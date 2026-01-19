Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα υλοποιήσουν «100%» τις απειλές τους για επιβολή δασμών

Καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται σχετικά με τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ο ίδιος ήταν επιφυλακτικός τη Δευτέρα σχετικά με το πόσο μακριά θα φτάσει για να αναλάβει τον έλεγχο της ημιαυτόνομης δανέζικης επικράτειας.

Ο Τραμπ συνέστησε στην Ευρώπη «να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία»

Ερωτηθείς αν θα χρησιμοποιήσει βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, ο Tραμπ απάντησε «ουδέν σχόλιο» σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ επέκρινε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες που αντιστάθηκαν στις προσπάθειές του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, κάτι που, όπως λέει, είναι απαραίτητο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας από εξωτερικές απειλές.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, επειδή, ειλικρινά, βλέπετε τι τους έχει φέρει αυτό», είπε ο Τραμπ. «Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρώπη — όχι στη Γροιλανδία».

Όταν ρωτήθηκε αν θα υλοποιήσει τα σχέδιά του να επιβάλει δασμούς στα ευρωπαϊκά κράτη ελλείψει συμφωνίας για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το κάνω, 100%».

Ενταση προσπαθειών για τον έλεγχο της Γροιλανδίας

Ο Τραμπ έχει εντείνει τις προσπάθειές του για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμούς 10% στη Δανία και σε επτά άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο αμερικανός πρόεδρος έφερε μια νέα πτυχή στην αντιπαράθεσή του με τους μακροχρόνιους Ευρωπαίους συμμάχους, συνδέοντας τη Γροιλανδία με την αποτυχία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης πέρυσι, σε μήνυμα κειμένου που απέστειλε την Κυριακή στον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε. Ο Νορβηγός ηγέτης δημοσίευσε την ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου με τον Τραμπ βάσει των νόμων περί δημόσιας αποκάλυψης της Νορβηγίας, ανέφερε το γραφείο Τύπου του.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησε το 8 Wars PLUS, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την Ειρήνη, αν και θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», ανέφερε ο Τραμπ στο μήνυμα, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το PBS και επιβεβαιώθηκε ως ακριβές σε δήλωση του Νορβηγού πρωθυπουργού.

Η Νορβηγία ήταν μία από τις χώρες που επλήγησαν από τους νέους δασμούς, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανάρτηση που έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο Στορ δήλωσε: «Η θέση της Νορβηγίας για τη Γροιλανδία είναι σαφής. Η Γροιλανδία είναι μέρος του Βασιλείου της Δανίας και η Νορβηγία υποστηρίζει πλήρως το Βασίλειο της Δανίας σε αυτό το θέμα».

Μια πενταμελής επιτροπή που διορίζεται από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης κάθε χρόνο. Το 2025, η επιτροπή επέλεξε τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, για την απόδοση του βραβείου. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με αιματηρή στρατιωτική επίθεση, η Ματσάδο έδωσε στον Τραμπ το χρυσό μετάλλιο 18 καρατίων της σε επίσκεψη στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι η Νορβηγία δεν έχει καμία επιρροή στον διαγωνισμό για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και ότι η απόφαση εξαρτάται αποκλειστικά από την επιτροπή.

«Η Νορβηγία το ελέγχει απόλυτα, παρά τα όσα λέει», δήλωσε στο NBC News. «Τους αρέσει να λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, αλλά έχουν τα πάντα να κάνουν με αυτό», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο Λιούις Λούκενς, ο οποίος ήταν ανώτερος διπλωμάτης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του: «Δεν είμαι σίγουρος ποιον πιστεύει ο Τραμπ ότι μπορεί να εκφοβίσει ή να πιέσει για να πάρει ένα βραβείο. Θα ήλπιζε κανείς ότι έχει ανθρώπους γύρω του που του λένε ότι δεν έχει νόημα να ανταγωνίζεται ή να πιέζει τη νορβηγική κυβέρνηση, επειδή δεν έχουν καμία σχέση με αυτό».

Ο Τραμπ επανέλαβε ένα σημείο που είχε τονίσει και στο παρελθόν συζητώντας για το Νόμπελ. Μέσω των ειρηνευτικών του προσπαθειών, είπε ότι έχει σταματήσει οκτώ πολέμους και έχει σώσει πολλές ζωές — μια μεγαλύτερη ανταμοιβή.

«Δεν με νοιάζει το βραβείο Νόμπελ», είπε.