Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έκλεισαν οριακά θετικά

Με θετικά πρόσημα και μετά από μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να αφομοιώσουν τα νέα στοιχεία από το μέτωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ ο τόνος της αμερικανικής αγοράς απουσίαζε λόγω της αργίας των Ευχαριστιών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,12% στις 574 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,02% στις 9.693 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 0,22% στις 23.777 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,04% στις 8.099 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, πιθανοί αγοραστές στράφηκαν προς τη γερμανική αθλητική μάρκα Puma, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg. Η κινεζική πολυεθνική Anta Sports είναι μεταξύ των εταιρειών που εξετάζουν προσφορά, ανέφερε το μέσο επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Η Puma αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε από το CNBC. Παρά τις φήμες, οι μετοχές της Puma ενισχύθηκαν κατά 19% σήμερα.

Μεγάλες μεταβολές σημείωσαν και οι αμυντικές μετοχές, με την Rheinmetall να ενισχύεται κατά 1,24% τη Saab να κλείνει κατά 2,5% υψηλότερα, μειώνοντας όμως τα ενδοσυνεδριακά κέρδη τους. Αυτό συμβαίνει καθώς οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη μεσολάβηση σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι μετοχές της Novo Nordisk υποχώρησαν κατά 1,5%, ανατρέποντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης. Την Τετάρτη, τα Κέντρα Υπηρεσιών Medicare και Medicaid των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη νέα διαπραγματευμένη τιμή για τα δημοφιλή φάρμακά της Ozempic και Wegovy από το 2027. Η νέα τιμή για τους ασθενείς που καλύπτονται από το Medicare θα είναι 274 δολάρια, δηλαδή έκπτωση 71% σε σχέση με τη σημερινή τιμή καταλόγου.

Στα μάκρο της ημέρας, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία αναμένεται να σταθεροποιηθεί τον Δεκέμβριο και να διαμορφωθεί στο -23,2, βελτιούμενη κατά 0,9 μονάδες από το αναθεωρημένο επίπεδο του Νοεμβρίου, που ήταν -24,1, σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου GfK και του Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM). Η μέτρηση κινήθηκε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς.

Ο δείκτης προσδοκιών εισοδήματος υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σημειώνοντας πτώση 2,4 μονάδων τον Νοέμβριο στο -0,1. Αντίθετα, η προθυμία για αγορές αυξήθηκε κατά 3,3 μονάδες στο -6, φέρνοντας τον δείκτη ακριβώς στο επίπεδο του Νοεμβρίου 2024 και καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή του έτους. Παράλληλα, οι οικονομικές προσδοκίες υποχώρησαν ελαφρώς κατά 1,9 μονάδες στο -1,1.

Την ίδια ώρα, σκεπτικισμό προκάλεσε το γεγονός ότι ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δήλωσαν στην συνεδρίαση του Οκτωβρίου ότι ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων έχει φτάσει στο τέλος του, σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν από την ΕΚΤ. Υποστήριξαν ότι, εκτός εάν ανακύψουν νέοι κίνδυνοι, η τρέχουσα ευνοϊκή προοπτική “είναι πιθανό να διατηρηθεί” και ότι η νομισματική πολιτική “δεν θα πρέπει να ρυθμίζεται με βάση μέτριες και προσωρινές διακυμάνσεις του πληθωρισμού”. Ωστόσο, κάποιες απόψεις ανέφεραν ότι δεν είναι σαφές εάν η οικονομία της Ευρωζώνης έχει “αρκετή δυναμική” για να αντέξει την τρέχουσα πολιτική χωρίς να επηρεάσει περαιτέρω την ανάπτυξη.

Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι η προοπτική παραμένει αβέβαιη, κυρίως λόγω των εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων, και ότι η διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων τον Οκτώβριο θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να συλλέξει περισσότερα δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσει τους κινδύνους πριν από τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Το Συμβούλιο επεσήμανε επίσης ότι το “τρέχον επίπεδο των επιτοκίων πολιτικής θα πρέπει να θεωρείται αρκετά ισχυρό για να διαχειριστεί τους σοκ”.