ΟΠΕΚ: Κατηγορεί τα media ότι «παραποιούν» τις εκθέσεις του

Ο ΟΠΕΚ δεν προβλέπει πλεόνασμα εφοδιασμού πετρελαίου για το 2026, δήλωσε σήμερα στο CNBC ο γενικός γραμματέας του ΟΠΕΚ, Χάιτχαμ αλ Γκάις, επικρίνοντας τα μέσα ενημέρωσης για την ανακριβή κάλυψη της μηνιαίας έκθεσης για την αγορά πετρελαίου.

«Υπήρξε μια ψευδής παρουσίαση από ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την μηνιαία έκθεση αγοράς μας», είπε ο αλ Γκάις, «ειδικά όσον αφορά τα μηνύματα και ένα αφήγημα που δημιουργήθηκε από την ανάγνωση ορισμένων από τους αριθμούς μας. Για παράδειγμα, πράγματα που σχετίζονται με το πλεόνασμα της αγοράς τον επόμενο χρόνο».

Ο ΟΠΕΚ ανέφερε στην έκθεσή του ότι αναμένει ισορροπία στην αγορά πετρελαίου το επόμενο έτος. Η πρόβλεψη, ωστόσο, ήταν μια αναθεώρηση μιας προηγούμενης πρόβλεψης για έλλειμμα, η οποία προκάλεσε μαζικές εκπτώσεις στις αγορές πετρελαίου και ώθησε χαμηλότερα τους διεθνείς δείκτες αναφοράς.

Το πετρελαϊκό καρτέλ ανέφερε ότι η παραγωγή πετρελαίου από χώρες εκτός ΟΠΕΚ θα αυξηθεί ταχύτερα από το αναμενόμενο, προσθέτοντας 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στην προσφορά το 2026. Η ζήτηση, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, θα αυξηθεί εν τω μεταξύ με ρυθμό 1,6 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, φτάνοντας συνολικά τα 106,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

«Τίποτα περίπλοκο»

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Χάιτχαμ αλ Γκάις σχολίασε ότι η Μηνιαία Έκθεση για την Αγορά Πετρελαίου που εκδίδει ο ΟΠΕΚ είναι «πολύ βασική» και ότι δεν υπάρχει «τίποτα περίπλοκο σε αυτήν», πιθανώς υπονοώντας ότι θα ήταν δύσκολο να κατανοήσει ή να ερμηνεύσει κανείς τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση, οδηγώντας σε ανακριβείς αναφορές.

Εν τω μεταξύ, παρά την προσδοκία του ΟΠΕΚ για μια ισορροπημένη παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου το 2026, οι αναλυτές αναμένουν ότι ο οργανισμός θα συνεχίσει να αυξάνει την παραγωγή του μετά από μια σύντομη παύση στις αρχές του έτους, η οποία συμφωνήθηκε στην τελευταία συνεδρίασή του.

Μια έρευνα που διεξήγαγε το Bloomberg σε 25 traders και αναλυτές νωρίτερα αυτόν τον μήνα έδειξε ότι οι περισσότεροι από αυτούς ανέμεναν περισσότερες μηνιαίες προσθήκες στο σύνολο του ΟΠΕΚ, με μόνο λίγους να προβλέπουν μεγαλύτερη παύση ή ακόμα και αντιστροφή της πολιτικής παραγωγής.