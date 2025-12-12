ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν ανύπαρκτα χωράφια – Δεκαπέντε συλλήψεις από το ελληνικό FBI

Για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται 42 άτομα, τα οποία έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ από το 2019 έως το 2025

AGRO 12.12.2025, 19:06
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν ανύπαρκτα χωράφια – Δεκαπέντε συλλήψεις από το ελληνικό FBI
Newsroom

Σε 15 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου το ελληνικό FBI στην Κρήτη, συνεχίζοντας την έρευνα στην υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο σε όλη τη χώρα.

Συνολικά, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, τα οποία έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι λογιστές, ένας δικηγόρος και αγρότες, καθώς και ένας «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, που φέρεται ως αρχηγικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης.

Προβεβλημένο στέλεχος της ΝΔ ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης

Αρχηγός του κυκλώματος απάτης με τα ευρωπαϊκά κονδύλια φέρεται να είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Μύρωνας Χιλετζάκης. Όπως φαίνεται από την έρευνα του ελληνικού FBI, ο Χιλετζάκης εισέπραττε εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής είχε έντονη παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του, ενώ σε φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του Διαδικτύου φαίνεται να συνδιαλέγεται με ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης.

Στο ίδιο τραπέζι και σε χαρούμενη διάθεση οι Κυριάκος Μητσοτάκης Μύρωνας Χιλετζάκης, Λευτέρης Αυγενάκης,και Γιώργος Ξυλούρης (Φραπές)

Στο πλευρό του Λευτέρη Αυγενάκη ο Μύρωνας Χιλετζάκης

Πώς δρούσε

Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του.

Μάλιστα, οι επιδοτήσεις που θα μπουν στο μικροσκόπιο των Αρχών ξεκινούν από το 2019 έως σήμερα, ενώ τα συνολικά χρήματα που έχουν λάβει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φτάνουν τα 1.700.000 ευρώ.

Το περιστατικό με τα 200 εκατ. του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Μύρωνας Χιλετζάκης έχει πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, ωστόσο δεν είναι ένα πρόσωπο άγνωστο στα ΜΜΕ.

Στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε τηλεοπτική εκπομπή στην οποία ανέφερε ότι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του είχαν πιστωθεί 201.000.000 ευρώ, ενώ εκείνος περίμενε μια πληρωμή άμεσων ενισχύσεων ύψους 180 ευρώ.

«Δεν μπορούμε μέσα στην κρίση να διαχειριστούμε τέτοια ποσά και να τα κατανέμουμε σωστά και να υπάρχουν τόσο μεγάλα λάθη;» είχε υποστηρίξει ο Μύρωνας Χιλετζάκης, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν είχε πιστέψει ότι αυτά τα χρήματα του ανήκαν, και ενημέρωσε τον Οργανισμό για το λάθος που είχε γίνει.

Ακολουθούν νέες συλλήψεις

Στην Αθήνα πρόκειται να μεταχθούν άμεσα τα άτομα που συνελήφθησαν σήμερα στο Ηράκλειο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς διαπιστώθηκαν πως είχαν λάβει παράνομες επιδοτήσεις καταθέτοντας ψευδή στοιχεία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το προσεχές διάστημα αναμένονται και άλλες συλλήψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παραμένει ένα αναπάντητο ένα μεγάλο ερώτημα: αν θα καταφέρει το κράτος να πάρει πίσω τα χρήματα που εισέπραξαν παρανόμως οι συλληφθέντες.

ΠΗΓΗ: in.gr

