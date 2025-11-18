Μπλέ Κέδρος: Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,1673 ευρώ ανά μετοχή

Απο την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, η καταβολή του μερίσματος της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ

Business 18.11.2025, 20:22
Μπλέ Κέδρος: Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,1673 ευρώ ανά μετοχή
Newsroom

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 6.757.500 ευρώ που αναλογεί σε 0,167337171 ευρώ ανά μετοχή, εξαιρουμένων 2.117.460 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η εταιρεία την παρούσα ημέρα, έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2025, αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Μπλέ Κέδρος.

Το σύνολο των κερδών της εταιρείας στο Α΄ εξαμήνο 2025 ανέρχεται στα 8.169.060 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταρείας Μπλέ Κέδρος Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, έχει ως εξής :

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε, από το σύνολο των κερδών της Εταιρείας Α΄ Εξαμήνου 2025 ύψους
€8.169.060 τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού €6.757.500 που αναλογεί σε €0,167337171 ανά μετοχή, εξαιρουμένων 2.117.460 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Εταιρεία την παρούσα ημέρα, έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2025 και καθόρισε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Από την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο προσωρινό μέρισμα). Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025 (record date). Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, μέσω της τράπεζας
«Optima Bank Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα), βάσει των στοιχείων που θα παράσχει στην ως άνω πληρώτρια τράπεζα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή/και το Χρηματιστήριο, κατά τα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου και ειδικότερα:

Α. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Β. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «OPTIMA BANK A.E.», για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου 5193/2025, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.

Σχετικά άρθρα:
