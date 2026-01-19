Πανεπιστήμιο Πειραιά: Ξεκινά ο 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφών για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας (ΠΜΔΚ), ο οποίος θα διεξαχθεί για 4η συνεχή χρονιά. Ο διαγωνισμός, ο οποίος ξεκίνησε το 2023, έχει στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές Λυκείου με τον χώρο της κυβερνοασφάλειας και να αναπτύξει τις δεξιότητές τους στον αντίστοιχο κλάδο. Οι εγγραφές από όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

στα οποία έχει αποσταλεί η πρόσκληση, κλείνουν στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Υπεύθυνος φορέας για τη διοργάνωση του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κυβερνοασφάλεια και Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης» και το Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων (SSL), με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Χρήστο Ξενάκη.

Πότε θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πειραιά, ο διαγωνισμός πληροί τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που ορίζει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Πολιτικής (ΙΕΠ) και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας.

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας (ΠΜΔΚ) 2026 θα διεξαχθεί το Φεβρουάριο του 2026 για μαθητές και μαθήτριες

της Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Με την ολοκλήρωση των εγγραφών όλες οι ομάδες θα λάβουν οδηγίες σχετικά με την πρόσβασή τους στην ειδική

πλατφόρμα, ώστε να μπορέσουν να επιλύσουν τις δοκιμασίες του διαγωνισμού.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα βασίζεται στο πρότυπο «Πιάσε τη Σημαία» (Capture The Flag) εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας CTFd, την οποία έχει αναπτύξει η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων για τις ανάγκες της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, που διαγωνίζεται στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό European Cyber Security Challenge (ECSC) που διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό κυβερνοασφάλειας (ENISA).

Η αξιολόγηση των επιδόσεων

Οι δοκιμασίες θα καλύπτουν δημοφιλείς περιοχές της κυβερνοασφάλειας όπως αυτές κατηγοριοποιούνται σε παρόμοιους διαγωνισμούς, όπως ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός ECSC και ο αντίστοιχος διεθνής International Cybersecurity Challenge (ICC). Ο βαθμός δυσκολίας

των δοκιμασιών θα εκτείνεται από πολύ εύκολες μέχρι και δύσκολες, έτσι ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή όλων των μαθητών που δείχνουν

ενδιαφέρον στην ασφάλεια υπολογιστών.

Η κατάταξη των ομάδων θα γίνει με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεών τους στις δοκιμασίες (challenges) και σύμφωνα με τις συνοπτικές

εκθέσεις (write-ups) που θα υποβάλλουν. Εκεί θα περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την κάθε ομάδα για την επίλυση

της κάθε διαδικασίας.

Οι μαθητές/-τριες των ομάδων που θα κατακτήσουν την 1η, τη 2η και την 3η θέση θα βραβευτούν και θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό European Cyber Security Challenge (ECSC). Σε όλα τα μέλη των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.