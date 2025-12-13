Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων [18ο Μέρος]

3.4. Σκοπός διακίνησης αποθεμάτων

α) Ο σκοπός διακίνησης αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο που διαβιβάζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανά Τύπο Παραστατικού κατά την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού διακίνησης και επιλέγεται καταρχήν ως κεντρικός σκοπός του συνόλου των διακινούμενων αποθεμάτων (header), ενώ εφόσον υφίστανται επιμέρους διαφοροποιήσεις στο σκοπό διακίνησης δύναται αυτές να αποτυπώνονται για κάθε συναλλαγή διακίνησης, διακριτά ανά γραμμή σύνοψης .

β) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της απόφασης Α.1123/2024, η σχετική λίστα τιμών για τον σκοπό διακίνησης είναι η παρακάτω :

Πώληση

Αγορά

Πώληση για λογαριασμό τρίτων

Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών

Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση

Δωρεάν διάθεση

Δειγματισμός

Έκθεση

Εγγύηση

Χρησιδανεισμός

Αποθήκευση σε Τρίτους

Επιστροφή

Ενδοδιακίνηση

Μεταφορές-Ταχυμεταφορές

Λοιπές Διακινήσεις_[Λεκτικό]

γ) Όταν οι διακινήσεις διενεργούνται εντός της ίδιας εγκατάστασης ή απέχουν έως και δέκα (10) χιλιόμετρα μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης σε ευθεία γραμμή (απόσταση από σημείο σε σημείο), δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης παραστατικού διακίνησης.

Επισήμανση : Σε περίπτωση διακινήσεων μεταξύ εγκαταστάσεων της επιχείρησης που απέχουν άνω των δέκα (10) χιλιομέτρων, ο σκοπός διακίνησης λαμβάνει την ένδειξη «Ενδοδιακίνηση» και συμπληρώνονται ως Α.Φ.Μ. λήπτη εννέα (9) μηδενικά 000000000, καθώς αυτό συμπίπτει με το Α.Φ.Μ. του Εκδότη.

δ) Για τη διακίνηση αποθεμάτων, της οποίας ο σκοπός διακίνησης δεν περιλαμβάνεται στις διαθέσιμες τιμές, επιλέγεται η τιμή «Λοιπές Διακινήσεις_[Λεκτικό]», με σύντομη αναγραφή του σκοπού διακίνησης.

3.5. Μονάδες μέτρησης

α) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της απόφασης Α.1123/2024, η σχετική λίστα τιμών για τις μονάδες μέτρησης των αποθεμάτων είναι η παρακάτω :

Τεμάχια

Κιλά

Λίτρα

Μέτρα

Τετραγωνικά Μέτρα

Κυβικά Μέτρα

Το πεδίο Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος_ Λεκτικό Είδους Συσκευασίας] περιλαμβάνει τις παρακάτω τιμές:

Παλέτα_Πλήθος

Κούτα_Πλήθος

Κιβώτιο_Πλήθος

Βαρέλι_Πλήθος

Σάκος_Πλήθος

Λοιπά_Λεκτικό_Πλήθος

Επισήμανση : Το πεδίο Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος_ Λεκτικό Είδους Συσκευασίας] δεν εμφανίζεται ως γραμμή είδους αποθεμάτων αλλά ως διακριτός πίνακας απεικόνισης πλήθους ειδών συσκευασίας (στη Β’ Φάση).

β) Στην απεικόνιση των ειδών των αποθεμάτων, των μονάδων μέτρησης, των ειδών συσκευασίας και των ποσοτήτων ισχύουν τα παρακάτω :

αα) Στην περίπτωση που η μονάδα μέτρησης δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω διαθέσιμες τιμές, οι επιχειρήσεις επιλέγουν το πεδίο «Τεμάχια».

ββ) Το πεδίο «Ποσότητα» αντιστοιχεί στο πλήθος των αποθεμάτων που διακινούνται και όχι στο πλήθος των συσκευασιών που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να συσκευάζουν τα αποθέματα τους πριν τη διακίνηση.

γγ) Εφόσον τα αποθέματα που διακινούνται, συσκευάζονται, επιλέγεται από την επιχείρηση προς συμπλήρωση τόσο το πεδίο με τη σχετική μονάδα μέτρησης π.χ. «Τεμάχια» για την αναγραφή του πλήθους των αποθεμάτων που διακινούνται όσο και το πεδίο «Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος_ Λεκτικό Είδους Συσκευασίας]» για την αναγραφή του πλήθους και του είδους των ειδών συσκευασίας π.χ. Είδος: Tablet, Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχια, Ποσότητα: 100, και σε διακριτό πίνακα εκτός γραμμής των ειδών αποθεμάτων, Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος 3_ Παλέτες].

Επισήμανση : Στα παραστατικά διακίνησης, η ποσότητα απεικονίζεται ανά μονάδα μέτρησης. Εφόσον στα αξιακά παραστατικά διακίνησης, ήτοι στο Τιμολόγιο Πώλησης ή την Απόδειξη Λιανικής Συναλλαγής με ένδειξη διακίνησης αποθεμάτων περιλαμβάνονται και συναλλαγές είτε παροχής υπηρεσιών είτε εξόδων πωλήσεων, αναγράφεται για αυτά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο/λοιπά) και ποσότητα που λαμβάνει την τιμή «1». Οι ποσότητες ανά είδος εκάστης μονάδας μέτρησης που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης είναι αυτές που πολλαπλασιάζονται με την τιμή μονάδας είδους αποθεμάτων, για να προκύψει η καθαρή αξία ανά είδος, κατά την τιμολόγηση των αποθεμάτων.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών