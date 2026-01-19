Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλυδωνίστηκαν – Βουτιά για τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές βλέπουν να κλιμακώνονται οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει αυξημένους δασμούς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες εάν αντιταχθούν στην επιδίωξή του να «αγοράσει» τη Γροιλανδία.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 να σημείωσε απώλειες 1,23% στις 606 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,39% στις 10.195 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 1,33% στις 24.960 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,78% στις 8.112 μονάδες.

Το κλίμα

Το κλίμα στις αγορές ήταν αρνητικό από το πρώτο λεπτό, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να επιβάλει κλιμακούμενους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να «αγοράσει» τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί ημιαυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας. Όπως σχολίασε η HSBC, οι δηλώσεις αυτές αποτέλεσαν τον βασικό καταλύτη για τη σημερινή υποχώρηση των αγορών.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι δασμοί θα ξεκινούν από 10% την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθούν στο 25% έως την 1η Ιουνίου, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι τα προϊόντα οκτώ χωρών-μελών του ΝΑΤΟ που εξάγονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε αυξανόμενους δασμούς «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας». Οι χώρες που στοχοποιούνται είναι η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία.

Άμεση αντίδραση

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα, με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ειδών πολυτελείας να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις. Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts υποχώρησε κατά 2,2%, με τη Volkswagen να καταγράφει πτώση 2,8%, την Porsche να χάνει 2,68% και τη BMW να υποχωρεί κατά σχεδόν 3,74%. Στον τομέα της πολυτελούς κατανάλωσης, η LVMH σημείωσε απώλειες άνω του 4,5%, η Kering υποχώρησε κατά 3,9%, η Hermes κατά 4,4% και η Moncler σχεδόν 2%, με τον δείκτη Stoxx Europe Luxury 10 να καταγράφει συνολική πτώση περίπου 3,1%.

Αντίθετα, ο αμυντικός κλάδος κινήθηκε ανοδικά, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε μετοχές που θεωρούνται ωφελημένες από την αυξημένη γεωπολιτική ένταση. Η Rheinmetall, η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, ενισχύθηκε κατά 1%, η Renk σημείωσε άνοδο σχεδόν 2,5%, ενώ ο γαλλικός όμιλος Thales κατέγραψε κέρδη 0,7%.

Όπως σημείωσε η HSBC, οι εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία και οι απειλές εμπορικού πολέμου προσθέτουν νέο παράγοντα αβεβαιότητας στις ευρωπαϊκές αγορές, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα και ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις εμπορικές ροές και την εταιρική κερδοφορία.