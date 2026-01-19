Γροιλανδία: Επιπλέον δυνάμεις στέλνει η Δανία

Την αντίδρασή τους στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν οι χώρες μέλη της ΕΕ, που την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιήσουν έκτακτη σύνοδο κορυφής. Σκοπός τους να διαμορφώσουν κοινή αντίδραση έναντι των ΗΠΑ, που απειλούν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία, με όποιο κόστος.

Ευρωπαίοι ηγέτες και η Κομισιόν προειδοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ για τις συνέπειες που θα έχει ενδεχόμενη επιβολή δασμών ή απόπειρα προσάρτησης της Γροιλανδίας για τις διατλαντικές σχέσεις, αλλά και για τη διεθνή οικονομία.

Ταυτόχρονα, η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, στέλνοντας άνδρες του στρατού ξηράς και αεροπορικές δυνάμεις εντός της ημέρας. Επίσης, έχουν ήδη ξεκινήσει στο νησί στρατιωτικές ασκήσεις.

Νέες αμερικανικές απειλές

Στο μεταξύ η Ουάσιγκτον συνεχίζει να απειλεί, με τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, να λέει ότι ο Τραμπ θα κάνει αυτό που λέει. Και προειδοποίησε τις χώρες να μην προχωρήσουν σε αντίποινα.

Εν όψει της συνόδου στο Νταβός, ο Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι η εστίαση των ΗΠΑ είναι στην αποστολή ενός σαφούς μηνύματος ότι «η Αμερική πρώτα δεν σημαίνει μόνο η Αμερική». Και είπε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει γι’ αυτό, για το πώς μοιάζει η αμερικανική ηγεσία στον κόσμο».

Λέει ότι η εστίαση θα είναι στην «πίεση για ανάπτυξη και απορρύθμιση».

«Ο πρόεδρος θεωρεί τη Γροιλανδία ως στρατηγικό πλεονέκτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να αναθέσουμε την ασφάλεια του ημισφαιρίου μας σε κανέναν άλλον», πρόσθεσε.

Έκτακτη σύνοδος κορυφής

Οι ηγέτες των 27 χωρών-μελών της ΕΕ θα συζητήσουν την Πέμπτη την αντίδρασή τους στις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ, εν όψει και τις επικείμενης συνόδου στο Νταβός της Ελβετίας, όπου θα παραστεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος Τραμπ θα βρίσκεται στο Νταβός την Τετάρτη, αλλά προς το παρόν δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή του στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας δήλωσε ότι πλέον «η ειρήνη δεν είναι προτεραιότητα», ενώ συνέδεσε τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.

This is insane. Trump just wrote a letter to the prime minister of Norway essentially saying “you didn’t give me the Nobel Peace Prize so I’m choosing to invade Greenland because of it.” This is INSANE. It’s about to get a lot worse. pic.twitter.com/L2hysxLJjJ — Harry Sisson (@harryjsisson) January 19, 2026



Στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μπαράζ διπλωματικών επαφών, για να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτοφανής διπλωματική κρίση.

Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, θα συναντηθεί εντός της ημέρας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Δανίας, υπουργό Άμυνας, Τρουλς Λουντ Πούλσεν, και την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ. Πούλσεν και Μότζφελντ νωρίτερα θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους εξετάζει τη μη επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές & Δημοκράτες και η ομάδα των ευρωβουλευτών Renew τάσσονται ενάντια στην επικύρωσή της. Η διαδικασία είχε προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα, αλλά η απειλή για κυρώσεις σε έξι χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και τη Βρετανία έχουν αλλάξει ουσιωδώς τα δεδομένα.

Ευρωπαϊκή διπλωματική νότα

Ο εκπρόσωπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλαφ Γκιλ, ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας η ΕΕ θα απευθύνει στις ΗΠΑ «αποφασιστική διπλωματική νότα» για τη Γροιλανδία. Σε αυτή, θα ζητήσει από όλες τις πλευρές να δείξουν ψυχραιμία, την ώρα που οι ηγέτες προσπαθούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τον Λευκό Οίκο. Στόχος, να αποτρέψουν η κρίση για τη Γροιλανδία να εξελιχθεί σε πλήρη εμπορικό πόλεμο.

«Προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι», δήλωσε ο εκπρόσωπος εμπορίου της Κομισιόν. «Η προτεραιότητα εδώ είναι να εμπλακούμε, όχι να κλιμακώσουμε και να αποφύγουμε το ζήτημα των δασμών».

«Οι ηγέτες της ΕΕ διαβουλεύονται εντατικά. Εκτός από αυτό, η συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα», είπε ο Όλαφ Γκιλ. «Μερικές φορές η πιο υπεύθυνη ηγετική τακτική είναι η αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Εμπορίου επιβεβαίωσε ότι το πακέτο δασμών ύψους 93 δισ. ευρώ, που συμφωνήθηκε πέρυσι ως αντίποινα για τις ΗΠΑ παραμένει στο τραπέζι. Είπε ότι θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου εάν ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του να επιβάλει δασμούς 10% στις 2 Φεβρουαρίου.

Ο Όλαφ Γκιλ επισήμανε ότι η Κομισιόν στέλνει σαφές μήνυμα πως «ο στόχος εδώ είναι να αποφευχθεί μια κλιμάκωση, να βρεθεί μια λύση που να λειτουργεί. Και, τελικά, να αποφευχθεί η επιβολή αυτών των δασμών που δεν εξυπηρετούν κανένα καλό και τελικά θα πλήξουν μόνο τους καταναλωτές, ιδίως τους Αμερικανούς καταναλωτές. Επομένως, προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό το αποτέλεσμα».

Αναβρασμός στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Εν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις των κρατών-μέλων της ΕΕ εξετάζουν τρόπους αντίδρασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, ο Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα επείγουσα συνεδρίαση του συμβουλίου άμυνας για τη Γροιλανδία, τη Συρία και το Ιράν.

Στο Δουβλίνο, ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας κάλεσε όλους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Ο Σάιμον Χάρις επισήμανε ότι η Ευρώπη «δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με κανέναν», αλλά είναι ο Τραμπ που «αποφάσισε να απειλήσει την Ευρώπη με πρόσθετους δασμούς». Και σημείωσε ότι το «αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα των δασμών θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι τεράστιο».

«Θέλουμε να έχουμε διάλογο με ψύχραιμο και ήρεμο τρόπο» με τις ΗΠΑ, είπε. Ωστόσο, σημείωσε ότι το μπλοκ είναι έτοιμο να «ανταποκριθεί αναλόγως, εάν αυτό απαιτηθεί».

Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Έλκο Χάινεν δήλωσε ότι οι απειλές των ΗΠΑ ήταν «περιττές και ανεύθυνες», καθώς ήλπιζε για «αποκλιμάκωση» τις επόμενες ημέρες.

«Είναι περιττό επειδή είμαστε μέρος της ίδιας συμμαχίας. Κάνουμε τις ίδιες αναλύσεις απειλών. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε. Και είναι ανεύθυνο επειδή θα βλάψει την παγκόσμια οικονομία και δεν είναι προς όφελος και των δύο ηπείρων. Επομένως, το πιο σημαντικό είναι να αποκλιμακώσουμε», είπε.

Νούουκ: «Δεν θα επιτρέψουμε πιέσεις»

Στη Γροιλανδία, ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα πιεστεί και ότι οι διαδηλώσεις στο εσωτερικό και στη Δανία έχουν δείξει «ισχυρή και αξιοπρεπή ενότητα».

«Οι τελευταίες δηλώσεις από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για δασμούς, δεν αλλάζουν αυτή τη γραμμή. Δεν θα αφήσουμε τους εαυτούς μας να πιεστούν. Υποστηρίζουμε σθεναρά τον διάλογο, τον σεβασμό και το διεθνές δίκαιο», σημείωσε σε ανάρτησή του. Και αναφερόμενος στις διαδηλώσεις, τόσο στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας Νούουκ όσο και σε άλλες χώρες, είπε: «Πολλοί άνθρωποι εξέφρασαν ειρηνικά την αγάπη τους για τη χώρα μας και τον σεβασμό τους για τη δημοκρατία μας. Έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό».

Λονδίνο: «Πολύ σοβαρή κατάσταση»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Starmer χαρακτήρισε την η απειλή του Τραμπ για τη Γροιλανδία «εντελώς λανθασμένη». Επισήμανε ότι οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον της «ανήκει μόνο στον λαό της Γροιλανδίας και στο Βασίλειο της Δανίας. Αυτό το δικαίωμα είναι θεμελιώδες και το υποστηρίζουμε».

Προς το παρόν, ωστόσο, ο Βρετανός πρωθυπουργός δείχνει να αποκλείει τους δασμούς ως αντίποινα. «Ένας εμπορικός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και η δουλειά μου είναι πάντα να ενεργώ προς το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου», είπε.

«Θα διατηρήσουμε ανοιχτό τον διάλογο. Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο και θα χρησιμοποιήσουμε όλη τη δύναμη της κυβέρνησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για να προστατεύσουμε την ασφάλεια, το βιοτικό επίπεδο και το μέλλον του βρετανικού λαού», σημείωσε.

«Any decision about the future status of Greenland belongs to the people of Greenland and the Kingdom of Denmark alone.» ~ Keir Starmer He didn’t say or do the same thing for the people of Chagos. Monumental hypocrite. pic.twitter.com/K2P1ETpjiE — James Melville 🚜 (@JamesMelville) January 19, 2026

Μερτς: Πρέπει να τηρούνται οι αρχές

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η η προσοχή επικεντρώνεται στην προσπάθεια να πειστεί ο Τραμπ να μην επιβάλει δασμούς για τη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με τον Φρίντριχ Μερτς, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί επανειλημμένα με δασμούς και συχνά τους εφαρμόζει, αλλά μερικές φορές μπορείς να τον πείσεις να μην το κάνει.

Ωστόσο, τόνισε ότι είναι ανάγκη να τηρούνται οι «αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Γροιλανδίας και της Δανίας». Ο ίδιος, είπε, θα κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τις ΗΠΑ να μην τις παραβιάσουν. Γιατί «αυτό θα είχε περαιτέρω συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας εντός του ΝΑΤΟ».

Πηγή: in.gr