Γροιλανδία: Επιπλέον δυνάμεις στέλνει η Δανία

Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για τις συνέπειες της επιβολής δασμών που εξήγγειλε - Εκτακτη σύνοδος κορυφής των 27 της ΕΕ την Πέμπτη .

World 19.01.2026, 18:29
Γροιλανδία: Επιπλέον δυνάμεις στέλνει η Δανία
Επιμέλεια Αρχοντία Κάτσουρα

Την αντίδρασή τους στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν οι χώρες μέλη της ΕΕ, που την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιήσουν έκτακτη σύνοδο κορυφής. Σκοπός τους να διαμορφώσουν κοινή αντίδραση έναντι των ΗΠΑ, που απειλούν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία, με όποιο κόστος.

Ευρωπαίοι ηγέτες και η Κομισιόν προειδοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ για τις συνέπειες που θα έχει ενδεχόμενη επιβολή δασμών ή απόπειρα προσάρτησης της Γροιλανδίας για τις διατλαντικές σχέσεις, αλλά και για τη διεθνή οικονομία.

Ταυτόχρονα, η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, στέλνοντας άνδρες του στρατού ξηράς και αεροπορικές δυνάμεις εντός της ημέρας. Επίσης, έχουν ήδη ξεκινήσει στο νησί στρατιωτικές ασκήσεις.

Δανοί στρατιώτες φτάνουν στη Γροιλανδία / Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Νέες αμερικανικές απειλές

Στο μεταξύ η Ουάσιγκτον συνεχίζει να απειλεί, με τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, να λέει ότι ο Τραμπ θα κάνει αυτό που λέει. Και προειδοποίησε τις χώρες να μην προχωρήσουν σε αντίποινα.

Εν όψει της συνόδου στο Νταβός, ο Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι η εστίαση των ΗΠΑ είναι στην αποστολή ενός σαφούς μηνύματος ότι «η Αμερική πρώτα δεν σημαίνει μόνο η Αμερική». Και είπε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει γι’ αυτό, για το πώς μοιάζει η αμερικανική ηγεσία στον κόσμο».

Λέει ότι η εστίαση θα είναι στην «πίεση για ανάπτυξη και απορρύθμιση».

«Ο πρόεδρος θεωρεί τη Γροιλανδία ως στρατηγικό πλεονέκτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να αναθέσουμε την ασφάλεια του ημισφαιρίου μας σε κανέναν άλλον», πρόσθεσε.

Έκτακτη σύνοδος κορυφής

Οι ηγέτες των 27 χωρών-μελών της ΕΕ θα συζητήσουν την Πέμπτη την αντίδρασή τους στις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ, εν όψει και τις επικείμενης συνόδου στο Νταβός της Ελβετίας, όπου θα παραστεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος Τραμπ θα βρίσκεται στο Νταβός την Τετάρτη, αλλά προς το παρόν δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή του στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας δήλωσε ότι πλέον «η ειρήνη δεν είναι προτεραιότητα», ενώ συνέδεσε τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.


Στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μπαράζ διπλωματικών επαφών, για να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτοφανής διπλωματική κρίση.

Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, θα συναντηθεί εντός της ημέρας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Δανίας, υπουργό Άμυνας, Τρουλς Λουντ Πούλσεν, και την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ. Πούλσεν και Μότζφελντ νωρίτερα θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους εξετάζει τη μη επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές & Δημοκράτες και η ομάδα των ευρωβουλευτών Renew τάσσονται ενάντια στην επικύρωσή της. Η διαδικασία είχε προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα, αλλά η απειλή για κυρώσεις σε έξι χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και τη Βρετανία έχουν αλλάξει ουσιωδώς τα δεδομένα.

Ευρωπαϊκή διπλωματική νότα

Ο εκπρόσωπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλαφ Γκιλ, ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας η ΕΕ θα απευθύνει στις ΗΠΑ «αποφασιστική διπλωματική νότα» για τη Γροιλανδία. Σε αυτή, θα ζητήσει από όλες τις πλευρές να δείξουν ψυχραιμία, την ώρα που οι ηγέτες προσπαθούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τον Λευκό Οίκο. Στόχος, να αποτρέψουν η κρίση για τη Γροιλανδία να εξελιχθεί σε πλήρη εμπορικό πόλεμο.

«Προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι», δήλωσε ο εκπρόσωπος εμπορίου της Κομισιόν. «Η προτεραιότητα εδώ είναι να εμπλακούμε, όχι να κλιμακώσουμε και να αποφύγουμε το ζήτημα των δασμών».

«Οι ηγέτες της ΕΕ διαβουλεύονται εντατικά. Εκτός από αυτό, η συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα», είπε ο Όλαφ Γκιλ. «Μερικές φορές η πιο υπεύθυνη ηγετική τακτική είναι η αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Εμπορίου επιβεβαίωσε ότι το πακέτο δασμών ύψους 93 δισ. ευρώ, που συμφωνήθηκε πέρυσι ως αντίποινα για τις ΗΠΑ παραμένει στο τραπέζι. Είπε ότι θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου εάν ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του να επιβάλει δασμούς 10% στις 2 Φεβρουαρίου.

Ο Όλαφ Γκιλ επισήμανε ότι η Κομισιόν στέλνει σαφές μήνυμα πως «ο στόχος εδώ είναι να αποφευχθεί μια κλιμάκωση, να βρεθεί μια λύση που να λειτουργεί. Και, τελικά, να αποφευχθεί η επιβολή αυτών των δασμών που δεν εξυπηρετούν κανένα καλό και τελικά θα πλήξουν μόνο τους καταναλωτές, ιδίως τους Αμερικανούς καταναλωτές. Επομένως, προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό το αποτέλεσμα».

Αναβρασμός στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Εν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις των κρατών-μέλων της ΕΕ εξετάζουν τρόπους αντίδρασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, ο Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα επείγουσα συνεδρίαση του συμβουλίου άμυνας για τη Γροιλανδία, τη Συρία και το Ιράν.

Στο Δουβλίνο, ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας κάλεσε όλους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Ο Σάιμον Χάρις επισήμανε ότι η Ευρώπη «δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με κανέναν», αλλά είναι ο Τραμπ που «αποφάσισε να απειλήσει την Ευρώπη με πρόσθετους δασμούς». Και σημείωσε ότι το «αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα των δασμών θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι τεράστιο».

«Θέλουμε να έχουμε διάλογο με ψύχραιμο και ήρεμο τρόπο» με τις ΗΠΑ, είπε. Ωστόσο, σημείωσε ότι το μπλοκ είναι έτοιμο να «ανταποκριθεί αναλόγως, εάν αυτό απαιτηθεί».

Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Έλκο Χάινεν δήλωσε ότι οι απειλές των ΗΠΑ ήταν «περιττές και ανεύθυνες», καθώς ήλπιζε για «αποκλιμάκωση» τις επόμενες ημέρες.

«Είναι περιττό επειδή είμαστε μέρος της ίδιας συμμαχίας. Κάνουμε τις ίδιες αναλύσεις απειλών. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε. Και είναι ανεύθυνο επειδή θα βλάψει την παγκόσμια οικονομία και δεν είναι προς όφελος και των δύο ηπείρων. Επομένως, το πιο σημαντικό είναι να αποκλιμακώσουμε», είπε.

Νούουκ: «Δεν θα επιτρέψουμε πιέσεις»

Στη Γροιλανδία, ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα πιεστεί και ότι οι διαδηλώσεις στο εσωτερικό και στη Δανία έχουν δείξει «ισχυρή και αξιοπρεπή ενότητα».

«Οι τελευταίες δηλώσεις από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για δασμούς, δεν αλλάζουν αυτή τη γραμμή. Δεν θα αφήσουμε τους εαυτούς μας να πιεστούν. Υποστηρίζουμε σθεναρά τον διάλογο, τον σεβασμό και το διεθνές δίκαιο», σημείωσε σε ανάρτησή του. Και αναφερόμενος στις διαδηλώσεις, τόσο στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας Νούουκ όσο και σε άλλες χώρες, είπε: «Πολλοί άνθρωποι εξέφρασαν ειρηνικά την αγάπη τους για τη χώρα μας και τον σεβασμό τους για τη δημοκρατία μας. Έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό».

Λονδίνο: «Πολύ σοβαρή κατάσταση»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Starmer χαρακτήρισε την η απειλή του Τραμπ για τη Γροιλανδία «εντελώς λανθασμένη». Επισήμανε ότι οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον της «ανήκει μόνο στον λαό της Γροιλανδίας και στο Βασίλειο της Δανίας. Αυτό το δικαίωμα είναι θεμελιώδες και το υποστηρίζουμε».

Jordan Pettitt/Pool via REUTERS

Προς το παρόν, ωστόσο, ο Βρετανός πρωθυπουργός δείχνει να αποκλείει τους δασμούς ως αντίποινα. «Ένας εμπορικός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και η δουλειά μου είναι πάντα να ενεργώ προς το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου», είπε.

«Θα διατηρήσουμε ανοιχτό τον διάλογο. Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο και θα χρησιμοποιήσουμε όλη τη δύναμη της κυβέρνησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για να προστατεύσουμε την ασφάλεια, το βιοτικό επίπεδο και το μέλλον του βρετανικού λαού», σημείωσε.

Μερτς: Πρέπει να τηρούνται οι αρχές

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η η προσοχή επικεντρώνεται στην προσπάθεια να πειστεί ο Τραμπ να μην επιβάλει δασμούς για τη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με τον Φρίντριχ Μερτς, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί επανειλημμένα με δασμούς και συχνά τους εφαρμόζει, αλλά μερικές φορές μπορείς να τον πείσεις να μην το κάνει.

Ωστόσο, τόνισε ότι είναι ανάγκη να τηρούνται οι «αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Γροιλανδίας και της Δανίας». Ο ίδιος, είπε, θα κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τις ΗΠΑ να μην τις παραβιάσουν. Γιατί «αυτό θα είχε περαιτέρω συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας εντός του ΝΑΤΟ».

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
World

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop
Ελ Εριάν: Σε κίνδυνο οι δύο «κινητήρες» της παγκόσμιας ανάπτυξης
World

Οι δύο «κινητήρες» της ανάπτυξης και τα SOS για τους επενδυτές
JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Η JP Morgan «χρυσώνει» τον Ντίμον με νέα αύξηση μισθού
Πετρέλαιο: Τι μπορεί να σημάνει μια πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
World

Η «αρμάδα» των ΗΠΑ στο Ιράν και οι προβλέψεις για το μαύρο χρυσό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

Ελ Εριάν: Σε κίνδυνο οι δύο «κινητήρες» της παγκόσμιας ανάπτυξης
World

Οι δύο «κινητήρες» της ανάπτυξης και τα SOS για τους επενδυτές

Η παγκόσμια οικονομία και οι αγορές ενισχύθηκαν πέρσι από δύο «εργοστάσια» που ενέχουν κινδύνους - Τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές σύμφωνα με τον Ελ Εριάν

JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Η JP Morgan «χρυσώνει» τον Ντίμον με νέα αύξηση μισθού

Η JP Morgan αποφάσισε την αύξηση των απολαβών του Ντίμον την ίδια μέρα που ο Τραμπ επιτέθηκε στην τράπεζα με αγωγή 5 δισ.

Πετρέλαιο: Τι μπορεί να σημάνει μια πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
World

Η «αρμάδα» των ΗΠΑ στο Ιράν και οι προβλέψεις για το μαύρο χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή το πρωί, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς την περιοχή του Κόλπου

Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιαπωνία: Η κεντρική τράπεζα σηματοδοτεί αυξήσεις επιτοκίων καθώς η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές
World

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δείχνει αυξήσεις επιτοκίων

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία σταθεροποιείται γύρω από τον στόχο, που μάλλον συνεπάγεται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων

Latest News
Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
Επικαιρότητα

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Νίκος Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης
Economy

Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης

Τι περιλαμβάνει το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 850.000 ευρώ

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
World

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα

Πώς προέκυψε η τελευταία εξέλιξη στην περίπλοκη και μερικές φορές συγκρουσιακή σχέση του Τραμπ με τον Ντίμον

ΕΥΑΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Business

Συνεργασία ΕΥΑΘ με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

Το μνημόνιο που υπέγραψε η ΕΥΑΘ αφορά ερευνητικές δράσεις που βασίζονται στην ανάλυση αστικών λυμάτων και χερσαίων υδάτινων συστημάτων

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελαιόλαδο: Εκτεταμένους ελέγχους κατά της απάτης ξεκινά η Ισπανία
AGRO

Σαρώνουν οι ελεγκτές την αγορά για απάτες στο ελαιόλαδο

Οι έλεγχοι για απάτη στο ελαιόλαδο θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού

Επιδόματα: Ποια επιδόματα αυξάνονται φέτος – Ποιοι ωφελούνται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια επιδόματα αυξάνονται το 2026 - Ποιοι ωφελούνται

Ποια είναι τα επιδόματα που συνδέονται με την αύξηση των συντάξεων

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ
AGRO

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ

Ο κ. Κέλλας επανέλαβε ότι η επιλογή του εμβολιασμού θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ – Τι συζητήθηκε
Business

Τι συζήτησαν Παπασταύρου και διοίκηση ΕΥΑΘ

Η σχεδιαζόμενη γεωγραφική επέκταση της ΕΥΑΘ ήταν ένα από θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα

Οι εκτιμήσεις του διαχειριστή χαρτοφυλακίου της BlackRock για τον πληθωρισμό και τα ομόλογα

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ
Business

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ

Για ισχυρό business plan, ΑΠΕ και αυξανόμενα μερίσματα στη ΔΕΗ κάνει λόγο η Piraeus Securities

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: Μείωση σχεδόν 40% στην Ελλάδα σε μια δεκαετία
Green

Μεγάλη βουτιά της Ελλάδας στις εκπομπές θερμοκηπίου - Η θέση της στην ΕΕ

Μεταφορές και αποθήκευση ήταν οι μόνες δύο οικονομικές δραστηριότητες με αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο