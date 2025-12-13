Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων [18ο Μέρος]

Τι συμβαίνει όταν οι διακινήσεις διενεργούνται εντός της ίδιας εγκατάστασης ή απέχουν έως και δέκα (10) χιλιόμετρα μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης

Experts 13.12.2025, 13:02
Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων [18ο Μέρος]
Άποψη Γιώργος Α. Κορομηλάς

3.4. Σκοπός διακίνησης αποθεμάτων

α) Ο σκοπός διακίνησης αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο που διαβιβάζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανά Τύπο Παραστατικού κατά την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού διακίνησης και επιλέγεται καταρχήν ως κεντρικός σκοπός του συνόλου των διακινούμενων αποθεμάτων (header), ενώ εφόσον υφίστανται επιμέρους διαφοροποιήσεις στο σκοπό διακίνησης δύναται αυτές να αποτυπώνονται για κάθε συναλλαγή διακίνησης, διακριτά ανά γραμμή σύνοψης.

β) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της απόφασης Α.1123/2024, η σχετική λίστα τιμών για τον σκοπό διακίνησης είναι η παρακάτω :

  • Πώληση
  • Αγορά
  • Πώληση για λογαριασμό τρίτων
  • Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών
  • Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση
  • Δωρεάν διάθεση
  • Δειγματισμός
  • Έκθεση
  • Εγγύηση
  • Χρησιδανεισμός
  • Αποθήκευση σε Τρίτους
  • Επιστροφή
  • Ενδοδιακίνηση
  • Μεταφορές-Ταχυμεταφορές
  • Λοιπές Διακινήσεις_[Λεκτικό]

γ) Όταν οι διακινήσεις διενεργούνται εντός της ίδιας εγκατάστασης ή απέχουν έως και δέκα (10) χιλιόμετρα μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης σε ευθεία γραμμή (απόσταση από σημείο σε σημείο), δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης.

Επισήμανση : Σε περίπτωση διακινήσεων μεταξύ εγκαταστάσεων της επιχείρησης που απέχουν άνω των δέκα (10) χιλιομέτρων, ο σκοπός διακίνησης λαμβάνει την ένδειξη «Ενδοδιακίνηση» και συμπληρώνονται ως Α.Φ.Μ. λήπτη εννέα (9) μηδενικά 000000000, καθώς αυτό συμπίπτει με το Α.Φ.Μ. του Εκδότη.

δ) Για τη διακίνηση αποθεμάτων, της οποίας ο σκοπός διακίνησης δεν περιλαμβάνεται στις διαθέσιμες τιμές, επιλέγεται η τιμή «Λοιπές Διακινήσεις_[Λεκτικό]», με σύντομη αναγραφή του σκοπού διακίνησης.

3.5. Μονάδες μέτρησης

α) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της απόφασης Α.1123/2024, η σχετική λίστα τιμών για τις μονάδες μέτρησης των αποθεμάτων είναι η παρακάτω :

  • Τεμάχια
  • Κιλά
  • Λίτρα
  • Μέτρα
  • Τετραγωνικά Μέτρα
  • Κυβικά Μέτρα

Το πεδίο Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος_ Λεκτικό Είδους Συσκευασίας] περιλαμβάνει τις παρακάτω τιμές:

  • Παλέτα_Πλήθος
  • Κούτα_Πλήθος
  • Κιβώτιο_Πλήθος
  • Βαρέλι_Πλήθος
  • Σάκος_Πλήθος
  • Λοιπά_Λεκτικό_Πλήθος

Επισήμανση : Το πεδίο Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος_ Λεκτικό Είδους Συσκευασίας] δεν εμφανίζεται ως γραμμή είδους αποθεμάτων αλλά ως διακριτός πίνακας απεικόνισης πλήθους ειδών συσκευασίας (στη Β’ Φάση).

β) Στην απεικόνιση των ειδών των αποθεμάτων, των μονάδων μέτρησης, των ειδών συσκευασίας και των ποσοτήτων ισχύουν τα παρακάτω :

αα) Στην περίπτωση που η μονάδα μέτρησης δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω διαθέσιμες τιμές, οι επιχειρήσεις επιλέγουν το πεδίο «Τεμάχια».

ββ) Το πεδίο «Ποσότητα» αντιστοιχεί στο πλήθος των αποθεμάτων που διακινούνται και όχι στο πλήθος των συσκευασιών που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να συσκευάζουν τα αποθέματα τους πριν τη διακίνηση.

γγ) Εφόσον τα αποθέματα που διακινούνται, συσκευάζονται, επιλέγεται από την επιχείρηση προς συμπλήρωση τόσο το πεδίο με τη σχετική μονάδα μέτρησης π.χ. «Τεμάχια» για την αναγραφή του πλήθους των αποθεμάτων που διακινούνται όσο και το πεδίο «Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος_ Λεκτικό Είδους Συσκευασίας]» για την αναγραφή του πλήθους και του είδους των ειδών συσκευασίας π.χ. Είδος: Tablet, Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχια, Ποσότητα: 100, και σε διακριτό πίνακα εκτός γραμμής των ειδών αποθεμάτων, Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος 3_ Παλέτες].

Επισήμανση : Στα παραστατικά διακίνησης, η ποσότητα απεικονίζεται ανά μονάδα μέτρησης. Εφόσον στα αξιακά παραστατικά διακίνησης, ήτοι στο Τιμολόγιο Πώλησης ή την Απόδειξη Λιανικής Συναλλαγής με ένδειξη διακίνησης αποθεμάτων περιλαμβάνονται και συναλλαγές είτε παροχής υπηρεσιών είτε εξόδων πωλήσεων, αναγράφεται για αυτά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο/λοιπά) και ποσότητα που λαμβάνει την τιμή «1». Οι ποσότητες ανά είδος εκάστης μονάδας μέτρησης που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης είναι αυτές που πολλαπλασιάζονται με την τιμή μονάδας είδους αποθεμάτων, για να προκύψει η καθαρή αξία ανά είδος, κατά την τιμολόγηση των αποθεμάτων.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Experts
Η αγορά ακινήτων σε αναβρασμό
Experts

Η αγορά ακινήτων σε αναβρασμό

Ποια προάστια πρωταγωνιστούν, που εκτοξεύονται οι τιμές και πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο τουρισμός και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επαναχαράζουν τον οικιστικό χάρτη

Βάγια Σεραφειμίδου
Όριο ηλικίας διαβίβασης συνταξιοδοτικού αιτήματος στο Δημόσιο
Experts

Όριο ηλικίας διαβίβασης συνταξιοδοτικού αιτήματος στο Δημόσιο

Για να δικαιωθεί ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειάς του σύνταξης από τον e-ΕΦΚΑ, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της νομοθεσίας

Γεώργιος Ι. Κουτσούκος
Η κρυφή γοητεία του Κάθετου Διαδρόμου
Experts

Η κρυφή γοητεία του Κάθετου Διαδρόμου

Η ιστορία του Κάθετου Διαδρόμου και ο ρόλος της Ελλάδας για τη μεταφορά φυσικού αερίου

Κωστής Σταμπολής
Μία (απογοητευτική) ακτινογραφία της ελληνικής οικονομίας 2005-2024
Experts

Μία (απογοητευτική) ακτινογραφία της ελληνικής οικονομίας 2005-2024

Η Ελλάδα μεταξύ των φτωχότερων χωρών της ΕΕ

Κωνσταντίνος Γάτσιος
Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων [18ο Μέρος]
Experts

Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων - Σκοπός διακίνησης

Τι συμβαίνει όταν οι διακινήσεις διενεργούνται εντός της ίδιας εγκατάστασης ή απέχουν έως και δέκα (10) χιλιόμετρα μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Φορολογική ενθάρρυνση αν θέλουμε την ανάπτυξη της επαγγελματικής ασφάλισης
Experts

Φόροι και επαγγελματική ασφάλιση

Η ανάγκη ανάπτυξης του δεύτερου πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης

Αγγελος Στεργίου
ΣτΕ: Σε ποιον ανήκει η κανονιστική αρμοδιότητα για την έκδοση οικοδομικών αδειών
Experts

Σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα για έκδοση οικοδομικών αδειών

Τι αποφάσισε το ΣτΕ σχετικά με τη δικαιοδοσία των Δήμων

Σουζάνα Κλημεντίδη
Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο