Αγρότες: Όλα τα βλέμματα στη Νίκαια – Σε εξέλιξη το συντονιστικό των αγροτών

Πώς θα αντιδράσουν στην πρόταση Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα

AGRO 13.12.2025, 12:01
Αγρότες: Όλα τα βλέμματα στη Νίκαια – Σε εξέλιξη το συντονιστικό των αγροτών
Newsroom

Μετά από μία εβδομάδα μαζικών κινητοποιήσεων που τα τρακτέρ έφτασαν στο κέντρο μεγάλων πόλεων όπως ο Βόλος και η Θεσσαλονίκη, οι αγρότες σήμερα αποφασίζουν τα επόμενα βήματά τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια που συμμετέχουν αντιπρόσωποι από 40 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και θα κρίνει το εάν θα υπάρξει κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να ανακοινώσει χθες ότι θα περιμένει αντιπροσωπεία των αγροτών τη Δευτέρα στο γραφείο του προκειμένου να συζητήσει μαζί τους, αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι στη συνάντηση αυτή δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών.

Η πρόσκληση Μητσοτάκη

«Δεν έχουμε αυταπάτες, δεν περιμένουμε μετά από μία συνάντηση, άνθρωποι οι οποίοι έχουνε τα αιτήματά τους και η πλειονότητα αυτών δικαιολογημένα ζητάει παραπάνω θα φύγουν από τη συνάντηση πλήρως ικανοποιημένοι και θα σταματήσουν οι διεκδικήσεις”, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του χθες το απόγευμα.

Εξήγησε δε ότι ο πρωθυπουργός θέλει τη συνάντηση με τους αγρότες «για να ακούσει τα αιτήματα και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει».  Αλλά, επανέλαβε «μην περιμένουμε να επιστρέψουμε σε λογικές ‘δώσ’ τα όλα’, ‘λεφτά υπάρχουν’, ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’», χαρακτηρίζοντας έτσι εμμέσως τα αιτήματα των αγροτών ως υπερβολικά.

Ο πρωθυπουργός σκοπεύει μάλιστα να επισημάνει στους αγρότες «ότι το κλείσιμο των δρόμων και η ταλαιπωρία των πολιτών δεν βοηθάει κανέναν και δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάμε για ικανοποίηση αιτημάτων, όταν έχουμε κλειστούς δρόμους. Αυτό να γίνει σαφές», είπε ο κ Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν πιστεύει στα παζάρια.

Μάλιστα για ακόμα μία φορά επιχείρησε να συνδέσει τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου με αυτούς που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Σε αυτούς που φωνάζουν δικαίως έχουν παρεισφρήσει κι εκείνοι κι εκείνοι που τους κόπηκε το πάρτι. Ίσως, φωνάζουν και πιο δυνατά αυτοί. Το πάρτι δεν θα ξανά ξεκινήσει», δήλωσε.

Όχι συνάντηση για «τσάι και συμπάθεια»

Το μήνυμα των παραπάνω φαίνεται πως έχει φτάσει στους αγρότες που αντιμετωπίζουν στην καλύτερη περίπτωση με επιφύλαξη τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, και το κλίμα που επικρατεί στα μπλόκα είναι ότι δεν ενδιαφερόμαστε «για τσάι και συμπάθεια».

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, δήλωσε στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου ότι «η τάση των μπλόκων είναι να πάμε σε άμεση κλιμάκωση» με περισσότερους «αποκλεισμούς εθνικών και κεντρικών δρόμων, σε περισσότερα σημεία, ολικό κλείσιμο των τελωνείων και αναγκαστικά, μεγαλύτερη χρήση των παρακαμπτήριων οδών για τη συγκοινωνία και τις μεταφορές από τους πολίτες».

Σε σχέση με το εάν θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη πολλοί είναι αυτοί που απαντούν ότι το ραντεβού θα γίνει εφόσον είναι διατεθειμένος να κάνει αποδεκτά κάποια από τα αιτήματά τους, για τα οποία λένε ότι ο πρωθυπουργός είναι ενήμερος.

Ο κ. Αλειφτήρας τα απαριθμεί: μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο στο πετρέλαιο, πλαφόν στα τιμολόγια τους ρεύματος στα 7 λεπτά/ Kwh. Ακόμα: μείωση της τιμής των λιπασμάτων και των φαρμάκων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, επίλυση του πολυεπίπεδου και δομικού προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και αλλαγή στρατηγικής στο θέμα της ευλογιάς των προβάτων.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού ωστόσο ερμηνεύεται ως ένδειξη της πίεσης που υφίσταται η κυβέρνηση λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που θέλει να εκτονώσει την κατάσταση προτείνοντας συνάντηση μία ημέρα πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού που έχει εξαγγελθεί πανελλαδική απεργία για το δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους 22,5 εκατ. ευρώ
AGRO

ΑΑΔΕ: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους 22,5 εκατ. ευρώ
ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ: Πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους
AGRO

Πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ - ΕΛΓΑ
Συλλογικές συμβάσεις: Ανακοινώθηκαν οι 5 άξονες του σχεδίου δράσης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ανακοινώθηκε ο Οδικός Χάρτης για τις Συλλογικές Συμβάσεις
Mercosur: Ρήτρες προστασίας ζητούν οι ευρωβουλευτές – Σήμα κινδύνου από τους αγρότες
AGRO

Ρήτρες προστασίας για την Mercosur ζητούν οι ευρωβουλευτές
Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked
English Edition

Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Λύγισε στο τέλος το ΧΑ υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
Στεγαστική κρίση: Από τα επιδόματα στα εργοτάξια – Η νέα προσέγγιση 
Ακίνητα

Από τα επιδόματα στα εργοτάξια - Η στροφή στο... στεγαστικό 

Έμφαση στην αύξηση της προσφοράς στέγης - Η στεγαστική κρίση και τα μέτρα της κυβέρνησης 

Αθανασία Ακρίβου
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Τυχερά παιχνίδια: Στις 11.000 οι παράνομες ιστοσελίδες – Νομοσχέδιο για τζόγο και καζίνο
Business

Μπλόκο σε 11.000 παράνομες ιστοσελίδες με τυχερά παιχνίδια

Νομοσχέδιο για να μπει τάξη στα παράνομα τυχερά παιχνίδια και πλαίσιο για την ανάπτυξη των καζίνο εισηγείται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Χρήστος Κολώνας
Ελβετικό φράγκο: Πώς θα γίνει η ρύθμιση για τα δάνεια – Το «όχι» των δανειοληπτών
Economy

Η πρόταση της κυβέρνησης για το ελβετικό και τα όχι των δανειοληπτών

Τι προβλέπει η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο που οδεύει στη Βουλή - Η μετατροπή σε ευρώ και τα επιτόκια

Ανδρομάχη Παύλου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Όμιλος Λάμψα: Τα ξενοδοχεία της Αθήνας δυνάμωσαν τις επιδόσεις
Τουρισμός

Έκαναν τη διαφορά M. Βρετανία και King George για την Λάμψα 

Ευοίωνες προοπτικές και για την επόμενη διετία - Ποιες νέες επενδύσεις σχεδιάζει ο όμιλος Λάμψα - Τι ανέφερε η κα. Χλόη Λασκαρίδου

Λάμπρος Καραγεώργος
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από AGRO
ΑΑΔΕ: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους 22,5 εκατ. ευρώ
AGRO

ΑΑΔΕ: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους 22,5 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για την τέταρτη δόση του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου από την ΑΑΔΕ - Δεν πληρώθηκαν 1.366 ΑΦΜ γιατί δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ

Mercosur: Ρήτρες προστασίας ζητούν οι ευρωβουλευτές – Σήμα κινδύνου από τους αγρότες
AGRO

Ρήτρες προστασίας για την Mercosur ζητούν οι ευρωβουλευτές

Οι ευρωβουλευτές ζητούν αυστηρότερους όρους ενεργοποίησης δικλείδων ασφαλείας στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur – Κινητοποίηση αγροτών στις Βρυξέλλες

ΥπΑΑΤ: Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρ. παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ
AGRO

Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρ. παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ

Τι προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)

Αγροτικό πετρέλαιο: Οδηγίες ΑΑΔΕ για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
AGRO

Τα SOS για το αγροτικό πετρέλαιο – Πώς θα καταβληθεί

Τι ισχύει με την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο - Σε ποιες διορθώσεις μπορεί να προχωρήσουν οι αγρότες

ΚΑΠ: Υψηλότερη χρηματοδοτική στήριξη για μικρούς παραγωγούς
AGRO

ΚΑΠ: Υψηλότερη χρηματοδοτική στήριξη για μικρούς παραγωγούς

Σε συμφωνία για την απλούστευση των κανόνων της ΚΑΠ για τους αγρότες κατέληξαν οι ευρωβουλευτές

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση κατά 5% στις τιμές εκροών γεωργίας – κτηνοτροφίας τον Οκτώβριο 2025
AGRO

Πτώση κατά 5% στις τιμές εκροών γεωργίας – κτηνοτροφίας τον Οκτώβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Οκτώβριο 2025

Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα – Την Πέμπτη οι αποφάσεις
AGRO

Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα – Αποφασίζουν την Πέμπτη από τις Σέρρες

Στις Σέρρες θα συναντηθούν οι αγρότες από τα δεκάδες μπλόκα που έχουν στηθεί στη χώρα

Latest News
ΑΑΔΕ: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους 22,5 εκατ. ευρώ
AGRO

