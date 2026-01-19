Αγρότες: Με «τεχνικές διορθώσεις» έφυγαν από του Μαξίμου – Οι αποφάσεις στα μπλόκα

Με τεχνικές και θεσμικές «διορθώσεις» στα ήδη εξαγγελθέντα μέτρα, ολοκληρώθηκε η πολύωρη – για περισσότερες από 4 ώρες – συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την αντιπροσωπεία των αγροτών από τα μπλόκα. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς, που προσήλθαν στη συνάντηση κρατώντας «μικρό καλάθι», θα αποτιμήσουν τα αποτελέσματα, ίσως ακόμα και αύριο Τρίτη 20 Ιανουαρίου στα μπλόκα, τα οποία και θα κρίνουν το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Για μια «παραγωγική» και «αναλυτική» συζήτηση έκανε λόγο εξερχόμενος της συνάντησης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δοθούν νέα μέτρα, και ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στο σχολιασμό των ήδη ανακοινωθέντων του προηγούμενου διαστήματος.

Από την πλευρά του ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους των αγροτών ανέφερε, ότι έθεσαν τα δίκαια αιτήματα τους, και ότι η κυβέρνηση από την πλευρά της αν και αναγνώρισαν το δίκαιο σε αυτά «καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές δικαιολογίες, ότι δεν τους επιτρέπεται από τις δημοσιονομικές συνθήκες και ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι ένα σημείο».

«Αυτός ο αγώνας είναι διαρκής, θα συζητήσουμε στα μπλόκα και θα ακούσουμε τη γνώμη όλων των αγροτών» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφέροντας ότι έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις και δεσμεύσεις που όμως δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα. «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχουν τρόποι να συνεχίσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και η κυβέρνηση θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα αιτήματα τους», συμπλήρωσε ο Κώστας Χατζής, από τη Λάρισα, ανακοινώνοντας ότι αύριο στις 6.00 το απόγευμα θα συνεδριάσει εκ νέου το μπλόκο της Νίκαιας για να αποφασίσει για τις κινητοποιήσεις και τη μορφή που θα έχουν.

Τι συζητήθηκε

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, συζητήθηκαν νέες διορθώσεις για το αγροτικό ρεύμα, πώς θα γίνεται και πότε η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία ανάλογα με τις ποσότητες που απαιτεί μια καλλιέργεια και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα του Νοεμβρίου, τη «λύση» που προωθείται για το ΑΤΑΚ/ΚΑΚ, αλλά και την ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε «συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα. Και βεβαίως ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών, θέματα που οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμα και τη μελισσοκομία».

Επίσης, όπως είπε, συμφωνήθηκε η συμμετοχή των αγροτών από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων σε επιτροπές, οι οποίες θα συσταθούν προκειμένου να εξεταστούν οι τρόποι που θα υλοποιηθούν οι παραπάνω «βελτιώσεις». Κατά τα λοιπά, όπως ανέφερε, τέθηκαν και ζητήματα όπως η νέα ΚΑΠ, οι εμπορικές συμφωνίες, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, τα αρδευτικά έργα, τα οποία «θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας» και θα αποτελέσουν αντικείμενο «επιμέρους συζήτηση».

«Εύχομαι και ελπίζω να πρυτανεύσει η κοινή λογική», ανέφερε ο κ. Τσιάρας σε ότι αφορά την πιθανότητα συνέχειας των κινητοποιήσεων.