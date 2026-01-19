Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποχωρήσει στον Τραμπ όσον αφορά τη Γροιλανδία

Με μια νέα συνθηκολόγηση, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έδιναν το μήνυμα ότι ζούμε πλέον σε έναν κόσμο όπου η ισχύς είναι το μόνο που μετράει

Financial Times 19.01.2026, 19:34
© The Financial Times Limited 2024. All rights reserved. FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd. Not to be redistributed, copied or modified in any way. ot.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation
Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποχωρήσει στον Τραμπ όσον αφορά τη Γροιλανδία
Gideon Rachman

Είναι δελεαστικό να πούμε ότι η διατλαντική συμμαχία έχει φτάσει στο ναδίρ. Δυστυχώς, η πτώση της μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία έθεσε το κάποτε αδιανόητο ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον στρατό τους για να καταλάβουν έδαφος από τη Δανία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αντέδρασαν στέλνοντας στρατεύματα στο νησί, φαινομενικά ως μέρος μιας άσκησης για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική. Η αντίδραση του Τραμπ ήταν να κατηγορήσει τις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι παίζουν ένα «πολύ επικίνδυνο παιχνίδι». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι όλες αυτές οι χώρες θα επιβαρυνθούν με δασμούς 10% στις αρχές Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο.

Τι θα συμβεί τώρα; Μια ευρεία γκάμα αποτελεσμάτων είναι πιθανή. Στην πιο ευνοϊκή περίπτωση, είναι πιθανό οι απειλές του Τραμπ για δασμούς να εξαφανιστούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εξαπολύσει και στο παρελθόν κενές απειλές για δασμούς — συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να επιβάλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός Αμερικής και δασμούς 200% στη σαμπάνια. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, απειλούσε να επιβάλει δασμούς 25% σε οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αξιοσημείωτη συνέχεια σε αυτό.

Τα πιο επικίνδυνα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την πλήρη διάλυση της δυτικής συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ. Τα βήματα που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι δύσκολο να προβλεφθούν: ο Τραμπ προχωρά με τους δασμούς στη Γροιλανδία, η Ευρώπη επιβάλλει αντίμετρα, ο Τραμπ ανταποκρίνεται απειλώντας για άλλη μια φορά να αποσυρθεί από το ΝΑΤΟ ή δηλώνοντας ότι δεν δεσμεύεται πλέον από την εγγύηση αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να σταματήσουν κάθε περαιτέρω υποστήριξη προς την Ουκρανία και να υιοθετήσουν μια αποφασιστικά φιλορωσική στάση ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος.

Στην πιο ακραία περίπτωση -αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν βία- είναι πιθανό να έρθουν σε σύγκρουση αμερικανικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Γροιλανδία. Αυτό, τελικά, φαινόταν να είναι ένα σιωπηρό μήνυμα της αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο νησί.

Αντιμέτωποι με ένα τόσο μπερδεμένο φάσμα πιθανών τελικών εκβάσεων, τι πρέπει να κάνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες; Η απάντηση είναι ότι, για να αποφύγουν τα χειρότερα αποτελέσματα, οι ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να αντιδράσουν τώρα. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, προσπάθησαν να κατευνάσουν και να κολακεύσουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει να αλλάξουν πορεία αμέσως.

Το χαμηλότερο σημείο για την ΕΕ επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι ηγέτες του μπλοκ συμφώνησαν υποχωρητικά να αποδεχθούν έναν δασμό 15% από τις ΗΠΑ — χωρίς να ανταποδώσουν. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ που συμφωνήθηκε τότε έχει πλέον τεθεί σε αναστολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επικύρωσή της είναι δύσκολο να προβλεφθεί, τουλάχιστον έως ότου αποσυρθούν οι επιπλέον δασμοί που απειλεί να επιβάλει ο Τραμπ.

Αντ’ αυτού, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταρτίσουν αντισταθμιστικούς δασμούς που θα στοχεύουν τις ΗΠΑ — προχωρώντας πέρα από τους κλισέ στόχους του ουίσκι Bourbon και των τζιν Levi’s. Νέοι στόχοι θα μπορούσαν να είναι οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και κρυπτογράφησης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κόσμου του Τραμπ.

Η Βρετανία είναι μία από τις χώρες που απειλούνται από τους νέους δασμούς του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Λόγω του Brexit, δεν θα συμμετάσχει σε καμία συλλογική αντίδραση της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου. Ωστόσο, εάν οι νέοι δασμοί τεθούν σε ισχύ και παραμείνουν, ο Σερ Κιρ Στάρμερ θα μπορούσε να λάβει τολμηρά μέτρα, προχωρώντας στην επανένταξη της Βρετανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Σε ένα ριζικά μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, τόσο το βρετανικό κοινό όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσουν ότι είναι καιρός να παραμερίσουν τις παλιές διαμάχες και να συνεργαστούν γρήγορα.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα εξακολουθήσουν να διστάζουν να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ, φοβούμενοι ότι ο ρόλος της Αμερικής στην ασφάλεια σημαίνει ότι οι ΗΠΑ μπορούν πάντα να προκαλέσουν περισσότερο πόνο στην Ευρώπη παρά το αντίστροφο. Ωστόσο, τα γεγονότα του περασμένου έτους αποδεικνύουν ότι είναι πιο επικίνδυνο να υποκύψεις στην πίεση του Τραμπ παρά να αντισταθείς.

Οι χώρες που αντιστάθηκαν στο Λευκό Οίκο -όπως η Κίνα και η Βραζιλία- είδαν γενικά τον Τραμπ να υποχωρεί. Με τον κλασικό τρόπο ενός νταή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ λατρεύει να ταπεινώνει τους αδύναμους. Ωστόσο, συχνά υποχωρεί γρήγορα από οτιδήποτε μοιάζει με δίκαιη μάχη.

Όσοι ευρωπαίοι ηγέτες είναι διατεθειμένοι να πουν ότι δεν αξίζει να διακινδυνεύσουν τη διατλαντική συμμαχία για χάρη ενός αραιοκατοικημένου αυτόνομου τμήματος της Δανίας, πρέπει να το ξανασκεφτούν. Τα ζητήματα που διακυβεύονται στη Γροιλανδία είναι η εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση — αρχές θεμελιώδεις για το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η εγκατάλειψη αυτών των αρχών θα έβλαπτε σοβαρά την ΕΕ, τη διεθνή τάξη και ό,τι έχει απομείνει από τη διατλαντική συμμαχία.

Οι ευρωπαίοι πρέπει επίσης να έχουν επίγνωση ότι ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και θα βγάλει συμπεράσματα σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ να επιβιώσει στη σκληρή νέα παγκόσμια τάξη που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, έλαβα πολλά μηνύματα από έναν κινέζο εθνικιστή φίλο μου, ο οποίος ανυπομονεί με χαρά την ταπείνωση της Ευρώπης. Υποχωρώντας στο θέμα της Γροιλανδίας, η Ευρώπη θα επιβεβαιώσει ότι ζούμε πλέον σε έναν κόσμο όπου η δύναμη είναι το δίκιο. Για την Κίνα, αυτό είναι μια προοπτική που μπορεί να είναι δελεαστική.

Οι Ρώσοι θα παρακολουθήσουν επίσης με ενδιαφέρον την εξέλιξη της τρέχουσας κρίσης και θα αντλήσουν διδάγματα σχετικά με την αποφασιστικότητα και τη δύναμη της Ευρώπης. Εάν το Κρεμλίνο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη και έτοιμη να κατακτηθεί, ολόκληρη η ήπειρος θα μπορούσε να πληρώσει το τίμημα.
Για το δικό της καλό -και για το καλό του ευρύτερου κόσμου- η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει σταθερή όσον αφορά τη Γροιλανδία.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike
IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα
Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Financial Times
Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποχωρήσει στον Τραμπ όσον αφορά τη Γροιλανδία
Financial Times

Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποχωρήσει στον Τραμπ όσον αφορά τη Γροιλανδία

Με μια νέα συνθηκολόγηση, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έδιναν το μήνυμα ότι ζούμε πλέον σε έναν κόσμο όπου η ισχύς είναι το μόνο που μετράει

Gideon Rachman
Το νέο «μεγάλο παιχνίδι» του Τραμπ: εξόρυξη, χαρτογράφηση και μερκαντιλισμός
Financial Times

Το νέο «μεγάλο παιχνίδι» του Τραμπ

Ο ανταγωνισμός για τους πόρους μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θα συνεχιστεί και μετά την αποχώρηση του προέδρου και θα μας επηρεάσει όλους

Rana Foroohar
«Στη κόψη του ξυραφιού»: Το ψηφιακό ευρώ της ΕΚΤ αντιμετωπίζει κρίσιμη ψηφοφορία το 2026
Financial Times

Στην κόψη του ξυραφιού το ψηφιακό ευρώ το 2026

Η κεντρική τράπεζα στοχεύει να εισαγάγει τα tokens το 2029, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Olaf Storbeck
Ποια ιδιοφυΐα από την ιστορία θα ήταν ο καλύτερος επενδυτής;
Financial Times

Ποια ιδιοφυΐα από την ιστορία θα ήταν ο καλύτερος επενδυτής;

Το Alphaville, η στήλη των Financial Times, ψάχνει υποψηφίους για στελέχη hedge funds από προηγούμενους αιώνες

Toby Nangle
Warner: Οι αντίπαλοι εξετάζουν επιλογές καθώς ο πόλεμος προσφορών για την Warner Bros κλιμακώνεται
Financial Times

Οι αντίπαλοι ζυγίζουν επιλογές καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος για την Warner

Αυξάνεται η πίεση για το Netflix και την Paramount καθώς η μάχη θα μπορούσε να ωθήσει την τιμή της συμφωνίας υψηλότερα από το αναμενόμενο

James Fontanella-Khan and Oliver Barnes
Ελ Εριάν: Η σημασία της επιλογής του επόμενου προέδρου της Fed
Financial Times

Η σημασία της επιλογής του επόμενου προέδρου της Fed

Ενώ οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς μπορεί να είναι λιγότερο δραματικές από τις αναμενόμενες, ριζικές αλλαγές αναμένονται για την κεντρική τράπεζα

Mohamed El Erian
Η ραγδαία αύξηση στην τιμή μιας μπριζόλας
Financial Times

Η ραγδαία αύξηση στην τιμή μιας μπριζόλας

Το κόστος του βοείου κρέατος έχει αυξηθεί απότομα σε πολλές χώρες φέρνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ σε σύγκρουση με τους κτηνοτρόφους

Susannah Savage
Latest News
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν

Με διακυμάνσεις διαπραγματεύεται το γιεν

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου

Το συνολικό ποσό πληρωμών από e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Στόχος των διαπραγματεύσεων η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike

Η Target επενδύει στην εμπειρία και την καινοτομία, φέρνοντας στο διοικητικό συμβούλιο δύο ηγετικά στελέχη από τον χώρο της μόδας και του λιανεμπορίου

IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα

Η IndiGo θα εξυπηρετεί με τις πτήσεις συνδέοντας την Αθήνα με τη Βομβάη και το Νέο Δελχί

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Inflation in Greece is easing, but supermarket prices, rents and services remain high, forcing households to slash budgets and businesses to report falling sales, according to new data and market analysis

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ben & Jerry’s: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum

Η Magnum κατηγορεί την πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry's για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος»

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο