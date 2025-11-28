Λιανεμπόριο: Κάμψη στον κύκλο εργασιών για τον Σεπτέμβριο [γράφημα]

Μικρή κάμψη εμφάνισε ο κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο, με μεγαλύτερη μείωση του όγκου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 μείωση 5,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 μείωση 8,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 2,3%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 1,9%.

Τον Νοέμβριο λόγω και της Black Friday οι επιχειρήσεις προσδοκούν σε αύξηση του τζίρου και της καταναλωτικές κινητικότητας.

Η Black Friday,αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο του λιανεμπορίου, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο το ενδιαφέρον επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Η Black Friday αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους εμπόρους, καθώς το 2025 εξελίσσεται σε μια ακόμη απαιτητική χρονιά για την αγορά.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην Black Friday και την εορταστική περίοδο που ακολουθεί, ευελπιστώντας ότι θα «ζεσταθούν» τα ταμεία τους.

Παράλληλα, προσδοκούν ότι στην ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης θα συμβάλλει και το γεγονός ότι τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση 4 Κυριακές μέχρι το τέλος του χρόνου και ειδικότερα στις 30 Νοεμβρίου, στις 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Οι προσδοκίες

Είναι χαρακτηριστικό, όπως προκύπτει από την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, πως ενώ για τον Οκτώβριο οι ήπια θετικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούσαν οριακά στις +1 (από +5) μονάδες, οι θετικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο ενισχύονται κατακόρυφα στις +45 από τις +25 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, το περιορισμένο πορτοφόλι του καταναλωτή δεν αφήνει πολλά περιθώρια για υψηλές προσδοκίες πωλήσεων. Η ίδια έρευνα του ΙΟΒΕ αναφέρει ότι οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τους προσεχείς 12 μήνες, εντάθηκαν τον Οκτώβριο στις -44,2 (από -39,8).