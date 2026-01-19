CEO: Εξασθενούν οι προοπτικές πρόσληψης αλλοδαπών επικεφαλής

CEO και κορυφαία στελέχη που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είναι πιο εκτεθειμένα σε μια εποχή αυστηρότερων συνόρων και πολιτικών πιέσεων

Executive 19.01.2026, 23:56
CEO: Εξασθενούν οι προοπτικές πρόσληψης αλλοδαπών επικεφαλής
Newsroom

Η άνοδος του Σάτια Ναντέλα στο τιμόνι της Microsoft το 2014 ήταν ταυτόχρονα αξιοσημείωτη, αλλά και αδιάφορη. Για πολλούς Ινδούς ήταν μια στιγμή υπερηφάνειας να βλέπουν κάποιον από το Χαϊντεραμπάντ να διευθύνει έναν αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα. Ωστόσο, δεν ήταν ο πρώτος Ινδός στην κορυφή αμερικανικής εταιρείας και για τη Microsoft, η εθνικότητά του ήταν συμπρωτική και αναφερόταν μόλις στην τελευταία παράγραφο του βιογραφικού του στην ανάρτηση της εταιρείας.

Εργαζόταν, άλλωστε,  στην εταιρεία από το 1992, σε διάφορα τμήματα και ήταν αναμφισβήτητα ο πιο κατάλληλος για να αναλάβει επικεφαλής. Αλλά πόσο πιο δύσκολο θα είναι για ένα στέλεχος που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό να ανέλθει στην κορυφή εταιρειών στις ΗΠΑ και αλλού, με την υποχώρηση της παγκοσμιοποίησης και τις αυξανόμενες εθνικιστικές πιέσεις;

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής διευθύνονται από άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό αλλά τώρα υπάρχει ένα πιο εχθρικό πολιτικό κλίμα απέναντι στους ξένους, σημειώνουν οι Financial Times.

Εν μέσω της εκτεταμένης καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο χρόνο και της ατζέντας «Πρώτα η Αμερική», η καταγωγή ενός διευθύνοντος συμβούλου έχει πλέον μεγαλύτερη σημασία.

Πέρυσι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε δημόσια τον Μαλαίσιο επικεφαλής της Intel, Λπι-Μπου Ταν, επικαλούμενος δεσμούς με την Κίνα, λέγοντας ότι βρίσκεται σε «έντονη σύγκρουση». Και η διάδοση υβριστικών σχολίων κατά των αλλοδαπών φτάνει τώρα και στους διευθυντές. Ο επικεφαλής της FedEx, Ρατζ Σουμπραμανιάμ, έχει αντιμετωπίσει ρατσιστική επίθεση λόγω της ινδικής καταγωγής του. «Σταματήστε την εξαγορά των σπουδαίων αμερικανικών εταιρειών μας από την Ινδία», έγραφε μια ανάρτηση στο X.

Για τις πολυεθνικές στη Δύση, η διεθνής σύνθεση των ηγετικών τους τάξεων και του ευρύτερου εργατικού δυναμικού έχει γίνει προεπιλεγμένο μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Άλλωστε, οι πωλήσεις, οι λειτουργίες και οι μέτοχοι είναι παγκόσμιοι. Το καλύτερο άτομο για τη δουλειά θα μπορούσε να προέρχεται από οπουδήποτε.

CEOs

Οι CEO αντιμέτωποι με εθνικιστικές ατζέντες

Ωστόσο, οι εθνικιστικές πολιτικές ατζέντες, οι αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης, τα καθεστώτα κυρώσεων και οι ανησυχίες για την ασφάλεια επαναφέρουν τις εθνικότητες των στελεχών στο προσκήνιο, είπε στους FT ένας σύμβουλος Αμερικανών CEO. Η ρητορική κατά της παγκοσμιοποίησης μπορεί να ξεκινά ως πολιτικό μήνυμα, αλλά με την πάροδο του χρόνου διεισδύει στην κυβερνητική πολιτική, στις ρυθμιστικές διατάξεις και τελικά στη λήψη εταιρικών αποφάσεων.

Οι προστατευτικές πολιτικές των ΗΠΑ και η καταστολή των θεωρήσεων H-1B έχουν ήδη οδηγήσει τράπεζες και μεγάλες εταιρείες συμβούλων να επεκτείνουν το τοπικό εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων των ινδικών κόμβων εξωτερικής ανάθεσης.

Οι κυνηγοί ταλέντων λένε ότι είναι αναπόφευκτο η τάση να κοιτάμε εσωστρεφώς και να θεωρούμε τους αλλοδαπούς ως πιο επικίνδυνους να έχει αντίκτυπο στις πρακτικές πρόσληψης, διαμορφώνοντας όχι μόνο ποιος προσλαμβάνεται στο τιμόνι αλλά και σε ευρύτερες ομάδες.

Οι CEO που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν ήδη μια πιο δύσκολη περίοδο από τους γηγενείς. Η ακαδημαϊκή έρευνα δείχνει ότι έχουν υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και είναι πιο πιθανό να απολυθούν όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Πρέπει επίσης να εργαστούν σκληρότερα για να αποδείξουν τη νομιμότητα και την αξιοπιστία τους. Σε πολιτικοποιημένα περιβάλλοντα, το περιθώριο σφάλματος μειώνεται.

Σε ένα πρόσφατο συνέδριο στο Λονδίνο, οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων προσπάθησαν να καθησυχάσουν τον ανταποκριτή των FT ότι ακόμη και αν το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κέρδιζε την εξουσία, θα συνέχιζαν να αξιοποιούν την παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων για διευθύνοντες συμβούλους — κυρίως επειδή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο μέρος των κερδών για τις πολυεθνικές εταιρείες παράγεται εκτός της χώρας.

Ξένοι οι μισοί CEO του FTSE 100

Σχεδόν οι μισοί από τους τρέχοντες διευθύνοντες συμβούλους του FTSE 100 γεννήθηκαν εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με στοιχεία της BoardEx και της εταιρείας αναζήτησης στελεχών Odgers. Από τον Τουφάν Εργκινμπιλγκίς της Rolls-Royce και τον Πασκάλ Σοριό της AstraZeneca μέχρι τον Φερνάντο Φερνάντεζ της Unilever και τον Σάιμον Τροτ της Rio Tinto.

Τα διοικητικά συμβούλια έχουν συνηθίσει ακόμη και εταιρείες εισηγμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν διευθύνοντες συμβούλους που ζουν αλλού. Ο Ντιπάκ Ναθ της Smith and Nephew εδρεύει στο Τέξας, ενώ ο νεοανακοινωθείς διευθύνων σύμβουλος της Rentokil Initial, Μάικ Ντάφι, θα εδρεύει επίσης στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου τόνισε πρόσφατα τη βρετανική υπηκοότητα ως θετικό στοιχείο για μια εταιρεία. Προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί είναι καλές οι επενδύσεις σε μετοχές εισηγμένες στο Λονδίνο, η Τζούλια Χόγκετ επεσήμανε ότι η φαρμακευτική εταιρεία GSK είναι μια «βρετανική εταιρεία με βρετανική ηγεσία που έχει επενδύσει τεράστια ποσά στη χώρα». Το γεγονός ότι η τιμή της μετοχής της έχει υποχωρήσει δραματικά σε σχέση με την τιμή της AstraZeneca, με επικεφαλής έναν γαλλικής καταγωγής διευθύνοντα σύμβουλο που ζει στην Αυστραλία τα τελευταία πέντε χρόνια δεν αναφέρθηκε. Ήταν επίσης μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη παρατήρηση, καθώς η μητρική εταιρεία του LSE διοικείται από έναν Νεοϋορκέζο.

Οι ηγέτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό είναι απίθανο να εξαφανιστούν εντελώς από τις κορυφές πολυεθνικών. Αλλά σε μια εποχή σκλήρυνσης των συνόρων και πιο διχασμένης γεωπολιτικής, η εθνικότητά τους δεν είναι πλέον άσχετη. Αυτό σημαίνει ότι τελικά τα διοικητικά συμβούλια θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν να χάσουν κορυφαία ταλέντα σε περίπτωση που δώσουν προτεραιότητα στην πολιτική βαθμολόγηση έναντι των επιχειρήσεών τους.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike
IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα
Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Executive
Διαχειριστές πλούτου: Περισσότεροι από 8 στους 10 βλέπουν να αλλάζει ο ρόλος τους τα επόμενα χρόνια
Executive

Πώς θα αλλάξει ο ρόλος των διαχειριστών πλούτου

Τι αποκαλύπτει έρενα της ΕΥ για το πώς βλέπουν οι διαχειριστές πλούτου τον ρόλο τους σήμερα, αλλά και περιμένουν ότι θα αλλάξει

CEO: Εξασθενούν οι προοπτικές πρόσληψης αλλοδαπών επικεφαλής
Executive

Εξασθενούν οι προοπτικές πρόσληψης αλλοδαπών CEOs

CEO και κορυφαία στελέχη που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είναι πιο εκτεθειμένα σε μια εποχή αυστηρότερων συνόρων και πολιτικών πιέσεων

Επιχειρήσεις: Οι διευθυντές χρειάζονται ακόμα, ιδιωτικό γραφείο ;
Executive

Οι διευθυντές στις εταιρείες, χρειάζονται ακόμα, ιδιωτικό γραφείο ;

Τα στελέχη επιχειρήσεων αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι η ορατότητα στο χώρο εργασίας είναι σημαντική

Εργασία: Πώς ο κανόνας 90/90/1 εκτοξεύει την παραγωγικότητα
Executive

Πώς ο κανόνας 90/90/1 εκτοξεύει την παραγωγικότητα

Ο κανόνας 90/90/1, που αναπτύχθηκε από τον συγγραφέα Robin Sharma, υπόσχεται να βελτιώσει την παραγωγικότητά μας.

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
Executive

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Χώροι εργασίας: Πώς θα είναι στο μέλλον; Εξαρτάται από το πού κάθεστε
Executive

Πώς θα είναι ο χώρος εργασίας του μέλλοντος; Εξαρτάται από το πού κάθεστε

Πολλοί νέοι χώροι εργασίας σχεδιάζονται μακριά από μια λογική συνωστισμού με υπερβολική ποικιλία επιλογών

Τεχνητή νοημοσύνη: Από την «αποκάλυψη» για τις θέσεις εργασίας στα εντελώς νέα επαγγέλματα
Tεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί εντελώς νέα επαγγέλματα

O διευθυντής τεχνητής νοημοσύνης είναι μια όλο και πιο δημοφιλής προσθήκη στην ανώτατη διοίκηση

Latest News
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν

Με διακυμάνσεις διαπραγματεύεται το γιεν

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου

Το συνολικό ποσό πληρωμών από e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Στόχος των διαπραγματεύσεων η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike

Η Target επενδύει στην εμπειρία και την καινοτομία, φέρνοντας στο διοικητικό συμβούλιο δύο ηγετικά στελέχη από τον χώρο της μόδας και του λιανεμπορίου

IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα

Η IndiGo θα εξυπηρετεί με τις πτήσεις συνδέοντας την Αθήνα με τη Βομβάη και το Νέο Δελχί

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Inflation in Greece is easing, but supermarket prices, rents and services remain high, forcing households to slash budgets and businesses to report falling sales, according to new data and market analysis

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ben & Jerry’s: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum

Η Magnum κατηγορεί την πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry's για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος»

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο