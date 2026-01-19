Λεκορνί: Επεκτείνει τον φόρο στις μεγάλες εταιρείες για να κατευνάσει την Αριστερά

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέκυψε σε μια νέα σειρά απαιτήσεων από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των φόρων για τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας, καθώς πλησιάζει στην οριστικοποίηση του προϋπολογισμού για το 2026. Στα ηνία μιας εύθραυστης μειοψηφικής κυβέρνησης, ο Λεκορνί παραδέχτηκε ότι θα είναι αδύνατο να περάσει ο προϋπολογισμός με ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Ως εκ τούτου, αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι είτε θα χρησιμοποιήσει ειδικές συνταγματικές εξουσίες, γνωστές ως ρήτρα 49.3, για να παρακάμψει τους βουλευτές, είτε θα υιοθετήσει τον προϋπολογισμό με διάταγμα. Κάθε μία από αυτές τις κινήσεις θα οδηγήσει τα κόμματα της Ακροδεξιάς και της Άκρας Αριστεράς να θέσουν θέμα εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση, όπου οι Σοσιαλιστές έχουν καταστεί ο βασικός κρίκος στον κυβερνητικό συνασπισμό, κρατώντας στα χέρια τους την επιβίωση της κυβέρνησης.

Ο Μπορίς Βαλό, ανώτερος βουλευτής των Σοσιαλιστών, δήλωσε ότι το κόμμα είναι ενθαρρυμένο, καθώς πέτυχε νίκες για τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους μετά από εβδομάδες σκληρών διαπραγματεύσεων. «Ο πρωθυπουργός έκανε ανακοινώσεις που αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και μας επιτρέπουν να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μην καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός», δήλωσε την Κυριακή στην εφημερίδα Le Parisien.

Υποχωρήσεις από Λεκορνί

Την Παρασκευή, ο Λεκορνί επιβεβαίωσε ότι είχε υποχωρήσει από μια σειρά προτάσεων που θα συνέβαλαν στη μείωση του ελλείμματος, όπως το πάγωμα των κρατικών δαπανών εκτός του τομέα της άμυνας και η κατάργηση των φορολογικών ελαφρύνσεων για τους συνταξιούχους. Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι θα επεκτείνει τη διαθεσιμότητα επιδοτούμενων γευμάτων για φοιτητές πανεπιστημίου και θα αυξήσει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων με χαμηλό εισόδημα με ένα πρόγραμμα παροχών. Ο Λεκορνί είχε ήδη κάνει μεγάλες παραχωρήσεις στους Σοσιαλιστές τον Δεκέμβριο για να περάσει ο προϋπολογισμός κοινωνικής πρόνοιας, εγκαταλείποντας ουσιαστικά τη μόνη σημαντική μεταρρύθμιση της δεύτερης θητείας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν — τη μεταρρύθμιση των συντάξεων που αύξησε την ηλικία συνταξιοδότησης από 62 σε 64 έτη.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Βαλό υποδηλώνουν ότι ο Λεκορνί μπορεί να έχει καταφέρει και πάλι να εξασφαλίσει την αποχή των Σοσιαλιστών σε περίπτωση που προκληθεί συζήτηση στη γαλλική βουλή για την καταψήφιση της κυβέρνησης.

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν παραταθεί για μήνες, επειδή τα πολιτικά κόμματα δεν συμφωνούν ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία θα πρέπει να αρχίσει να μειώνει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, το οποίο ανήλθε στο 5,4% του εθνικού προϊόντος στο τέλος του περασμένου έτους. Ο Λεκορνί βρίσκεται σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση, καθώς η κεντρώα συμμαχία του Mακρόν δεν έχει πλέον την πλειοψηφία στη Βουλή και δύο πρωθυπουργοί έχουν ήδη ανατραπεί σε διάστημα λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για τον προϋπολογισμό, η Γαλλία λειτουργεί από την αρχή του έτους με έναν ανανεωμένο προϋπολογισμό από το 2025, προκειμένου να διατηρήσει τη ροή των δημόσιων δαπανών για όλα τα θέματα, από τις συντάξεις έως την άμυνα. Η κυβέρνηση στοχεύει να μειώσει το έλλειμμα της Γαλλίας σε περίπου 5% του ΑΕΠ φέτος, αλλά δεν έχει διευκρινίσει πλήρως πώς θα χρηματοδοτήσει τις πιο πρόσφατες παραχωρήσεις που έκανε για να κερδίσει τους Σοσιαλιστές.

Φαίνεται ότι μεγάλο μέρος των πρόσθετων δαπανών θα χρηματοδοτηθεί από την επέκταση του φόρου που η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα ήταν εφάπαξ για τις μεγαλύτερες εταιρείες της Γαλλίας, ο οποίος απέφερε 8 δισ. ευρώ πέρυσι. Οι κεντρώοι του Μακρόν είχαν αρχικά την πρόθεση να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να μην επεκτείνουν τον φόρο, αλλά τελικά υπέκυψαν και συμφώνησαν να τον μειώσουν κατά το ήμισυ αντί να τον καταργήσουν. Ωστόσο, οι Σοσιαλιστές κέρδισαν τη μάχη, οπότε ο φόρος να διατηρηθεί τελικά στο σύνολό του, αν και με μειωμένο αριθμό στόχων, καθώς θα επιβληθεί μόνο σε περίπου 300 από τις μεγαλύτερες εταιρείες αντί για περίπου 450 πέρυσι.

Η κυβέρνηση αθέτησε επίσης μια άλλη υπόσχεσή της προς τις εταιρείες, καθώς δεν μείωσε τους λεγόμενους φόρους παραγωγής, οι οποίοι επιβάλλονται στην «αξία» που δημιουργούν οι εταιρείες στη Γαλλία και όχι στα κέρδη ή τα έσοδά τους. Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι αυτοί οι φόροι βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα της Γαλλίας, και ο Μακρόν είχε θέσει την κατάργησή τους ως βασικό μέρος της οικονομικής του ατζέντας. «Η Γαλλία χρειάζεται ορατότητα και σταθερότητα», έγραψε ο Λεκόρνου σε ανοιχτή επιστολή προς τους ηγέτες των επιχειρήσεων. «Μια νέα πολιτική κρίση θα αποδυνάμωνε τη χώρα μας και θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την οικονομία και την απασχόληση».