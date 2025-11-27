Intralot: Στα 90,1 εκατ. τα AEBITDA στο εννεάμηνο – Πώς θα απαντήσει στην αύξηση φόρων στη Βρετανία

Στα 90,1 εκατ. ανήλθαν τα AEBITDA της Intralot το εννεάμηνο του 2025 ενώ η στρατηγική εξαγορά της Bally’s International Interactive ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον όμιλο.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €242,5 εκατ., παρουσιάζοντας υποχώρηση 2,9% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας η εικόνα είναι σχεδόν αμετάβλητη (+0,3%), αποδεικνύοντας ότι οι βασικές δραστηριότητες του ομίλου διατηρούν δυναμική. Το περιθώριο AEBITDA παρέμεινε ισχυρό στο 37,2%, με την απόδοση να φτάνει τα €90,1 εκατ. (1,6% χαμηλότερα από πέρυσι, αλλά +2,4% σε σταθερές ισοτιμίες).

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε €8,8 εκατ., ενώ το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €-3,1 εκατ. Η εικόνα στις ταμειακές ροές ήταν σαφώς ενισχυμένη: οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές έφθασαν τα €86,4 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι επενδύσεις για το εννεάμηνο ανήλθαν σε €20,4 εκατ., με τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου να διαμορφώνονται στα €88,3 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική θέση, ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός μειώθηκε σημαντικά στα €298,8 εκατ., δηλαδή κατά €56,9 εκατ. από τον Δεκέμβριο του 2024, οδηγώντας τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης στο 2,3x (έναντι 2,7x στο τέλος του 2024).

Intralot kai Bally’s

Στα κομβικά γεγονότα του τριμήνου ξεχωρίζει η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s International Interactive στις αρχές Οκτωβρίου. Η συμφωνία ύψους €2,7 δισ. –με μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος»– δημιουργεί έναν από τους μεγαλύτερους εισηγμένους ομίλους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Bally’s, η pro-forma απόδοση του ενοποιημένου σχήματος για την εννεάμηνη περίοδο δείχνει έσοδα €790 εκατ. και EBITDA €320 εκατ. Η νέα εταιρεία αναμένεται να αγγίξει €1,1 δισ. σε έσοδα για το σύνολο του 2025, με περιθώριο EBITDA άνω του 39%.

Παράλληλα, στις 13 Νοεμβρίου 2025, η INTRALOT γνωστοποίησε την υπογραφή νέου 10ετούς συμβολαίου στις ΗΠΑ μέσω της Intralot, Inc. Η συμφωνία με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas “Arkansas Scholarship Lottery” επιβεβαιώνει μία στρατηγική συνεργασία που κρατάει από το 2009 και ανανεώνεται έως τις 15 Αυγούστου 2026.

Το εννεάμηνο του 2025 δείχνει ότι η INTRALOT κινείται σταθερά, διατηρεί την κερδοφορία της και επανατοποθετείται στρατηγικά στις διεθνείς αγορές – με αιχμή τις ΗΠΑ και τη δυναμική είσοδο της Bally’s, ενισχύοντας τις προοπτικές για έναν όμιλο νέας κλίμακας.

Δηλώσεις

O Πρόεδρος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε:

«Η INTRALOT έχει πρόσφατα ολοκληρώσει μια μετασχηματιστική συναλλαγή με την εξαγορά της Bally’s International Interactive και την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με μια

μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή δομή που θέτει τα θεμέλια για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη στη νέα εποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Bally’s, κύριο Soo Kim, για τη

συνεργασία του και να καλωσορίσω τον κύριο Robeson Reeves ως CEO του διευρυμένου Ομίλου.»

O CEO του Ομίλου INTRALOT, κ. Robeson Reeves δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου της Intralot ως αυτόνομη εταιρεία δείχνουν ότι βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των στόχων της για το 2025, παρά τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αντίστοιχα, η Bally’s International Interactive κινήθηκε εντός των προβλέψεων κατά την ίδια περίοδο, επιτυγχάνοντας έσοδα ύψους €548 εκατ. περίπου και ένα ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο AEbitda 43% για το Γ’ τρίμηνο. Η εκτίμησή μας για το 2025 σε ετήσια βάση, pro-forma για τις δύο εταιρείες, αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή των €1.070 εκατ. εσόδων και €435 εκατ. προσαρμοσμένο EBITDA, δηλαδή ένα ενοποιημένο περιθώριο 40,65%.

Χθες, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναθεώρησε τους φόρους στα τυχερά παιχνίδια αυξάνοντας τον φόρο για τα διαδικτυακά παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026.

Αυτό ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο, αλλά πρόκειται να ακολουθήσουμε επιθετικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων. Σκοπεύουμε επίσης να επιτύχουμε αύξηση στο τζίρο με ταυτόχρονη

μείωση κινήτρων στους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και επιτάχυνση των συνεργειών, ο συνδυασμός των οποίων θα περιορίσει την επίπτωση της αύξησης του φόρου και θα καθυστερήσει

το σχέδιο ανάπτυξής μας κατά ένα έτος. Ως εκ τούτου, θα αναθεωρήσουμε την εκτίμηση μας για το EBITDA του 2026 στο εύρος των €420-440 εκατ.

Τέτοιες αυξήσεις φόρων έχουν συμβεί περιοδικά στις αγορές μας και, ιστορικά, έχουν οδηγήσει σε ενοποίηση της αγοράς και σε αύξηση μεριδίου αγοράς για εταιρείες όπως η Bally’s, που έχουν

υψηλότερα περιθώρια από άλλους ανταγωνιστές.»