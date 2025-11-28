Ασφαλιστικά ταμεία: Προβλέπεται πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ το 2026

Πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το έτος 2026. Πρόκειται για εκτίμηση η οποία – ωστόσο – είναι κατά 159 εκατ. ευρώ μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη για το πλεόνασμα του τρέχοντος έτους (2025).

Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν κατά 1,3 δισ. ευρώ

Αιτία της μείωσης του πλεονάσματος είναι η σημαντική αύξηση κατά σχεδόν 1,46 δισ. ευρώ στις δαπάνες. Κι αυτό είναι απόρροια της αναπροσαρμογής των συντάξεων, αλλά και του επιδόματος για χαμηλοσυνταξιούχους, που εφεξής θα χορηγείται μόνιμα, σε ετήσια βάση.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν κατά 1,3 δισ. ευρώ, κυρίως από τις ασφαλιστικές εισφορές που υπολογίζεται ότι θα βελτιωθούν κατά 916 εκατ. ευρώ.

Πού οφείλονται τα αυξημένα έσοδα

Τα αυξημένα έσοδα οφείλονται στους εξής λόγους:

Πρώτον, στην αύξηση των μισθών και της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Δεύτερον, στην περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον ερχόμενο Απρίλιο.

Οι δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,459 δισ. ευρώ

Τρίτον, στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που οδηγεί σε καταγραφή περισσότερων υπερωριών.

Τέταρτον, στις μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο τομέα.

Επίσης, οι δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,459 δισ. ευρώ εντός του έτους 2026, σε σχέση με το 2025. Η αύξηση των δαπανών οφείλεται κυρίως στις συντάξεις.

Η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις

Ειδικά για τις κύριες συντάξεις προβλέπεται αύξηση δαπάνης κατά 1,153 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των συντάξεων με βάση τον συντελεστή που προκύπτει από τον μέσο όρο του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ και του ποσοστού μεταβολής του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών του προηγούμενου έτους, η οποία προβλέπεται να ανέλθει σε 629 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, λαμβάνεται υπόψη και ο μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά.

Θα συμβάλει επίσης η προβλεπόμενη αύξηση του ρυθμού απονομής νέων συντάξεων.

Οι προνοιακές παροχές

Η δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις προβλέπεται αυξημένη κατά 186 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025, αφού αναμένεται να εντατικοποιηθούν εντός του 2026 οι εκκαθαρίσεις που αφορούν σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και να καταβληθούν τα σχετικά αναδρομικά ποσά στους δικαιούχους.

Αύξηση κατά 205 εκατ. ευρώ αναμένεται να παρουσιάσει η δαπάνη για τις προνοιακές παροχές

Επιπρόσθετα, αύξηση κατά 205 εκατ. ευρώ αναμένεται να παρουσιάσει η δαπάνη για τις προνοιακές παροχές. Ειδικότερα η δαπάνη για τις εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές λόγω της εκτιμώμενης αύξησης του αριθμού των συνταξιοδοτήσεων, κυρίως του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και ταυτόχρονα η δαπάνη για τα επιδόματα που είναι συνδεδεμένα με το ύψος των κατώτατου μισθού (επιδόματα ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος, εορτών και αδείας).