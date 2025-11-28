Black Friday: Οδηγίες ΕΣΕΕ για ορθή εφαρμογή των εκπτώσεων – Παραδείγματα

Black Friday: Οδηγίες ΕΣΕΕ για ορθή εφαρμογή των εκπτώσεων – Παραδείγματα
Τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει εισάγει ο Κώδικας Δεοντολογίας Μειώσεων Τιμών (ΥΑ 66877/2024 ΦΕΚ 5002Β΄) για τη σωστή εφαρμογή τους κατά την Black Friday, που κορυφώνεται σήμερα 28 Νοεμβρίου και κατά την Cyber Monday, την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου υπενθυμίζει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ αναφέρει:

«Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, διενεργείται η Black Friday και συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που η προερχόμενη από το εξωτερικό καταναλωτική προωθητική ενέργεια παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, διστακτικά στην αρχή και με επιφύλαξη και κατόπιν περισσότερο γενικευμένα. Μάλιστα σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε για ένατη χρονιά το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ κατά το 2024, σε τυχαίο πανελλαδικό δείγμα 400 επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου που πραγματοποιούν εκπτώσεις, στην περίοδο της Black Friday (2024) συμμετείχε μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων (81%) συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές. Δεδομένου λοιπόν ότι σταδιακά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν αυτήν την προωθητική ενέργεια αλλά και τις μεταβολές που έχουν επέλθει, σας αποστέλλουμε την παρούσα προς ενημέρωση των μελών σας για την ορθή εφαρμογή των όρων που ισχύουν.

Για όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην Black Friday, αλλά και στην Cyber Monday (Δευτέρα 1/12/2025 προωθητική ενέργεια αποκλειστικά μέσω διαδικτύου), καταρχήν υπενθυμίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει εισάγει ο Κώδικας Δεοντολογίας Μειώσεων Τιμών (ΥΑ 66877/2024 ΦΕΚ 5002Β΄) για τη σωστή εφαρμογή τους.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 9ι ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5111/2024, προβλέπει ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή (αναφέρεται συχνά και ως τιμή αναφοράς) βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια 60 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών. Εφόσον έχουμε αυξομειώσεις στην τιμή, τότε επιστρέφουμε στον βασικό κανόνα της χαμηλότερης τιμής των τελευταίων 30 ημερών.

Παραδείγματα για Black Friday

1. Παράδειγμα διαδοχικών μειώσεων τιμής: Ο έμπορος πωλούσε ένα παντελόνι για 100 Euro. Την Παρασκευή 28/11/2025 (Black Friday) χορηγεί έκπτωση 30% και πωλεί το προϊόν στην τιμή των 70 Euro. Εν συνεχεία την επόμενη ημέρα, Σάββατο 29/11/2025, θέλει να προχωρήσει σε νέα προσφορά και το πωλεί στην τιμή των 60 Euro, ενώ την Κυριακή 30/11/2025, προχωράει σε περαιτέρω μείωση τιμής και το πωλεί στα 50Euro. Τις ημέρες αυτές κατά τις οποίες εφαρμόζονται διαδοχικές μειώσεις ο έμπορος θα μπορεί να χρησιμοποιεί ως τιμή αναφοράς την αρχική τιμή των 100 ευρώ. Δηλαδή θα μπορεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

– Παρασκευή 28/11/2025: «30% έκπτωση! Από 100 Euro 70 Euro»

– Σάββατο 29/11/2025: «40% έκπτωση! Από 100Euro 60 Euro»

– Κυριακή 30/11/2025: «Έκπτωση 50%! Από 100Euro 50 Euro»

Αν ο έμπορος θέλει να διατηρήσει την μειωμένη τιμή και μετά την Black Friday, θα μπορεί να επικαλείται ως προγενέστερη τιμή τα 100 Euro για διάστημα 60 ημερών από την αρχική μείωση τιμής. Μετά την πάροδο των 60 ημερών από τις 28/11/2025 δεν θα μπορεί να επικαλείται την τιμή των 100 Euro, αλλά τη νέα χαμηλότερη τιμή που θα έχει διαμορφωθεί μέσα στις 30 προηγούμενες ημέρες.

2. Παράδειγμα αυξομειώσεων (άρα δεν εφαρμόζονται διαδοχικές μειώσεις εντός 60 ημερών): Έμπορος με προγενέστερη τιμή ενός ζευγαριού παπουτσιών στα 100 Euro προχωράει σε προσφορά 30% στις 08/11/2025:

– 28/11/2025: Μείωση τιμής στα 70 Euro – Ανακοίνωση: 100 Euro τώρα μόνο 70 Euro.

– 22/11/2025: Αύξηση τιμής στα 90 Euro – Παράθεση μόνο της τιμής των 90 Euro (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής, γιατί έχουμε αύξηση της τιμής).

– 28/11/2025: Μείωση τιμής στα 80 Euro – Παράθεση μόνο της τιμής των 80 Euro (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής, καθώς η χαμηλότερη τιμή -άρα και η προγενέστερη τιμή- κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών είναι πια τα 70 Euro και όχι τα αρχικά 100 Euro).

– 29/11/2025: Μείωση τιμής στα 45 Euro – Ανακοίνωση: 60 Euro τώρα μόνο 45 Euro (καθώς η χαμηλότερη κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών τιμή ήταν τα 70 Euro η οποία και αποτελεί την προγενέστερη τιμή).

– 30/11/2025: Μείωση τιμής στα 30 Euro – Ανακοίνωση: 60 Euro τώρα μόνο 30 Euro (εδώ έχουμε διαδοχική έκπτωση η οποία ξεκίνησε την 34η ημέρα, ο έμπορος διατηρεί ως προγενέστερη τιμή τα 70 Euro).

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΕΜΥ κατά την προηγουμένη χρονιά, η βιτρίνα του καταστήματος και η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτέλεσαν τη βασική επικοινωνιακή στρατηγική των επιχειρήσεων. Όλες οι εμπορικές σας πρακτικές, όπως οι διαφημίσεις, προφορικές προσφορές, σελίδες των προϊόντων στην ιστοσελίδα σας, που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση του καταναλωτή να αγοράσει τα προϊόντα σας πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι καταναλωτές για να αποφασίσουν, οι οποίες πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς και σαφείς.

Για αυτό το λόγο εφιστούμε την προσοχή σας τόσο στην ορθή λήψη στοιχείων και συναίνεσης για την αποστολή των προωθητικών σας μηνυμάτων μέσω email σύμφωνα με τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα αλλά και στους ισχυρισμούς σε σχέση με την τιμή. Η προώθηση του προϊόντος μέσω της μειωμένης τιμής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι παραπλανάει τους καταναλωτές. Ξεκάθαρο θα πρέπει να είναι το συνολικό τίμημα που θα πρέπει να καταβάλλει ο καταναλωτής, δηλαδή να δοθούν όλες οι πληροφορίες για τη συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους. Ιδίως για το ηλεκτρονικό κατάστημα, θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις σχετικά με την αποστολή και παράδοση.

Τονίζουμε για ακόμη μία φορά ότι, οι κυρώσεις, βάσει της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, για παραβίαση των εν λόγω διατάξεων είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, για αυτό σας ζητούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση τους.

Με τις αλλαγές που επήλθαν στον νόμο για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να παραμείνουν ανοικτά κατά την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου (δηλαδή την ημέρα που εθιμικά έχει καθιερωθεί ως η εκπτωτική ημέρα Black Friday και φέτος συμπίπτει με την 28-11-2025) είναι η 30η Νοεμβρίου 2025.

Επισημαίνουμε το ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές. Πλέον η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά του νόμου, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η αμοιβή των εργαζόμενων που απασχολούνται τις συγκεκριμένες Κυριακές παραμένει όπως ορίζεται στην εργατική νομοθεσία, ήτοι με προσαύξηση κατά 75% του νομίμου ημερομισθίου τους (ΚΥΑ 8900/1946 και ΚΥΑ 25825/1951, άρθρο 2 νδ 3755/1957 και άρθρο 2 ν. 435/1976)» καταλήγει η ΕΣΕΕ.

Απόρρητο