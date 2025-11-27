Βραχυχρόνια μίσθωση: Τα απανωτά ρεκόρ και η εικόνα του Οκτωβρίου [γραφήματα]

Ανοδικά συνεχίζει να κινείται η βραχυχρόνια μίσθωση καταγράφοντας διαδοχικά ρεκόρ στην προσφορά καταλυμάτων, ενώ η ζήτηση παραμένει σταθερή.

Ήδη από τον Απρίλιο ο αριθμός των προσφερόμενων κλινών έχει ξεπεράσει και παγιώνεται σε επίπεδα άνω του 1 εκατομμυρίου φέτος.

Η πορεία τόσο του καλοκαιριού, όσο και του Οκτωβρίου δείχνει ότι η θετική δυναμική της αγοράς θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους.

Στο top20 η Αθήνα για καταλύματα μέσω Airbnb

Η βραχυχρόνια μίσθωση

Με βάση τα στοιχεία από το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024.

Για το μήνα Οκτώβριο, όπως κάθε χρόνο, καταγράφεται εποχική υποχώρηση, με τα καταλύματα να διαμορφώνονται σε 234 χιλ., παραμένοντας όμως υψηλότερα κατά 9 χιλιάδες έναντι των 225 χιλ. του Οκτωβρίου 2024.

Επιπλέον, οι διαθέσιμες κλίνες διαμορφώθηκαν σε 1,03 εκατ., σημειώνοντας εποχική αποκλιμάκωση, ωστόσο παραμένοντας υψηλότερες κατά +38 χιλ. έναντι των 992 χιλ. του Οκτωβρίου 2024.

«Η συνολική πορεία του 2025 επιβεβαιώνει τη διαρκή διεύρυνση της χωρητικότητας, με το όριο του 1 εκατ. κλινών να διατηρείται σταθερά από τον Απρίλιο και μετά», όπως σχολιάζεται σχετικά.

Τον Οκτώβριο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,8 διανυκτερεύσεις, διατηρούμενη στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο και καταγράφοντας σταθερότητα μετά την κορύφωση του θέρους.

Η συνολική εικόνα των δέκα πρώτων μηνών του 2025 υποδηλώνει ότι, παρά τις περιοδικές διακυμάνσεις στις αρχές του έτους, η μέση διάρκεια παραμονής στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τη θετική πορεία της τελευταίας διετίας.

Τον Οκτώβριο η κυριαρχία των αλλοδαπών παρέμεινε ισχυρή, με τη συμμετοχή τους να διαμορφώνεται στο 88%, έναντι 12% ημεδαπών. Η διατήρηση τόσο υψηλού ποσοστού μετά τη λήξη της θερινής περιόδου υπογραμμίζει τη σαφή διεθνή προσανατολισμένη φύση της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης και την ανθεκτικότητα της ζήτησης στην περίοδο μετά την πανδημία.

Τα τελευταία χρόνια, η συμπεριφορά των επισκεπτών έχει αρχίσει να αλλάζει, με περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων περιόδων. Η ενδιάμεση περίοδος σε αυτή την περίπτωση είναι από τον Μάρτιο έως τον Μάιο και από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα και με στοιχεία της Eurostat η Αθήνα το δεύτερο τρίμηνο του 2025 βρέθηκε ανάμεσα στους είκοσι κορυφαίους προορισμούς επισκεπτών που επέλεξαν την βραχυχρόνια μίσθωση.