή του στις 15 Οκτωβρίου.

«Έχουμε παρατηρήσει μια σημαντική υποχώρηση στη συνολική συμπεριφορά του λιανικού εμπορίου στις αμερικανικές μετοχές από τα μέσα Οκτωβρίου περίπου», δήλωσε ο Viraj Patel, εταίρος και αναπληρωτής επικεφαλής έρευνας στην Vanda, η οποία παρακολουθεί τις ροές των λιανικών συναλλαγών.

Οι ροές προς τα «αμυντικά» διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν την ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά είχαν αυξηθεί ταυτόχρονα, είπε.

Cryptο: Πώς χάθηκαν 1,2 τρισ. δολ. από την αγορά