ΑΑΔΕ: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους 22,5 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για την τέταρτη δόση του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου από την ΑΑΔΕ - Δεν πληρώθηκαν 1.366 ΑΦΜ γιατί δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ

ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ: Πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους
AGRO

Πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ - ΕΛΓΑ

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου πρόκειται να καταβληθούν στους αγρότες επιπλέον 600 εκατ. ευρώ

Συλλογικές συμβάσεις: Ανακοινώθηκαν οι 5 άξονες του σχεδίου δράσης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ανακοινώθηκε ο Οδικός Χάρτης για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Το πενταετές σχέδιο δράσης 2026 – 2030 που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας

Mercosur: Ρήτρες προστασίας ζητούν οι ευρωβουλευτές – Σήμα κινδύνου από τους αγρότες
AGRO

Ρήτρες προστασίας για την Mercosur ζητούν οι ευρωβουλευτές

Οι ευρωβουλευτές ζητούν αυστηρότερους όρους ενεργοποίησης δικλείδων ασφαλείας στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur – Κινητοποίηση αγροτών στις Βρυξέλλες

Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked
English Edition

Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked

Greek regulators warn of a booming underground gambling market worth up to €1.7 billion, unveiling new legislation, tougher enforcement powers, and advanced technology to protect minors, rein in illegal operators, and overhaul casino licensing

Christos Kolonas
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Λύγισε στο τέλος το ΧΑ υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα πέσει η στήριξη των 2.075 – 2.080 μονάδων, ακόμη και αν έχει απέναντί της τίτλους όπως η Eurobank και ο ΟΠΑΠ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μελέτη Accenture: Η Ευρώπη θέλει μεγαλύτερη αυτονομία στην τεχνητή νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Ευρώπη θέλει μεγαλύτερη αυτονομία στην AI, λέει μελέτη της Accenture

Οι οργανισμοί με ευαίσθητα δεδομένα οδηγούνται σε λύσεις Sovereign AI - Μπροστά τράπεζες (76%) και υπηρεσές κοινής ωφέλειας (70%).

Wall Street: Βρίσκει στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed
Wall Street

Στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed βρίσκει η Wall Street

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της Συνόδου Διευθυντών Επιχειρήσεων του Yale, ο Γουόλερ δήλωσε ότι η Fed θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια, αν και με μέτριο ρυθμό

ΓΣΕΕ: Οι συλλογικές συμβάσεις στο επίκεντρο της Ολομέλειας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: «Η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις είναι μόνο η αρχή»

Ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης των διεκδικήσεων έστειλε η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου 45 εκατ. ευρώ
Business

Ομολογιακό δάνειο 45 εκατ. ευρώ από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Με το ομολογιακό η ΑΒ Βασιλόπουλος θα χρηματοδοτήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Business

Η TotalEnergies πούλησε το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μόλις τρία χρόνια κράτησε η επένδυση της TotalEnergies στις ΑΠΕ της Ελλάδας - Από τον Πάρη Μουράτογλου στο ισπανικό fund Asterion Industrial Partners το 50% του χαρτοφυλακίου

Χρήστος Κολώνας
ΚΕΠΕ: Έκδοση νέας μελέτης για τις ΜμΕ και την μεταποίηση
Business

Έκδοση νέας μελέτης του ΚΕΠΕ για τις ΜμΕ και την μεταποίηση

Η νέα μελέτη εκδόθηκε από το ΚΕΠΕ υπό την επιστημονική επιμέλεια του Επίκουρου Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Κώστα Πασσά

Γουόλερ (Fed): Υπέρ της μείωσης των επιτοκίων αλλά όχι με βιασύνη
World

Γουόλερ (Fed): Υπέρ της μείωσης των επιτοκίων αλλά όχι με βιασύνη

Ο Γουόλερ υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της Fed

Witside: Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής CEO
Business

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής CEO στην Witside

Η Witside δραστηριοποιείται στην αγορά των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνη ενώ ειδικεύεται σε λύσεις Business Intelligence, Data Management & Advanced Analytics

ΕΚΠΟΙΖΩ: Ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από το «influencer marketing»
Economy

SOS από την ΕΚΠΟΙΖΩ για το «influencer marketing»

Oι influencers διαμορφώνουν συμπεριφορές ιδιαίτερα των νεότερων και ανήλικων καταναλωτών, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η συναισθηματική χειραγώγηση, αναφέρει έρευνα

PhosPrint: Εξασφάλισε €500.000 για επένδυση σε παγκόσια καινοτομία
Business

PhosPrint: Εξασφάλισε €500.000 για επένδυση σε παγκόσια καινοτομία

Η χρηματοδότηση που εξασφάλισε η PhosPrint θα συμβάλει στην επιτάχυνση κλινικών οροσήμων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο