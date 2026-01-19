Οι δασμοί της Γροιλανδίας είναι σαφής ένδειξη για το «μπαζούκα» της ΕΕ

Η απειλή Τραμπ για δασμούς σε 6 χώρες μέλη της ΕΕ μοιάζει με μια δοκιμασία για την ενότητα της ηπείρου, υπάρχει ένας σαφής τρόπος για να την περάσει

Reuters Breakingviews 19.01.2026, 19:00
Οι δασμοί της Γροιλανδίας είναι σαφής ένδειξη για το «μπαζούκα» της ΕΕ
George Hay

 Reuters Brakingviews

Άλλη μια μέρα, άλλη μια απειλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ενδεχόμενους θανατηφόρους δασμούς. Η προειδοποίηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών το Σάββατο για την επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αποστείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία είναι εξίσου συγκλονιστική με την ξεχωριστή ανακοίνωση της περασμένης Δευτέρας για την επιβολή δασμών 25% στις χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν.

Αν και μοιάζει με μια δοκιμασία για την ενότητα της ηπείρου, υπάρχει ένας σαφής τρόπος για να την περάσει.

Όπως και με τους δασμούς για το Ιράν, η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social σχετικά με την Ευρώπη δεν έχει ακόμη ακολουθηθεί από επίσημη εκτελεστική εντολή με κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα καλύπτουν οι νέες περιοριστικές διατάξεις. Η τάση του να εκτοξεύει εμπορικές απειλές χρησιμοποιώντας τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης θα μπορούσε επίσης να περιοριστεί από μια πολυαναμενόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ενδέχεται να εκδοθεί την Τρίτη. Όσο γελοίο και αν είναι όλο αυτό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να τον πάρουν στα σοβαρά.

Σε αντίθεση με την τριμηνηαία σαπουνόπερα του περασμένου έτους, που τελικά τον Ιούλιο οδήγησε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να συναινέσει σε δασμό 15% στις εισαγωγές των ΗΠΑ από την ΕΕ, η τελευταία επίθεση του Τραμπ στοχεύει μεμονωμένα κράτη όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Δανία, τα οποία αντιστάθηκαν στην αξίωσή του ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να προσαρτήσει το αυτόνομο έδαφος της Γροιλανδίας. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο ενός καταστροφικού σεναρίου, όπου κράτη μέλη της ΕΕ που δεν επηρεάζονται, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, θα προσπαθήσουν να παραμείνουν στην εύνοια του Τραμπ, ψηφίζοντας κατά των ισχυρών αντιμέτρων σε επίπεδο μπλοκ, διαλύοντας έτσι την ένωση.

Πέρα από το γεγονός ότι είναι δύσκολο να επιβληθούν δασμοί μόνο σε τμήματα μιας ενιαίας αγοράς -και ότι τα μέτρα του Τραμπ θα μπορούσαν να αυξήσουν τον εγχώριο πληθωρισμό, ακριβώς καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ- η φον ντερ Λάιεν έχει και κάποια δικά της χαρτιά. Η στόχευση του Παρισιού και του Βερολίνου, καθώς και της Κοπεγχάγης, είναι αναμφισβήτητα ευκολότερη από ό,τι αν μόνο η τελευταία είχε επιλεγεί για την επιβολή δασμών. Ακόμη και αν η Ρώμη, η Μαδρίτη και άλλες χώρες διαφωνήσουν, η κ. φον ντερ Λάιεν θα μπορούσε πιθανώς να κερδίσει την ψηφοφορία για την εφαρμογή αντιποίνων μέτρων με τη λεγόμενη ειδική πλειοψηφία, η οποία δεν απαιτεί ομοφωνία. Και είναι αρκετά προφανές ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα μέτρα.

Το Μέσο κατά της Εξαναγκαστικής Πρακτικής (ACI), το οποίο βρίσκεται στο οπλοστάσιο της ΕΕ από το 2023, της επιτρέπει να ανταποκρίνεται σε προφανείς προσπάθειες εκφοβισμού μεμονωμένων μελών με περιορισμούς σε ολόκληρη την Ένωση σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών. Ένα προφανές πεδίο εφαρμογής του θα ήταν οι εξαγωγές αμερικανικών εταιρειών όπως οι Big Tech, οι οποίες στήριξαν το πλεόνασμα 148 δισεκατομμυρίων ευρώ των αμερικανικών υπηρεσιών με την ΕΕ το 2024 – το αντίστροφο του πλεονάσματος 198 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ σε αγαθά με την Ουάσιγκτον.

