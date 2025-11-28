Ασφαλιστικά ταμεία: Προβλέπεται πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ το 2026

Η εκτίμηση, ωστόσο, για το πλεόνασμα στα ασφαλιστικά ταμεία είναι μικρότερη κατά 159 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των δαπανών

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 28.11.2025, 07:00
Ασφαλιστικά ταμεία: Προβλέπεται πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ το 2026
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το έτος 2026. Πρόκειται για εκτίμηση η οποία – ωστόσο – είναι κατά 159 εκατ. ευρώ μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη για το πλεόνασμα του τρέχοντος έτους (2025).

Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν κατά 1,3 δισ. ευρώ

Αιτία της μείωσης του πλεονάσματος είναι η σημαντική αύξηση κατά σχεδόν 1,46 δισ. ευρώ στις δαπάνες. Κι αυτό είναι απόρροια της αναπροσαρμογής των συντάξεων, αλλά και του επιδόματος για χαμηλοσυνταξιούχους, που εφεξής θα χορηγείται μόνιμα, σε ετήσια βάση.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν κατά 1,3 δισ. ευρώ, κυρίως από τις ασφαλιστικές εισφορές που υπολογίζεται ότι θα βελτιωθούν κατά 916 εκατ. ευρώ.

Πού οφείλονται τα αυξημένα έσοδα

Τα αυξημένα έσοδα οφείλονται στους εξής λόγους:

Πρώτον,  στην αύξηση των μισθών και της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Δεύτερον, στην περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον ερχόμενο Απρίλιο.

Οι δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,459 δισ. ευρώ

Τρίτον, στην  εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που οδηγεί σε καταγραφή περισσότερων υπερωριών.

Τέταρτον, στις  μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο τομέα.

Επίσης, οι δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,459 δισ. ευρώ εντός του έτους 2026, σε σχέση με το 2025. Η αύξηση των δαπανών οφείλεται κυρίως  στις συντάξεις.

Η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις

Ειδικά για τις κύριες συντάξεις προβλέπεται αύξηση δαπάνης κατά 1,153 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των συντάξεων με βάση τον συντελεστή που προκύπτει από τον μέσο όρο του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ και του ποσοστού μεταβολής του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών του προηγούμενου έτους, η οποία προβλέπεται να ανέλθει σε 629 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, λαμβάνεται υπόψη και ο μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά.

Θα συμβάλει επίσης η προβλεπόμενη αύξηση του ρυθμού απονομής νέων συντάξεων.

Οι προνοιακές παροχές

Η δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις προβλέπεται αυξημένη κατά 186 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025, αφού αναμένεται να εντατικοποιηθούν εντός του 2026 οι εκκαθαρίσεις που αφορούν σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και να καταβληθούν τα σχετικά αναδρομικά ποσά στους δικαιούχους.

Αύξηση κατά 205 εκατ. ευρώ αναμένεται να παρουσιάσει η δαπάνη για τις προνοιακές παροχές

Επιπρόσθετα, αύξηση κατά 205 εκατ. ευρώ αναμένεται να παρουσιάσει η δαπάνη για τις προνοιακές παροχές. Ειδικότερα η δαπάνη για τις εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές λόγω της εκτιμώμενης αύξησης του αριθμού των συνταξιοδοτήσεων, κυρίως του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και ταυτόχρονα η δαπάνη για τα επιδόματα που είναι συνδεδεμένα με το ύψος των κατώτατου μισθού (επιδόματα ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος, εορτών και αδείας).

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί και πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί και πώς υπολογίζεται

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη»

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει όλο τον ασφαλιστικό βίο του πολίτη σε ένα σημείο για άμεση ενημέρωση χωρίς γραφειοκρατία

Συλλογικές συμβάσεις: Τα «κρυφά σημεία» των αλλαγών σε 16 ερωτήσεις – απαντήσεις
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συλλογικές συμβάσεις: Τα «κρυφά σημεία» των αλλαγών

Η αποκωδικοποίηση των επιπτώσεων από την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων σε 16 ερωτήσεις - απαντήσεις

Κώστας Παπαδής
Δημογραφικό: Στα 66 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από 62
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Δημογραφικό: Πόσο «βαραίνει» τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Στην Ελλάδα το όριο συνταξιοδότησης αναμένεται ότι θα είναι λίγο πιο χαμηλά από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Βlack Friday: Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι σημαίνει η Black Friday για τους εργαζόμενους;

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
e-ΕΦΚΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ: Παράταση στην καταβολή δόσεων ρύθμισης και ασφαλιστικών εισφορών

Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω τραπεζικού δικτύου

Ασφαλιστικά ταμεία: Προβλέπεται πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ το 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα φθάσουν σε πλεόνασμα τα ασφαλιστικά ταμεία και το 2026

Η εκτίμηση, ωστόσο, για το πλεόνασμα στα ασφαλιστικά ταμεία είναι μικρότερη κατά 159 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των δαπανών

Κώστας Παπαδής
Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο