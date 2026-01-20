Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό την πίεση των νέων απειλών δασμών οι αγορές

Οι ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις νέες απειλές δασμών του Τραμπ «απαράδεκτες» και εξετάζουν αντίμετρα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 20.01.2026, 10:30
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό την πίεση των νέων απειλών δασμών οι αγορές
Συνέχεια στην πτώση δίνουν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τις προεκτάσεις του νέου δασμολογικού κύματος, με το οποίο απειλεί τα ευρωπαϊκά προϊόντα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 να σημειώνει απώλειες 0,71% στις 602 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,78% στις 10.115 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,91% στις 24.730 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,80% στις 8.046 μονάδες.

Η πτώση της αγοράς έρχεται στη σκιά της ανακοίνωσης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο, ότι οκτώ ευρωπαϊκοί σύμμαχοι θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενους δασμούς, ξεκινώντας από 10% την 1η Φεβρουαρίου και φτάνοντας στο 25% την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να «αγοράσει» τη Γροιλανδία, ένα ημι-αυτόνομο έδαφος που ανήκει στη Δανία.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι δασμοί θα στοχεύουν τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία. Οι ευρωπαϊκοί ηγέτες αντέδρασαν στις απειλές δασμών και κάλεσαν σε περαιτέρω διάλογο με τις ΗΠΑ.

Σήμερα, ο Τραμπ απείλησε επίσης με δασμούς 200% σε γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, μετά από αναφορές ότι ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δεν ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα.

Οι μετοχές της γαλλικής πολυτελούς εταιρείας LVMH, ιδιοκτήτρια των Moët & Chandon, Dom Pérignon και Veuve Clicquot, υποχωρούν κατά 1,7%, ενώ η Remy Cointreau, παραγωγός της σαμπάνιας Telmont, καταγράφει απώλειες 2%.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις νέες απειλές δασμών του Τραμπ «απαράδεκτες» και εξετάζουν αντίμετρα, με τη Γαλλία να πιέζει για τη χρήση του ισχυρότερου οικονομικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστού ως «Μηχανισμός Αντι-Εκβιασμού».

Το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Η ημερίδα εισέρχεται σε κρίσιμη φάση σήμερα με βασικές ομιλίες υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Κίνας He Lifeng και του Γάλλου Προέδρου Emmanuel Macron. Ο Τραμπ αναμένεται να απευθυνθεί στο φόρουμ την Τετάρτη.

Απόρρητο