Γαλλία: Αλλάζει τακτική ο Λεκορνί για να περάσει τον προϋπολογισμό

Κρίσιμη εβδομάδα για τη Γαλλία - Στον αέρα ο προϋπολογισμός

03.11.2025
Γαλλία: Αλλάζει τακτική ο Λεκορνί για να περάσει τον προϋπολογισμό
Newsroom

Κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες με βουλευτές αναμένεται να ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα η γαλλική κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να σώσει έναν προϋπολογισμό από μια πικρή, αργή κοινοβουλευτική συζήτηση που κινδυνεύει να ανατρέψει τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους υπουργούς του να προσκαλέσουν εκπροσώπους διαφόρων κομμάτων στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας συμφωνίας επί «ευρέων αρχών» για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, μακριά από τις κομματικές πιέσεις της διασπασμένης Εθνοσυνέλευσης. Σύμφωνα με το γραφείο του, θα συναντηθεί με τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων της βουλής τη Δευτέρα.

Ο Λεκορνί επιδιώκει να αποφύγει την τύχη των προκατόχων του, Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού, οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν μετά από ψήφους μομφής σχετικά με τα χρηματοδοτικά τους σχέδια.

«Είναι ένας πολύ αβέβαιος αγώνας αντοχής όπου μπορείς να σκοντάψεις ανά πάσα στιγμή και όπου τα πράγματα μπορούν να βγουν εκτός πορείας δέκα φορές», δήλωσε ο Λεκορνί στην κυριακάτικη εφημερίδα Le Parisien. «Αν οι ομάδες της αντιπολίτευσης θέλουν να ασκήσουν κριτική, θα ασκήσουν κριτική».

Μια ακόμη κατάρρευση της κυβέρνησης πιθανότατα θα οδηγούσε σε πρόωρες εκλογές και θα εκτροχιάσει τη διαδικασία προϋπολογισμού που η Γαλλία χρειάζεται επειγόντως για να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ. Η αστάθεια έχει κλονίσει τις αγορές ομολόγων, όπου οι πωλήσεις γαλλικών περιουσιακών στοιχείων έχουν αυξήσει το κόστος δανεισμού της χώρας τους τελευταίους μήνες.

Εύθραυστη διαδικασία στη Γαλλία

Η διαδικασία του προϋπολογισμού του 2026 είναι ιδιαίτερα εύθραυστη, καθώς ο Λεκορνί έχει -επί της ουσίας- αποδεχθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης να μην χρησιμοποιηθεί το άρθρο 49.3 του συντάγματος, στο οποίο βασίστηκαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να ψηφίσουν νομοθεσία στο κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία.

Μετά από δύο εβδομάδες συζητήσεων και με περισσότερες από δύο χιλιάδες τροπολογίες να βρίσκονται ακόμη στην ημερήσια διάταξη, το αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικά τροποποιημένο νομοσχέδιο με μια σειρά από αυξήσεις φόρων, σε πολλές από τις οποίες αντιτίθεται η κυβέρνηση. Η υπουργός Προϋπολογισμού, Αμελί ντε Μοντσαλέν, δήλωσε στους νομοθέτες αργά την Παρασκευή ότι το κείμενο ήταν σε καλό δρόμο για την αύξηση των φόρων ως μερίδιο του οικονομικού προϊόντος στο 45,1%, ενώ η κυβέρνηση είχε αρχικά στοχεύσει στο 43,9%.

Οι καθυστερήσεις σημαίνουν ότι η ψηφοφορία για το κεφάλαιο εσόδων του προϋπολογισμού δεν θα είναι δυνατή την Τρίτη, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, σύμφωνα με τον εισηγητή της επιτροπής οικονομικών της Εθνοσυνέλευσης, Φιλίπ Ζουβάν. Αυτό το τμήμα του νομοσχεδίου θα επανέλθει για περαιτέρω συζήτηση περίπου 10 ημέρες αργότερα, αλλά ακόμη και τότε είναι απίθανο να εγκριθεί σε ψηφοφορία πριν προχωρήσει στη Γερουσία.

«Δεν βλέπω πώς μπορεί να ψηφιστεί αυτό το μέρος του προϋπολογισμού, επειδή δεν θα ικανοποιήσει κανέναν», δήλωσε ο Ζουβάν στο ειδησεογραφικό κανάλι LCI την Κυριακή.

Ο δρόμος για τη Γερουσία

Όπως υπογραμμίζει το Bloomberg, το νομοσχέδιο θα σταλεί στη Γερουσία έως τις 23 Νοεμβρίου, ακόμη και αν η Εθνοσυνέλευση δεν καταφέρει να ψηφίσει για τα διάφορα στοιχεία του προϋπολογισμού. Πιθανότατα θα προωθηθεί σε μια επιτροπή γερουσιαστών και νομοθετών της συνέλευσης στα μέσα Δεκεμβρίου, οι οποίοι στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να βρουν μια συμβιβαστική λύση για να ψηφίσουν και τα δύο σώματα.

Σοσιαλιστικές Παραχωρήσεις

Παράλληλα, ο Λεκορνί καλείται να πείσει τους νομοθέτες να μην ρίξουν την κυβέρνηση μέσω προτάσεων μομφής. Μέχρι στιγμής, έχει κάνει μια σειρά από παραχωρήσεις — συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα — στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο κατέχει τις ψήφους εμπιστοσύνης στις διαδικασίες στη βουλή. Οι αποχές τους έσωσαν τον Λεκορνί από την αποπομπή του τον περασμένο μήνα.

Οι Σοσιαλιστές έχουν δηλώσει ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση για το φορολογικό σκέλος του προϋπολογισμού θα είναι καθοριστική. Υποστηρίζουν ότι χρειάζονται πρόσθετα έσοδα για να αντισταθμιστούν πολλές από τις περικοπές δαπανών που προτείνονται σε άλλα σημεία του σχεδίου. Εάν δεν είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, μια κίνηση που πιθανότατα θα πυροδοτούσε ψήφο εμπιστοσύνης — καθυστερώντας τη διαδικασία του προϋπολογισμού και πιθανώς τερματίζοντας την πρωθυπουργία του Λεκορνί.

