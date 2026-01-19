Πανεπιστήμιο Πειραιά: Ξεκινά ο 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας

Οι εγγραφές από όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στα οποία έχει αποσταλεί η πρόσκληση κλείνουν στις 30 Ιανουαρίου γνωστοποιεί το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Academia 19.01.2026, 18:52
Πανεπιστήμιο Πειραιά: Ξεκινά ο 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας
Newsroom

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφών για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας (ΠΜΔΚ), ο οποίος θα διεξαχθεί για 4η συνεχή χρονιά. Ο διαγωνισμός, ο οποίος ξεκίνησε το 2023, έχει στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές Λυκείου με τον χώρο της κυβερνοασφάλειας και να αναπτύξει τις δεξιότητές τους στον αντίστοιχο κλάδο. Οι εγγραφές από όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία
στα οποία έχει αποσταλεί η πρόσκληση, κλείνουν στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Υπεύθυνος φορέας για τη διοργάνωση του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κυβερνοασφάλεια και Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης» και το Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων (SSL), με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Χρήστο Ξενάκη.

Πότε θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πειραιά, ο διαγωνισμός πληροί τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που ορίζει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Πολιτικής (ΙΕΠ) και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας.

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας (ΠΜΔΚ) 2026 θα διεξαχθεί το Φεβρουάριο του 2026 για μαθητές και μαθήτριες
της Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Με την ολοκλήρωση των εγγραφών όλες οι ομάδες θα λάβουν οδηγίες σχετικά με την πρόσβασή τους στην ειδική
πλατφόρμα, ώστε να μπορέσουν να επιλύσουν τις δοκιμασίες του διαγωνισμού.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα βασίζεται στο πρότυπο «Πιάσε τη Σημαία» (Capture The Flag) εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας CTFd, την οποία έχει αναπτύξει η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων για τις ανάγκες της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, που διαγωνίζεται στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό European Cyber Security Challenge (ECSC) που διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό κυβερνοασφάλειας (ENISA).

Η αξιολόγηση των επιδόσεων

Οι δοκιμασίες θα καλύπτουν δημοφιλείς περιοχές της κυβερνοασφάλειας όπως αυτές κατηγοριοποιούνται σε παρόμοιους διαγωνισμούς, όπως ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός ECSC και ο αντίστοιχος διεθνής International Cybersecurity Challenge (ICC). Ο βαθμός δυσκολίας
των δοκιμασιών θα εκτείνεται από πολύ εύκολες μέχρι και δύσκολες, έτσι ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή όλων των μαθητών που δείχνουν
ενδιαφέρον στην ασφάλεια υπολογιστών.

Η κατάταξη των ομάδων θα γίνει με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεών τους στις δοκιμασίες (challenges) και σύμφωνα με τις συνοπτικές
εκθέσεις (write-ups) που θα υποβάλλουν. Εκεί θα περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την κάθε ομάδα για την επίλυση
της κάθε διαδικασίας.

Οι μαθητές/-τριες των ομάδων που θα κατακτήσουν την 1η, τη 2η και την 3η θέση θα βραβευτούν και θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό European Cyber Security Challenge (ECSC).  Σε όλα τα μέλη των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]
Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Academia
ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

1ο Συνέδριο Αποφοίτων του ΟΠΑ: Ηχηρό μήνυμα ενότητας και εξωστρέφειας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1ο Συνέδριο Αποφοίτων του ΟΠΑ: Ηχηρό μήνυμα ενότητας και εξωστρέφειας

Το Συνέδριο ανέδειξε τη δύναμη του Δικτύου Αποφοίτων του ΟΠΑ, το οποίο αριθμεί περί τα 70.000 μέλη

Ελληνικά ομόλογα: Συνωστισμός δισεκατομμυρίων – Τι κεντρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών
Ομόλογα

Συνωστισμός... δισ. για τα ομόλογα της Ελλάδας

Εξωστρέφεια και αξιοπιστία ήταν οι δύο καταλύτες που έφεραν στην «πόρτα» της Ελλάδος 51 δισ. ευρώ για την χθεσινή έκδοση 10ετούς ομολόγου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΟΠΑ: 1ο Συνέδριο Αποφοίτων – Οι σύγχρονες τάσεις σε οικονομία και τεχνολογία
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΟΠΑ: 1ο Συνέδριο Αποφοίτων – Οι σύγχρονες τάσεις σε οικονομία και τεχνολογία

Έναν νέο θεσμό εξωστρέφειας και διασύνδεσης εγκαινιάζει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνοντας το 1ο Συνέδριο Αποφοίτων ΟΠΑ με τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις: Οικονομία, Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογία της Πληροφορίας»

Pfizer: «Ημέρα Καινοτομίας & Συνεργασίας 2025» στη Θεσσαλονίκη με ΑΠΘ
Business

Pfizer: «Ημέρα Καινοτομίας & Συνεργασίας 2025» στη Θεσσαλονίκη με ΑΠΘ

Η «Ημέρα Καινοτομίας και Συνεργασίας» των Pfizer - ΑΠΘ λειτούργησε ως σημείο επαφής με την αγορά εργασίας και την καινοτομία

ΔΕΣΦΑ – ΕΜΠ: Στα σκαριά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»
Business

Μεταπτυχιακό για «Ενεργειακά συστήματα και αειφορία» από ΔΕΣΦΑ – ΕΜΠ

Ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του Προγράμματος στο ΕΜΠ για χρονικό διάστημα 5 ακαδημαϊκών ετών

PODCAST Economics & Business TALKS- Μυρτώ Καλουπτσίδη (Harvard University) | Σύνδεση της ναυτιλίας με το διεθνές εμπόριο
Economics & Business Talks

Καλουπτσίδη (Harvard University): Σύνδεση της ναυτιλίας με το διεθνές εμπόριο

Σε αυτό το επεισόδιο υποδεχόμαστε την καθηγήτρια οικονομικών στο Harvard University Μυρτώ Καλουπτσίδη.

Ελένη Στεργίου
Latest News
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο