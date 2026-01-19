CEO: Εξασθενούν οι προοπτικές πρόσληψης αλλοδαπών επικεφαλής

Η άνοδος του Σάτια Ναντέλα στο τιμόνι της Microsoft το 2014 ήταν ταυτόχρονα αξιοσημείωτη, αλλά και αδιάφορη. Για πολλούς Ινδούς ήταν μια στιγμή υπερηφάνειας να βλέπουν κάποιον από το Χαϊντεραμπάντ να διευθύνει έναν αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα. Ωστόσο, δεν ήταν ο πρώτος Ινδός στην κορυφή αμερικανικής εταιρείας και για τη Microsoft, η εθνικότητά του ήταν συμπρωτική και αναφερόταν μόλις στην τελευταία παράγραφο του βιογραφικού του στην ανάρτηση της εταιρείας.

Εργαζόταν, άλλωστε, στην εταιρεία από το 1992, σε διάφορα τμήματα και ήταν αναμφισβήτητα ο πιο κατάλληλος για να αναλάβει επικεφαλής. Αλλά πόσο πιο δύσκολο θα είναι για ένα στέλεχος που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό να ανέλθει στην κορυφή εταιρειών στις ΗΠΑ και αλλού, με την υποχώρηση της παγκοσμιοποίησης και τις αυξανόμενες εθνικιστικές πιέσεις;

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής διευθύνονται από άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό αλλά τώρα υπάρχει ένα πιο εχθρικό πολιτικό κλίμα απέναντι στους ξένους, σημειώνουν οι Financial Times.

Εν μέσω της εκτεταμένης καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο χρόνο και της ατζέντας «Πρώτα η Αμερική», η καταγωγή ενός διευθύνοντος συμβούλου έχει πλέον μεγαλύτερη σημασία.

Πέρυσι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε δημόσια τον Μαλαίσιο επικεφαλής της Intel, Λπι-Μπου Ταν, επικαλούμενος δεσμούς με την Κίνα, λέγοντας ότι βρίσκεται σε «έντονη σύγκρουση». Και η διάδοση υβριστικών σχολίων κατά των αλλοδαπών φτάνει τώρα και στους διευθυντές. Ο επικεφαλής της FedEx, Ρατζ Σουμπραμανιάμ, έχει αντιμετωπίσει ρατσιστική επίθεση λόγω της ινδικής καταγωγής του. «Σταματήστε την εξαγορά των σπουδαίων αμερικανικών εταιρειών μας από την Ινδία», έγραφε μια ανάρτηση στο X.

Για τις πολυεθνικές στη Δύση, η διεθνής σύνθεση των ηγετικών τους τάξεων και του ευρύτερου εργατικού δυναμικού έχει γίνει προεπιλεγμένο μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Άλλωστε, οι πωλήσεις, οι λειτουργίες και οι μέτοχοι είναι παγκόσμιοι. Το καλύτερο άτομο για τη δουλειά θα μπορούσε να προέρχεται από οπουδήποτε.

Οι CEO αντιμέτωποι με εθνικιστικές ατζέντες

Ωστόσο, οι εθνικιστικές πολιτικές ατζέντες, οι αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης, τα καθεστώτα κυρώσεων και οι ανησυχίες για την ασφάλεια επαναφέρουν τις εθνικότητες των στελεχών στο προσκήνιο, είπε στους FT ένας σύμβουλος Αμερικανών CEO. Η ρητορική κατά της παγκοσμιοποίησης μπορεί να ξεκινά ως πολιτικό μήνυμα, αλλά με την πάροδο του χρόνου διεισδύει στην κυβερνητική πολιτική, στις ρυθμιστικές διατάξεις και τελικά στη λήψη εταιρικών αποφάσεων.

Οι προστατευτικές πολιτικές των ΗΠΑ και η καταστολή των θεωρήσεων H-1B έχουν ήδη οδηγήσει τράπεζες και μεγάλες εταιρείες συμβούλων να επεκτείνουν το τοπικό εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων των ινδικών κόμβων εξωτερικής ανάθεσης.

Οι κυνηγοί ταλέντων λένε ότι είναι αναπόφευκτο η τάση να κοιτάμε εσωστρεφώς και να θεωρούμε τους αλλοδαπούς ως πιο επικίνδυνους να έχει αντίκτυπο στις πρακτικές πρόσληψης, διαμορφώνοντας όχι μόνο ποιος προσλαμβάνεται στο τιμόνι αλλά και σε ευρύτερες ομάδες.

Οι CEO που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν ήδη μια πιο δύσκολη περίοδο από τους γηγενείς. Η ακαδημαϊκή έρευνα δείχνει ότι έχουν υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και είναι πιο πιθανό να απολυθούν όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Πρέπει επίσης να εργαστούν σκληρότερα για να αποδείξουν τη νομιμότητα και την αξιοπιστία τους. Σε πολιτικοποιημένα περιβάλλοντα, το περιθώριο σφάλματος μειώνεται.

Σε ένα πρόσφατο συνέδριο στο Λονδίνο, οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων προσπάθησαν να καθησυχάσουν τον ανταποκριτή των FT ότι ακόμη και αν το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κέρδιζε την εξουσία, θα συνέχιζαν να αξιοποιούν την παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων για διευθύνοντες συμβούλους — κυρίως επειδή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο μέρος των κερδών για τις πολυεθνικές εταιρείες παράγεται εκτός της χώρας.

Ξένοι οι μισοί CEO του FTSE 100

Σχεδόν οι μισοί από τους τρέχοντες διευθύνοντες συμβούλους του FTSE 100 γεννήθηκαν εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με στοιχεία της BoardEx και της εταιρείας αναζήτησης στελεχών Odgers. Από τον Τουφάν Εργκινμπιλγκίς της Rolls-Royce και τον Πασκάλ Σοριό της AstraZeneca μέχρι τον Φερνάντο Φερνάντεζ της Unilever και τον Σάιμον Τροτ της Rio Tinto.

Τα διοικητικά συμβούλια έχουν συνηθίσει ακόμη και εταιρείες εισηγμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν διευθύνοντες συμβούλους που ζουν αλλού. Ο Ντιπάκ Ναθ της Smith and Nephew εδρεύει στο Τέξας, ενώ ο νεοανακοινωθείς διευθύνων σύμβουλος της Rentokil Initial, Μάικ Ντάφι, θα εδρεύει επίσης στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου τόνισε πρόσφατα τη βρετανική υπηκοότητα ως θετικό στοιχείο για μια εταιρεία. Προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί είναι καλές οι επενδύσεις σε μετοχές εισηγμένες στο Λονδίνο, η Τζούλια Χόγκετ επεσήμανε ότι η φαρμακευτική εταιρεία GSK είναι μια «βρετανική εταιρεία με βρετανική ηγεσία που έχει επενδύσει τεράστια ποσά στη χώρα». Το γεγονός ότι η τιμή της μετοχής της έχει υποχωρήσει δραματικά σε σχέση με την τιμή της AstraZeneca, με επικεφαλής έναν γαλλικής καταγωγής διευθύνοντα σύμβουλο που ζει στην Αυστραλία τα τελευταία πέντε χρόνια δεν αναφέρθηκε. Ήταν επίσης μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη παρατήρηση, καθώς η μητρική εταιρεία του LSE διοικείται από έναν Νεοϋορκέζο.

Οι ηγέτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό είναι απίθανο να εξαφανιστούν εντελώς από τις κορυφές πολυεθνικών. Αλλά σε μια εποχή σκλήρυνσης των συνόρων και πιο διχασμένης γεωπολιτικής, η εθνικότητά τους δεν είναι πλέον άσχετη. Αυτό σημαίνει ότι τελικά τα διοικητικά συμβούλια θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν να χάσουν κορυφαία ταλέντα σε περίπτωση που δώσουν προτεραιότητα στην πολιτική βαθμολόγηση έναντι των επιχειρήσεών τους.