Η φον ντερ Λάιεν δεν έχει εφαρμόσει το ACI στο παρελθόν, οπότε ίσως δεν χρειάζεται να προσδιορίσει ακριβώς πώς θα το χρησιμοποιήσει. Ωστόσο, δεδομένου ότι η διαδικασία θα χρειαστεί χρόνο για να εφαρμοστεί, ίσως αρκεί απλώς η επίσημη ενεργοποίησή του. Το ACI θα μπορούσε τότε να χρησιμοποιηθεί σοβαρά αν ο Τραμπ δεν αποτραπεί από τους δασμούς ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα αμερικανικά αγαθά, οι οποίοι ενδέχεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη της παρέκκλισης στις 7 Φεβρουαρίου. Το επιχείρημα να μην χρησιμοποιηθεί το ACI – ότι δηλαδή πρόκειται για ένα εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις – θέτει το ερώτημα ποιες είναι οι τρέχουσες περιστάσεις.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]
Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Reuters Breakingviews
Γιατί το «Sell America» ως απάντηση της ΕΕ είναι φαντασίωση
Reuters Breakingviews

Γιατί είναι λάθος η επιλογή «Sell America» για την ΕΕ

Γιατί ο κόσμος στο σύνολό του δεν μπορεί πραγματικά να «πουλήσει» αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία

Jon Sindreu
Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποχωρήσει στον Τραμπ όσον αφορά τη Γροιλανδία
Financial Times

Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποχωρήσει στον Τραμπ όσον αφορά τη Γροιλανδία

Με μια νέα συνθηκολόγηση, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έδιναν το μήνυμα ότι ζούμε πλέον σε έναν κόσμο όπου η ισχύς είναι το μόνο που μετράει

Gideon Rachman
Οι δασμοί της Γροιλανδίας είναι σαφής ένδειξη για το «μπαζούκα» της ΕΕ
Reuters Breakingviews

Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να απειλήσει την ενότητα της ΕΕ

Η απειλή Τραμπ για δασμούς σε 6 χώρες μέλη της ΕΕ μοιάζει με μια δοκιμασία για την ενότητα της ηπείρου, υπάρχει ένας σαφής τρόπος για να την περάσει

George Hay
Η επιδρομή στη Βενεζουέλα εντείνει τις πιέσεις στον Παναμά
Reuters Breakingviews

Η επιδρομή στη Βενεζουέλα εντείνει τις πιέσεις στον Παναμά

Η αυτοπεποίθηση των ΗΠΑ και οι ανησυχίες για τους εμπορικούς δεσμούς της Λατινικής Αμερικής με την Κίνα αυξάνονται

Sebastian Pellejero
Το MAGA έχει γίνει μαοϊκό: Η εταιρική Αμερική κλονίζεται καθώς ο Τραμπ γίνεται παρεμβατικός
Financial Times

Οταν ο Τραμπ... ζήλεψε τον Μάο

Οι άστοχες πολιτικές διακηρύξεις του Προέδρου προκαλούν σοκ σε εταιρείες και χρηματοπιστωτικές αγορές

James Fontanella-Khan - Myles McCormick - Christian Davies
Η άνοδος της τιμής του χαλκού δίνει ψεύτικες ελπίδες στα μεταλλεία
Reuters Breakingviews

Η άνοδος της τιμής του χαλκού γεννά αβάσιμες ελπίδες για τα μεταλλεία

Οι ραγδαία αυξανόμενες τιμές σπάνια διατηρούνται

Karen Kwok
Η πίεση του Τραμπ στη Fed συναντά το Βατερλό της
Reuters Breakingviews

Το Βατερλό του Τραμπ στη μάχη με τον Πάουελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε μια ιδιαίτερα ακατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί στονΤζερόμ Πάουελ

Gabriel Rubin
Latest News
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο