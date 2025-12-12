Μεταλλευτικές: Η άνοδος του χαλκού εκτινάσσει τα κέρδη στις ευρωπαϊκές μετοχές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του τομέα εξόρυξης βρίσκονται κοντά στο να κλείσουν την καλύτερη χρονιά τους από το 2016, σύμφωνα με το Bloomberg. Για τους αισιόδοξους, μια ακόμη χρονιά κερδών οφείλεται στην άνοδο των τιμών του χαλκού σε νέα υψηλά επίπεδα.

Για τους επενδυτές στον τομέα της εξόρυξης, ήταν μια χρονιά με εξαιρετικές αποδόσεις, χάρη στην «ζεστή» αγορά χαλκού, χρυσού και αργύρου

Οι αναλυτές της Citigroup στον τομέα των μεταλλευτικών εταιρειών αναφέρουν ότι η Glencore είναι η κορυφαία επιλογή τους για το 2026, εκτιμώντας μια άνοδο 15% τους επόμενους 12 μήνες, καθώς η εταιρεία εργάζεται για την αύξηση της παραγωγής χαλκού. Στην Oddo BHF, η άποψη είναι ότι η Rio Tinto Group έχει ένα «πολύ ελκυστικό σχέδιο δράσης» στον τομέα του χαλκού και θα πρέπει να είναι σε θέση να επεκτείνει την παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος, καθώς το έργο Simandou στη Γουινέα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

Για τους επενδυτές στον τομέα της εξόρυξης, ήταν μια χρονιά με εξαιρετικές αποδόσεις, χάρη στην «ζεστή» αγορά χαλκού, χρυσού και αργύρου. Ο δείκτης Stoxx 600 Basic Resources Index έχει σημειώσει άνοδο 22% μέχρι στιγμής το 2025, την τρίτη καλύτερη απόδοση μεταξύ των βιομηχανικών ομάδων. Ο Maxime Kogge, αναλυτής εξόρυξης στην Oddo, δηλώνει ότι είναι αισιόδοξος για το επόμενο έτος, αν και προειδοποιεί ότι η οικονομική επιβράδυνση της Κίνας θα μπορούσε να χαλάσει το κλίμα.

«Ο χαλκός θα πρέπει να παραμείνει ένας θετικός παράγοντας και μια θετική επένδυση για το 2026», είπε. «Τα υπόλοιπα μέταλλα ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο».

Μειωμένη προσφορά, αυξημένη ζήτηση

Η Daniela Hathorn, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Capital.Com, συμμερίστηκε επίσης αυτή την άποψη. Στην περίπτωση του χαλκού και του αργύρου, οι τιμές υποστηρίζονται από την έλλειψη προσφοράς και την αυξημένη ζήτηση. Ωστόσο, η ανησυχία για την ανάπτυξη στην Ευρώπη ή την Κίνα το επόμενο έτος αποτελεί πηγή ανησυχίας για την ευρύτερη αγορά και θα ασκήσει πίεση στις τιμές των μετοχών.

«Οι διαφοροποιημένες, με βάση τον χαλκό, μεγάλες εταιρείες με σταθερούς ισολογισμούς φαίνονται να βρίσκονται στην καλύτερη θέση για το 2026», είπε, αναφέροντας παραδείγματα όπως οι Glencore, Rio Tinto και Anglo American.

Στην Barclays, οι στρατηγικοί με επικεφαλής τον Emmanuel Cau αναβάθμισαν τις μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών σε overweight στις προβλέψεις τους για το 2026, αναφέροντας την ισχυρή δυναμική των τιμών των μετάλλων και τις θετικές προοπτικές κερδών. Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η σχετικά μέτρια ιδιοκτησία μεταξύ των επενδυτών, η ευρύτερη αναθέρμανση της οικονομίας και οι προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενισχύουν την ελκυστικότητα του κλάδου, ανέφεραν.

Ποιες μεταλλευτικές θα έχουν υπεραπόδοση

Η θετική στάση αντικατοπτρίζεται και στις έρευνες για το κλίμα. Σύμφωνα με την έρευνα της Bank of America μεταξύ διαχειριστών κεφαλαίων, οι ευρωπαίοι επενδυτές έχουν πλέον καθαρή υπερκάλυψη 4% στον τομέα, το πρώτο θετικό αποτέλεσμα από τον Ιούνιο.

Οι αναλυτές της UBS Group επέλεξαν τον χαλκό, το αλουμίνιο και το λίθιο ως τα μέταλλα που είναι πιθανό να υπεραποδώσουν λόγω των περιορισμών στην προσφορά και της αυξημένης ζήτησης από τους κλάδους της ενέργειας, της τεχνολογίας και της άμυνας. Μεταξύ των διαφοροποιημένων εταιρειών εξόρυξης, προτείνουν την Rio Tinto έναντι της Vale SA και της BHP Group.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε μια ελκυστική σχέση κινδύνου-απόδοσης για επιλεγμένες μετοχές χαλκού με ανάπτυξη και καταλύτες», έγραψαν.