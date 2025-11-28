Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup, μια θέση από την οποία θα ηγείται ενός από τα βασικά όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων της Ευρώπης.

Αυτό γράφει το Bloοmberg, σύμφωνα με το οποίο, η υποψηφιότητα θα υποβοληθεί πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Από την πλευρά του υπουργείου δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κανένα επίσημο σχόλιο. «Ούτε επιβεβαιώνουμε ούτε διαψεύδουμε», λένε κύκλοι του υπουργείου.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της ευρωζώνης θα επιλέξουν τον νέο επικεφαλής τους στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Εχει προηγηθεί η ξαφνική παραίτηση του ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Paschal Donohoe, ο οποίος ηγήθηκε του Eurogroup για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Φαίνεται ότι θα είναι ένας αγώνας μεταξύ χωρών που δεν έχουν ποτέ αναλάβει αυτόν τον ρόλο, με άλλους πιθανούς υποψηφίους να είναι ο Vincent van Peteghem από το Βέλγιο και ο Carlos Cuerpo από την Ισπανία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αρχικά σχεδιασμένη ως ένα ανεπίσημο φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων, η Ευρωομάδα μεταμορφώθηκε σε μία από τις πιο παρακολουθούμενες συγκεντρώσεις της περιοχής κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους.

«Συγκινητική» η προσπάθεια του Πιερρακάκη

Οι υπουργοί Οικονομικών πραγματοποίησαν πολλές, συχνά έντονες, συναντήσεις, καταλήγοντας σε συμφωνίες αργά το βράδυ για έκτακτα πακέτα διάσωσης πέντε χωρών, αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάνεια της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψουν την Ελλάδα από την χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ, αναφέρει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «αυτό κάνει την προσπάθεια του Πιερακάκη να αναλάβει την προεδρία του Eurogroup ιδιαίτερα συγκινητική. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική της αξιοπιστία, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό».

Επαναφέρει, δε, προηγούμενη δήλωση του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Bloomberg, ότι μια υψηλή θέση στην ΕΕ για έναν από τους συμπατριώτες του θα «συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Δίνοντας το περίγραμμα του βιογραφικού του κ. Πιερρακάκη, ο συντάκτης γράφει: «Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του μόνο για περίπου οκτώ μήνες, ο Πιερακάκης, ο οποίος είναι στην αρχή της τετάρτης δεκαετίας της ζωής του, έχει κερδίσει το σεβασμό των Ευρωπαίων συναδέλφων του.

»Πριν αναλάβει τη θέση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, διετέλεσε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2019 έως το 2023, ηγούμενος μιας σημαντικής προσπάθειας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με σκοπό την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

»Με εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής και της πολιτικής οικονομίας, έχει επίσης διατελέσει υπουργός Παιδείας, επιβλέποντας τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα».