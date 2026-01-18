Δασμοί: Ποιους έχει ήδη επιβάλει ο Τραμπ σε Βρετανία και ΕΕ

Δεν είναι σαφές πώς οι δασμοί που απειλεί ο Τραμπ για τη Γροιλανδία θα επηρεάσουν ή θα προστεθούν στους δασμούς που έχει ήδη επιβάλει στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δασμολογική και εμπορική πολιτική είναι περίπλοκη, αλλά ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των κύριων αλλαγών που έχει κάνει ο Τραμπ στους δασμούς σε προϊόντα της Βρετανίας και της ΕΕ από τότε που ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του στον Λευκό Οίκο πέρυσι και πριν από την χθεσινή του ανακοίνωση:

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε δασμό 15% στα περισσότερα αγαθά σε συμφωνία του Ιουλίου – το μισό από το αρχικό 30% που είχε απειλήσει ο Τραμπ

Δασμοί των ΗΠΑ σε βρετανικά προϊόντα

Εφαρμόζεται φόρος 10% στα περισσότερα προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπάρχει δασμός 10% στα αυτοκίνητα για ποσόστωση 100.000, ο οποίος αυξάνεται στο 25% στη συνέχεια.

Ο χάλυβας και το αλουμίνιο έχουν δασμό 25%.

Συμφωνία για μηδενικούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο.

Δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα της ΕΕ

Σε αντάλλαγμα, ορισμένα αμερικανικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ επρόκειτο να αντιμετωπίσουν μηδενικούς δασμούς, αλλά οι τελευταίες κινήσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο αυτό, καθώς η συμφωνία δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι περισσότερες εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από όλο τον κόσμο -συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ- έχουν φόρο 50%.