Βουλγαρία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Η θητεία του Ρούμεν Ράντεφ έληγε κανονικά τον Ιανουάριο του 2027

Κόσμος 19.01.2026, 21:27
Βουλγαρία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ
Newsroom

Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμά του ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, πυροδοτώντας εικασίες ότι θα σχηματίσει δικό του κόμμα για να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης, τον περασμένο μήνα.

Νέα πολιτική κρίση στη Βουλγαρία

Ο Ράντεφ, η θητεία του οποίου θα έληγε υπό κανονικές συνθήκες τον Ιανουάριο του 2027, ανέφερε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο αύριο Τρίτη.

Εφόσον εγκριθεί, θα τον αντικαταστήσει προσωρινά η αντιπρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα μέχρι τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών, τον προσεχή Νοέμβριο.

O Ρούμεν Ράντεφ.

Επιφυλακτικός με το ευρώ και φιλορώσος Ράντεφ

Ο Ράντεφ, που είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την πρόσφατη υιοθέτηση του ευρώ αλλά και τις φιλορωσικές απόψεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος το 2016 και επανελεξέγη το 2021, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δεν έκρυβε ωστόσο τις πολιτικές φιλοδοξίες του, δεδομένου ότι ο πρόεδρος της Βουλγαρίας δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα.

Η παραίτησή του, μια κίνηση αναμενόμενη ευρέως στη Βουλγαρία, σημειώνεται σε μια περίοδο που η χώρα διανύει ξανά πολιτική κρίση και οδεύει προς τις όγδοες βουλευτικές εκλογές μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Το κατακερματισμένο κοινοβούλιο που αναδείχτηκε από αυτές τις εκλογές αναμετρήσεις σήμαινε ότι οι νικητές δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία και οι περισσότεροι κυβερνητικοί συνασπισμοί ήταν βραχύβιοι.

Η τελευταία κυβέρνηση συνασπισμού παρέμεινε στην εξουσία επί περίπου έναν χρόνο, μέχρι που αναγκάστηκε να παραιτηθεί εν μέσω των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και του προϋπολογισμού.

Σχετικά άρθρα:
Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
Κοινωνία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης.

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί
Κοινωνία

Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί

Εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας - Πώς θα κινούνται τα δρομολόγια

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Κόσμος

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κρατά σε υψηλούς τόνους την ένταση με τον Καναδά

Ιαπωνία: Επίσημη η διάλυση της κάτω Βουλής – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Κόσμος

Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
