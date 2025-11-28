Huawei – ZTE: Deal με Βιετνάμ στο 5G, μετά τους δασμούς Τραμπ

Οι κορυφαίες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Κίνας Huawei και ZTE, έχουν κερδίσει μια σειρά συμβολαίων φέτος για την προμήθεια εξοπλισμού 5G στο Βιετνάμ, σε ένα ακόμη σημάδι της ενίσχυσης των δεσμών του Ανόι με το Πεκίνο, προκαλώντας ανησυχία στους δυτικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters επτά άτομα με άμεση γνώση της κατάστασης.

Για χρόνια, το Βιετνάμ θεωρούνταν απρόθυμο να χρησιμοποιήσει κινεζική τεχνολογία σε ευαίσθητες υποδομές, αλλά τους τελευταίους μήνες έχει αγκαλιάσει τις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, καθώς οι μερικές φορές ψυχρές σχέσεις με τον βόρειο γείτονά του έχουν αναθερμανθεί, ενώ οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον έχουν επιδεινωθεί λόγω των δασμών στα βιετναμέζικα προϊόντα.

Ενώ η σουηδική Ericsson και η φινλανδική Nokia εξασφάλισαν συμβάσεις για την βασική υποδομή 5G του Βιετνάμ, με την αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ Qualcomm να παρέχει εξοπλισμό δικτύου, οι κινεζικές εταιρείες έχουν αρχίσει να κερδίζουν μικρότερες προσφορές με κρατικούς φορείς εκμετάλλευσης, σύμφωνα με μέχρι στιγμής μη δημοσιευμένα στοιχεία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ένα κονσόρτσιουμ στο οποίο συμμετέχει η Huawei κέρδισε τον Απρίλιο σύμβαση ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων για εξοπλισμό 5G, λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την επιβολή δασμών στα βιετναμέζικα προϊόντα. Η ZTE έχει κερδίσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις, μία την περασμένη εβδομάδα, συνολικής αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων για κεραίες 5G. Η πρώτη σύμβαση που δημοσιοποιήθηκε ήταν τον Σεπτέμβριο, ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος των αμερικανικών δασμών.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν ο χρόνος αυτών των επιτυχιών συνδέεται με τους αμερικανικούς δασμούς, αλλά οι συμφωνίες αυτές προκάλεσαν ανησυχίες στους δυτικούς αξιωματούχους.

Ο αποκλεισμός των κινέζων εργολάβων από την ψηφιακή υποδομή του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών, έχει από καιρό αναγνωριστεί από την Ουάσιγκτον ως βασική προϋπόθεση για την υποστήριξη των προηγμένων τεχνολογιών.

Οι εταιρείες Huawei και ZTE έχουν απαγορευτεί από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα των ΗΠΑ ως «απαράδεκτος κίνδυνος» για την εθνική ασφάλεια. Η Σουηδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν παρόμοιους περιορισμούς.

Η Ericsson αρνήθηκε να σχολιάσει τις κινεζικές εταιρείες, αλλά δήλωσε ότι «δεσμεύεται πλήρως να υποστηρίξει τους πελάτες της στο Βιετνάμ».

Αναζωπύρωση σχέσεων Βιετνάμ – Κίνας

Η ανεξάρτητη πορεία της χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας αποτελεί κρίσιμο πεδίο αντιπαράθεσης στον ανταγωνισμό για την παγκόσμια επιρροή. Η γειτνίασή της με την Κίνα την έχει μετατρέψει σε σημαντικό βιομηχανικό κέντρο για πολυεθνικές εταιρείες όπως η Apple, η Samsung και η Nike, οι οποίες βασίζονται σε κινεζικά εξαρτήματα και δυτικούς καταναλωτές.

Υπό την πίεση της Δύσης, το Βιετνάμ υιοθέτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα μια «προσέγγιση αναμονής» όσον αφορά την κινεζική τεχνολογία, σύμφωνα με τον Nguyen Hung, ειδικό σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας στο RMIT University Vietnam. Ωστόσο, «το Βιετνάμ έχει τις δικές του προτεραιότητες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι νέες συμφωνίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση με την Κίνα.

Το Ανόι και το Πεκίνο έχουν σημειώσει πρόσφατα πρόοδο σε άλλα ευαίσθητα έργα, όπως οι διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις και οι ειδικές οικονομικές ζώνες κοντά στα σύνορα με την Κίνα, τα οποία το Βιετνάμ είχε προηγουμένως απορρίψει ως κινδύνους για την ασφάλεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διαγωνισμών, η Huawei έχασε φέτος πολλές προσφορές για εξοπλισμό 5G στο Βιετνάμ. Ωστόσο, συνεργάστηκε σε τεχνικές υπηρεσίες και υπέγραψε συμφωνία τον Ιούνιο για μεταφορά τεχνολογίας 5G με την Viettel, την κύρια τηλεπικοινωνιακή εταιρεία του Βιετνάμ που ανήκει στον στρατό, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Βιετνάμ.

Ανησυχία στη Δύση

Οι κινεζικές συμβάσεις έχουν συζητηθεί σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις ανώτερων δυτικών αξιωματούχων στο Ανόι τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σε μία από τις συναντήσεις, ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι οι συμβάσεις αυτές θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στα δίκτυα του Βιετνάμ και να θέσουν σε κίνδυνο την πρόσβαση στην προηγμένη τεχνολογία των ΗΠΑ.

Σε μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αυτό το μήνα, οι αξιωματούχοι εξέτασαν το ενδεχόμενο να απομονωθούν οι περιοχές που χρησιμοποιούν κινεζική τεχνολογία από το υπόλοιπο δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές δεδομένων, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ωστόσο, οι προμηθευτές κεραιών και εξοπλισμού θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του δικτύου, ανέφερε ο Innocenzo Genna, δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα τηλεπικοινωνιών, σημειώνοντας ότι «οι δυτικοί ανάδοχοι ενδέχεται να βρεθούν στην δύσκολη θέση να συνεργαστούν με εταιρείες που δεν εμπιστεύονται».