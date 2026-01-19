Ιαπωνία: Στις 8 Φεβρουαρίου οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές

«Θέλω οι πολίτες να κρίνουν άμεσα εάν μου εμπιστεύονται τη διαχείριση αυτής της χώρας», δήλωσε η πρωθυπουργός στην Ιαπωνία

Κόσμος 19.01.2026, 12:43
Ιαπωνία: Στις 8 Φεβρουαρίου οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές
Newsroom

Στις 8 Φεβρουαρίου πρόκειται να διεξαχθούν τελικά οι πρόωρες εκλογές στην Ιαπωνία.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι ανακοίνωσε σήμερα ότι την Παρασκευή θα κηρύξει τη διάλυση της κάτω βουλή του Κοινοβουλίου, πριν προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 8 Φεβρουαρίου, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει ισχυρότερη εντολή για να εφαρμόσει το φιλόδοξο πολιτικό της πρόγραμμα.

«Στοιχηματίζω το δικό μου πολιτικό μέλλον ως πρωθυπουργού σε αυτές τις εκλογές. Θέλω οι πολίτες να κρίνουν άμεσα εάν μου εμπιστεύονται τη διαχείριση αυτής της χώρας», δήλωσε η συντηρητική ηγέτης σε συνέντευξη Τύπου.

Γιατί πηγαίνει σε πρόωρες εκλογές η Ιαπωνία

Οι πρόωρες εκλογές θα κρίνουν την τύχη 465 εδρών στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου και θα σηματοδοτήσουν την πρώτη εκλογική δοκιμασία για την Τακαΐτσι από τότε που έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο.

Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα της επιτρέψει να κεφαλαιοποιήσει την ισχυρή λαϊκή στήριξη για να ενισχύσει τον έλεγχό της στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα και να ενδυναμώσει την εύθραυστη πλειοψηφία του συνασπισμού της.

Οι εκλογές θα αποτελέσουν τεστ για τη διάθεση των ψηφοφόρων για υψηλότερες δαπάνες σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης είναι η βασική ανησυχία των πολιτών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου NHK την περασμένη εβδομάδα, το 45% των ερωτηθέντων επικαλέστηκαν τις τιμές ως τη βασική τους ανησυχία, ενώ ακολουθούν η διπλωματία και η εθνική ασφάλεια με ποσοστό 16%.

Πηγή: in.gr

Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike
IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα
Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
Κοινωνία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης.

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί
Κοινωνία

Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί

Εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας - Πώς θα κινούνται τα δρομολόγια

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Κόσμος

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κρατά σε υψηλούς τόνους την ένταση με τον Καναδά

Ιαπωνία: Επίσημη η διάλυση της κάτω Βουλής – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Κόσμος

Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν

Με διακυμάνσεις διαπραγματεύεται το γιεν

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου

Το συνολικό ποσό πληρωμών από e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Στόχος των διαπραγματεύσεων η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike

Η Target επενδύει στην εμπειρία και την καινοτομία, φέρνοντας στο διοικητικό συμβούλιο δύο ηγετικά στελέχη από τον χώρο της μόδας και του λιανεμπορίου

IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα

Η IndiGo θα εξυπηρετεί με τις πτήσεις συνδέοντας την Αθήνα με τη Βομβάη και το Νέο Δελχί

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Inflation in Greece is easing, but supermarket prices, rents and services remain high, forcing households to slash budgets and businesses to report falling sales, according to new data and market analysis

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ben & Jerry’s: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum

Η Magnum κατηγορεί την πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry's για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος»

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

