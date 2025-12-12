Διόδια: Αυξάνονται από την 01/01/2026 – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Υψηλότερες τιμές διοδίων θα πληρώνουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι οδηγοί σε Αττική Οδό, σε Ολυμπία Οδός και στον αυτοκινητόδρομο Μορέα.

Οι αυξήσεις στις τιμές των διοδίων είναι ήπιες, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα διέλευσης, ειδικά για Ι.Χ. και φορτηγά ανά διέλευση σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές διοδίων.

Συγκεκριμένα, η «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το 2026 και σύμφωνα με το άρθρο 18.4.1 της Σύμβασης Παραχώρησης περί ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, οι τιμές των διοδίων τελών θα είναι ως εξής:

Eπιπροσθέτως, η Ολυμπία Οδός και ο Αυτοκινητόδρομος Μορέας, ανακοίνωσαν την αύξηση στο αντίτιμο των διοδίων με τις νέες τιμές να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, στις 00:00.

Συγκεκριμένα, η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε πως τα διόδια τέλη στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος για το 2026, βάσει της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

Η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 προς Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 00:00 της 1/1/2026), οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου αναπροσαρμόζονται για το έτος 2026 ως ακολούθως:

Σημειώνεται ότι για τα διόδια σε Νέα Οδό και Ιονία Οδό ισχύουν τα παρακάτω: